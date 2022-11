Golf aan ademhalingsziekten in onze ziekenhuizen: ‘Ik vermoed dat heel het land snel overspoeld zal worden’

Wat is er aan de hand?

Raes: “Sinds enkele weken zien we dat meer en meer kinderen, en dan vooral jonge kinderen, zich aanmelden op de spoeddienst met bronchiolitis. Voor de coronapandemie zagen we dat tijdens de wintermaanden het aantal gevallen normaal altijd toenam, maar de snelheid van de stijging is nu groter dan anders. Zo groot zelfs dat sommige ziekenhuizen geen bedden meer hebben om kinderen die gehospitaliseerd moeten worden, op te vangen. Bovendien is er ook een tekort aan pediatrisch verpleegkundigen met de juiste expertise om hen op te vangen.”

Is dat voor heel Vlaanderen en Brussel het geval?

“Op alle pediatrie- en spoedafdelingen is het nu alle hens aan dek. Het probleem stelt zich het scherpst in Brussel, maar ook in de meeste andere regio’s in Vlaanderen. In sommige delen van Oost-Vlaanderen is het nu nog wat minder, en in West-Vlaanderen dan weer wat meer. Ik vermoed dat heel het land snel overspoeld zal worden.”

Wat is bronchiolitis precies?

“Bronchiolitis is een luchtwegontsteking. Meestal wordt die veroorzaakt door het RSV-virus, maar dat kunnen ook andere virussen zijn. De ontsteking zit net in de kleine luchtwegen, net voor de longblaasjes waar zuurstof opgenomen moet worden, waardoor kinderen enorm veel moeite hebben met ademen. En doordat ze zoveel inspanning moeten leveren, raken ze verzwakt en hebben ze ook moeite met drinken. Hoe jonger het kind, hoe kwetsbaarder het is en hoe groter de kans dat we het moeten ondersteunen door zuurstof en vocht toe te dienen.”

Hoe gevaarlijk is het?

“Wereldwijd overlijden er jaarlijks nog honderden jonge kinderen aan. In ontwikkelde landen zoals België valt het nog mee, al kunnen er jaarlijks toch ook nog enkele sterfgevallen zijn. Het is hoe dan ook een behoorlijk gevaarlijk virus waar kinderartsen schrik voor hebben. Een kind met RSV op jonge leeftijd is veel zieker dan een kind met Covid-19, bijvoorbeeld. En niet alleen kinderen trouwens: ook oudere mensen boven de 65 jaar kunnen er veel last van hebben. Oudere kinderen en volwassenen komen er dan weer meestal vanaf met wat keelpijn.”

Beeld AFP

Wat is ertegen te doen?

“In de eerste plaats zetten we in op preventie. Net zoals bij Covid-19, verspreidt het virus zich via de lucht. Daarom vragen we aan ouders om hun kinderen weg te houden van grote kinderopvangplaatsen en grote familiefeesten. In sommige gevallen is het zelfs aangeraden een mondmasker te dragen. Ook een goede handhygiëne en ventilatie zijn belangrijk.”

“Over het algemeen geldt: hoe jonger je kind is, hoe alerter je moet zijn. Als je merkt dat het kind zich minder actief gedraagt, minder drinkt en ademen vermoeiend is, moet je bij kinderen jonger dan drie à vier maanden niet aarzelen om de huisarts of spoeddiensten in te schakelen.”

Bestaat er al een vaccin?

“Er bestaat momenteel geen vaccin om je kind ertegen te vaccineren. Op dit moment zijn er studies aan de gang die kijken of je het vaccin niet beter aan zwangere vrouwen kunt toedienen, die die bescherming dan kunnen doorgeven aan hun foetus.”

“Er bestaat ook een antistof die we al jaren preventief toedienen bij premature kinderen of kinderen met een chronische long- of hartziekte. Op dit moment moet je die antistof wel nog elke maand opnieuw toedienen om goed te werken, en dat gedurende vijf maanden. Het EMA heeft recent een nieuwe antistof goedgekeurd die 150 dagen zou werken, maar die moet nog gecommercialiseerd worden. Voor deze golf is dat te laat.”