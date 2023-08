Good old ‘Nessie’ weer van stal gehaald als toeristentrekker voor Schotse Hooglanden

Waar de Amerikanen hun UFO’s hebben en de Tibetanen hun Yeti, koesteren de Schotten Nessie. Er zijn door de jaren heen duizenden “waarnemingen” geweest van het mythische onderwaterwezen. Vage foto’s meestal, en wanneer er een heldere foto opduikt, is het vrijwel zeker trucage. Het mag de pret niet drukken voor de nessologen. Er zijn slechtere plekken om te zoeken dan de grootste binnenzee op de Britse eilanden. Het meer bevindt zich grofweg tussen de plaatsen Inverness en Fort Augustus, met een kasteelruïne die een fenomenaal uitzicht biedt over het pikzwarte meer.

De zoekactie wordt georganiseerd door het Loch Ness Centre, dat net grondig verbouwd is. Deze toeristische trekpleister bevindt zich in het voormalige Drumnadrochit-hotel waar eigenaresse Aldie Mackay negentig jaar geleden de gasten in de bar op geanimeerde wijze liet weten een “walvisachtig wezen” te hebben gezien. De Inverness Courier kreeg geen genoeg van het verhaal en schreef er krantenpagina’s over vol.

Mackay was niet de enige die een wonderbaarlijk wezen had gezien onder het wateroppervlak. In het jaar 563 had de Ierse monnik Sint Columba, tijdens zijn missie om de Schotten tot het christendom te bekeren, een “waterbeest” waargenomen.

Operation Deepscan

De hoogtijdagen voor Nessie volgden in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. In 1971 werd de eerste grote zoektocht gehouden, 16 jaar later gevolgd door Operation Deepscan. Bij de laatstgenoemde expeditie voer een vloot van 24 boten uit, onder leiding van de marinebioloog Adrian Shine. Nabij Urquhart Castle werd, aan de hand van geluidsgolven, iets groots ontdekt. Een zeehond mogelijk, of een school zalmen. In 2018 sloten Nieuw Zeelandse wetenschappers Nessies bestaan uit na DNA-onderzoek naar al het leven in Loch Ness.

Enkele jaren eerder had auteur Gareth Williams in A monstrous commotion: the mysteries of Loch Ness al beweerd dat het monster een publiciteitsstunt was van reclamemaker Digby George Gerahty. De Londenaar was in de jaren 30 ingehuurd door een groep Schotse hoteliers die meer klandizie wilden. In een pub kwam hij op het idee van een geheimzinnig monster, geënt op de Ogopogo, een fictief wezen in een Canadees meer dat tot de verbeelding bleek te spreken. Loch Ness werd ideaal bevonden, vanwege de Ierse monnik die daar in de middeleeuwen iets had zien zwemmen.

Schotse Hooglanden

Of er dit weekeinde een levensteken zal worden waargenomen of niet, het zal ook nu een stimulans zijn voor het toerisme in de Schotse Hooglanden. Die sector lijdt onder de gevolgen van de Brexit, de coronalockdowns en de koopkrachtcrisis. Bovendien is het zaak om het monster ook bij een nieuwe generatie aan de man te brengen. Want het monster, dat volgens marinebioloog Shine zo bekend is als “Elvis, Madonna en Coca-Cola”, heeft aan bekendheid ingeboet. De 73-jarige heeft ook een definitieve oplossing voor het mysterie: pomp het meer, waarvan de waterspiegel nu historisch laag staat, helemaal leeg, en de waarheid komt boven water.