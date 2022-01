Goedlachse bourgondiër, maar ook raspoliticus: voormalig Brussels burgemeester Freddy Thielemans overleden

Brussels burgemeester Freddy Thielemans (77) is niet meer. Hij wordt vooral herinnerd als een joviale allemansvriend die laconiek omging met de vooroordelen over zijn stad. ‘Vandaag weent Brussel’, zegt opvolger Philippe Close (PS).

“Het is met heel veel emotie en droefheid, dat de familie van Freddy Thielemans me gevraagd heeft om zijn overlijden mee te delen”, zo twitterde Brussels burgemeester Philippe Close (PS) zondagochtend. “Ten gevolge van een ongeval thuis vijf jaar geleden was zijn gezondheid zwaar achteruitgegaan. Vandaag weent Brussel. Rust zacht, Freddy. Uw ontroostbare kabinetschef.”

Close was kabinetschef van Thielemans toen die burgemeester van Brussel was, zoals die dat in de jaren 80 zelf ook was van zijn voorganger Hervé Brouhon. Thielemans kondigde eind 2013 zijn afscheid aan en het was een publiek geheim dat hij in Close de meest geschikte opvolger zag. De PS verkoos in eerste instantie Yvan Mayeur die later in opspraak zou komen in de affaire-Samu Social.

Surrealisme

Freddy Thielemans, geboren in 1944 en van beroep onderwijzer, stapte ooit in de politiek bij de communisten, maar verruilde die voor de PS. Hij werd in 1994 een eerste keer burgemeester ter vervanging van Michel Demaret. Die had zich binnen zijn eigen christendemocratische PSC politiek geïsoleerd met voor die tijd controversiële uitspraken over de paus en diens opvattingen over condooms. Thielemans, in 1988 schepen van schone kunsten geworden met 517 voorkeurstemmen, wist als backbencher de rust te herstellen en won heel snel aan populariteit. In 1995 werd hij Brussels parlementslid en in 1999 Europees. Na winst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 heroverde hij de sjerp ten nadele van François-Xavier de Donnéa (MR).

Thielemans in 2013. Beeld BELGA

Thielemans bracht kleur in de Brusselse politiek en ging altijd laconiek om met de vooroordelen over zijn stad. Toen in 2012 op sociale media een rel ontstond omdat de traditionele kerstboom op de Grote Markt was ingeruild voor een lichtinstallatie, zei hij in deze krant: “Het enige wat mij aan de discussie heeft geërgerd is dat er mensen waren die zeiden dat Brussel iets niet zou durven. Brussel iets niet durven? Wij zijn de stad van het surrealisme.”

Thielemans koesterde altijd dat rebelse kantje. Hij ging er prat op persoonlijk te waken over het behoud van publieke urinoirs aan het koninklijk paleis en de Sint-Kathelijnekerk: “In Brussel kan je te allen tijde tegen het koningshuis en de kerk pissen.”

Even volks als erudiet

In commentaren werd Thielemans zondag geprezen als polyglot, allemansvriend en ook begenadigd mondharmonicaspeler. Toen de politie begin jaren 90 op een zomernacht moest uitrukken na klachten over nachtlawaai op het Sint-Goriksplein, bleek het een nachtelijk miniconcert te zijn van hem. Het was voor Thielemans ook een erezaak om buitenlandse bezoekers of jonge trouwers in hun eigen taal aan te spreken. Bleek de bruid Catalaans te spreken in plaats van Spaans, dan schakelde hij vlot over.

Brussels schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte Ans Persoons (One.Brussels - Vooruit) werd in 2012 door Thielemans opgenomen in het college. “Hij was een zeldzame combinatie van volks en erudiet”, zegt ze. “Met hem van het stadhuis naar een restaurant lopen enkele straten verderop was een gebeurtenis. Ook al was het maar honderd meter, het duurde altijd heel lang, iedereen sprak hem aan en hij nam de tijd.”

“Hij las ook bijzonder veel, altijd in de taal van de auteur. Zijn bibliotheek moet enorm geweest zijn. En hij mag dan wel een goedlachse bourgondiër geweest zijn, hij was ook een raspoliticus die heel strategisch kon denken en handelen. Er worden nu lijstjes gemaakt van wat Brussel aan Freddy te danken heeft, en dat is heel wat, maar het feit dat de Pride begin jaren 90 naar het hart van de stad kwam zou daar echt moeten tussen staan.”

Thielemans herstelde nooit helemaal van een val van de trap thuis. Hij laat een echtgenote en twee dochters achter.