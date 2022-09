Goedkoper, sneller en 99,95 procent minder elektriciteitsverbruik: wat is de ‘Merge’ van de digitale munt Ethereum?

“Ethereum is de tweede grootste cryptomunt, na bitcoin”, zegt Busseniers. “De bitcoin-blockchain is een netwerk om waarde over te dragen, lees: om bitcoin naar iemand anders te sturen. De Ethereum-blockchain heeft ook een munt, de Ether, waar je in kunt beleggen en waarde mee kunt overdragen.

“Het verschil is dat deze blockchain bedoeld is om een netwerk van applicaties op te bouwen. Je kan het vergelijken met apps zoals op je gsm, maar die worden dan gedecentraliseerd, dus op verschillende computers, opgeslagen. We spreken daarom over ‘dapps’. Die kunnen nooit gecensureerd of offline gehaald worden.”

99,95 procent energiereductie

De blockchain van Ethereum werkte tot dusver volgens het ‘proof-of-workprincipe’, zoals de bitcoin. “Dat wil zeggen dat er mijners zijn die via een elektriciteit opslurpend systeem transacties goedkeuren en het netwerk zo beveiligen”, gaat Busseniers verder. “Met the Merge, de gebeurtenis die na lang wachten plaatsvond, schakelt Ethereum over naar het ‘proof-of-stakeprincipe’, waarbij geen mijners maar ‘validators’ transacties gaan goedkeuren en het netwerk beveiligen. Dat nieuwe systeem laat toe om goedkoper te werken én het verbruikt 99,95 procent minder elektriciteit.

“Bovendien is het systeem zo makkelijker op te schalen. Vanaf nu kunnen er in plaats van vijftien liefst duizend transacties per seconde plaatsvinden. De overschakeling naar het nieuwe netwerk maakt Ethereum klaar voor de volgende stap, die de transactiesnelheid nog zal versnellen. Dat zal het ook goedkoper maken voor gebruikers”, weet de crypto-expert.

“Waarom niet alle virtuele munten dat dan doen? Omdat ‘proof-of-work’ tot nader order nog wordt beschouwd als het veiligste systeem. Ethereum zet deze stap omdat het de laatste jaren de hete adem in de nek voelt van concurrenten Solana en Polkadot.”

Positief effect?

Wat betekent dit nu voor de waarde van Ethereum? “De meningen waren verdeeld of dit een ‘buy the rumour, sell the news’-event zou worden. Mensen kopen in dat geval de munt naar aanleiding van het nieuws en op de dag van het event verkopen ze. Tot nu toe zie ik dat effect nog niet, maar de hele markt staat nog wankel. We zijn nog niet aan de opwaartse trend begonnen met crypto. De Ethereum kan, net als alle andere munten, best nog verder zakken. We zijn een bodem aan het vormen maar mijns inziens zijn we er nog niet. Veel hangt af van de wereldeconomie”, zegt Busseniers.

“In ieder geval is dit wel de grootste gebeurtenis ooit in de cryptogeschiedenis”, vindt Busseniers. “Ethereum heeft de voorbije maanden beter gepresteerd dan de bitcoin. De hele cryptomarkt heeft misschien wel mee kunnen genieten van the Merge. Nu zullen we moeten afwachten wat het effect verder zal zijn. Als je nu Ethereum koopt, geloof je in de fundamenten van de munt op de lange termijn. Dat is bij bitcoin ook zo natuurlijk. Veel mensen zijn nu regelmatig stukjes in de bodem aan het inkopen. Als er de komende dagen geen technische problemen opduiken met Ethereum, dan verwacht ik dat de munt zeker de vruchten zal plukken van deze gebeurtenis. Mocht dat wel zo zijn, dan zou dat wel een negatief effect kunnen kennen. Ik verwacht het niet meteen, want het systeem is zo uitgebreid getest, maar je weet het natuurlijk nooit”, besluit ze.