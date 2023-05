Goodbye Poetin: Europa wil nu zélf de Russische gaskraan dichtdraaien

De G7 en de Europese Unie willen een boycot afkondigen tegen Russisch pijpleidinggas. Een belangrijke stap. Over vloeibaar gas blijft het voorlopig stil.

Later deze week komt de G7 (gerangschikt naar economische grootte: de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada en Italië) samen in de Japanse stad Hiroshima. Bovenaan de agenda staat uiteraard de oorlog in Oekraïne. Naar goede gewoonte neemt ook de Europese Unie deel aan de gesprekken.

Volgens documenten die zakenkrant The Financial Times heeft ingekeken, zijn de G7 en de EU van plan om het sanctieregime tegen Rusland verder aan te scherpen. Wat betreft gas - nog altijd een belangrijke inkomstenbron van het Kremlin - wordt nagedacht over “het voorkomen van de heropening van de wegen die door Rusland zijn afgesloten”.

Diplomatieke taal voor: de G7 en de Europese Unie willen voor het eerst de invoer van Russisch gas boycotten. De pijpleidingen die Rusland sinds vorig jaar ‘strategisch’ heeft afgesloten, zullen wellicht niet meer heropenen.

Vloeibaar gas

“Een belangrijke beslissing”, reageert energiespecialist Thijs Van de Graaf (UGent). “Op deze manier zouden we vermijden dat Europa straks, misschien al volgende winter, zich toch weer laat verleiden door goedkoop Russisch gas. Rond onze gasbevoorrading ondergaan we al anderhalf jaar de beslissingen van Rusland: het is altijd het Kremlin geweest dat de gaskraan beetje bij beetje heeft dichtgedraaid. Hiermee zouden we zelf het initiatief in handen nemen.”

De economische oorlog met Rusland dwingt Europa om zijn afhankelijkheid van Russisch gas radicaal af te bouwen, onder meer via de massale import van vloeibaar gas (lng) uit de Verenigde Staten en Qatar. Evident is dat niet - denk aan de historische energieprijzen van vorig jaar. Maar stilaan lijkt Europa het ergste achter de rug te hebben.

Op de toonaangevende Nederlandse gasbeurs hangen de prijzen vandaag rond 30 euro per megawattuur, of tot tien keer minder dan in de zomer van vorig jaar. De Europese gasvoorraden zijn al voor meer dan 60 procent gevuld. Het doel is een vullingsgraad van 90 procent tegen de start van het winterseizoen begin november. Dit lijkt te gaan lukken. (De vrees dat China de schaarse wereldwijde lng-voorraden zou afsnoepen van Europa komt voorlopig niet uit.)

Sowieso is het gasverbruik van de Europese huishoudens, bedrijven en industrie met maar liefst 13 procent gedaald in 2022 - een historisch krimp. Dat leren nieuwe cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Nord Stream

Een sluiting van de Russische pijpleidingen waar vandaag geen gas meer doorstroomt, zou het Europese afscheid van Rusland als leverancier van goedkope energie formaliseren. Concreet zou het gaan om de gaspijpleidingen Nord Stream I en II door de Oostzee en Yamal door Polen. Turkstream door de Zwarte Zee en een deel van de pijpleidingen door Oekraïne zijn wel nog open. Vandaag is Rusland nog goed voor 7,9 procent van de Europese gasbevoorrading.

Van de Graaf: “Als we het hebben over het gaswapen, dan denkt iedereen aan de macht van Rusland om de gaskraan dicht te draaien. Maar het gaswapen werkt ook omgekeerd. Stel dat Europa komende winter weer met stijgende gasprijzen wordt geconfronteerd, wat zeker mogelijk is, dan kan Rusland de gaskraan ook weer opendraaien en Europa proberen overspoelen met goedkoop gas. Zo zou men politieke verdeling zaaien en investeringen in lng ondergraven.”

Hongarije heeft begin april bijvoorbeeld nog een nieuwe reeks energie-overeenkomsten met Rusland afgesloten.

Door zich af te wenden van Russisch pijpleidingsgas komt het Kremlin wel degelijk in de problemen, benadrukt Van de Graaf. Rusland heeft weinig of geen mogelijkheden om dit gas elders te slijten. Ook niet in China. Er is weliswaar één pijpleiding van Oost-Siberië naar de Russische havenstad Vladivostok, die langs de Chinese grens loopt en een aantal aftakkingen heeft, maar qua volume is deze pijpleiding vijf keer kleiner dan het Russische gasnet richting Europa.

Zeebrugge

Rusland verkoopt niet alleen pijpleidinggas maar ook vloeibaar gas. De kans dat ook dit gas eerstdaags gesanctioneerd wordt door het Westen, lijkt eerder klein. De realiteit is dat vloeibaar gas makkelijker verhandelbaar is dan pijpleidinggas. Per schip kan het naar de hele wereld - net zoals Russische olie. En de oliesancties tegen Rusland hebben aangetoond dat het ‘zwarte goud’ uiteindelijk wel altijd zijn weg vindt naar kopers. Bijvoorbeeld naar China en India.

The Financial Times heeft zo recent een schijnwerper gezet op scheepvaartbedrijf Gatik Ship Management. Het mysterieuze bedrijf gevestigd in een shoppingcentrum in Mumbai heeft zijn vloot in een jaar tijd uitgebreid van 2 naar 58 schepen (met een totale waarde van ruim 1,4 miljard euro) en zou in handen zijn van de Russische oliereus Rosneft.

Eventuele sancties tegen Russisch lng zouden een aanzienlijke impact hebben op het verkeer in de haven van Zeebrugge. Naast een langlopend contract met Qatar drijft de lng-handel in Zeebrugge vandaag op een deal met het Russische Yamal, een gasbedrijf dat in private handen is maar nauwe banden onderhoudt met de Russische macht.