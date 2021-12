Goedele Liekens: ‘In jouw Vlaanderen, Paula Sémer, was de man nog overal de baas. Jij ging daar resoluut tegenin’

In Hemelpost zeggen we vaarwel aan hen die in 2021 zijn komen te gaan. Seksuologe, Kamerlid en tv-maker Goedele Liekens schrijft hier een brief aan radio- en tv-presentatrice Paula Sémer. Deze #MeToo-pionier bij de VRT werd 96 jaar en overleed op 1 juni.

Lieve Paula,

Op 1 juni 2021 ben je van ons heengegaan. ‘Weggegaan’, want het was je eigen keuze. Aangekondigd en onaangekondigd tegelijkertijd. Het kwam heel plots . We hadden elkaar enkele maanden voordien nog gesproken. Ik was er trouwens altijd van overtuigd dat je moeiteloos de 100 jaar zou bereiken en al zeker 2023, het jaar dat de Vlaamse televisie 70 zou worden. Een verjaardag waarop jij ook uitgebreid zou worden gefêteerd, als pionier, die er al op de allereerste dag (31 oktober 1953) meteen een hoofdrol versierde. Het zou het begin zijn van jouw succesvolle tv-carrière, voor en achter de schermen.

Ik kijk met veel plezier terug op de boeiende momenten die we samen beleefd hebben. We hadden namelijk een resem thema’s, streef- en strijddoelen waar wij beiden resoluut voor gingen.

Ik had nog maar net mijn eerste stappen in de media gezet, in De lieve lust, een recht voor zijn raap radioprogramma rond seks & relaties in de jaren 90 op StuBru, of ik kreeg er al een extra ‘volger’ bij. Je stuurde me een berichtje met de boodschap dat je het fantastisch vond. Je wenste me goeie moed om te volharden Je meende te weten dat mijn “pad als voortrekker niet over rozen zou lopen” maar dat het “ooit vervullend zou zijn”.

De goegemeente vond het programma behoorlijk taboedoorbrekend, en dat op een zondag op het middaguur. We kregen toen een groot deel van conservatief Vlaanderen over ons heen.

Al vrij snel begreep ik dat jij zo’n dertig jaar eerder in je programma’s ook thema’s als relaties en seksualiteit behandelde en dat striemende kritiek je deel was.

Toen ik later in mijn tv-programma’s transseksuelen, gehuwde priesters en mensen na mislukte zelfmoordpogingen aan het woord liet en de zelfverklaarde ‘intellectuele’ bewakers van ‘diepgang’ versus ‘sensatie’ in de media op hun achterste poten stonden, ook toen kreeg ik geregeld een steunkaartje van je. Jouw vertrouwen en support waren destijds cruciaal om het vol te houden. Dat heb ik je niet vaak genoeg gezegd. Bij deze dus nogmaals.

In jouw Vlaanderen van toen was de man overal de baas, niet alleen op het werk maar vooral ook in het gezin. Jij ging resoluut tegen dat beeld van de ondergeschikte vrouw in. Het was een beeld waar je zelf, toen je producer werd, ook mee te maken kreeg. Je vertelde me ooit dat op een technische meeting met voor de rest uitsluitend mannen aan jou gevraagd werd of je je breiwerk wel had meegenomen. Toen iemand je ongevraagd over de borsten streelde, protesteerde je luidkeels. Het woord seksuele intimidatie bestond nog niet, laat staan #MeToo. Je was dus niet alleen een tv-pionier, maar je pionierde ook in het opkomen voor jezelf en voor andere vrouwen in de machowereld die de VRT (NIR/BRT) toen was. Het maakt van jou op dat vlak een echte grande dame.

Lieve Paula, ik zal je diep in mijn hart ­blijven koesteren. Als ik het moeilijk heb, zal ik ­terugdenken aan je wijze raad om te blijven ijveren voor de dingen die ons dierbaar zijn. Het was een groot voorrecht je gekend te hebben. Mocht ik in de hemel geloven, ik wist zéker dat ook daar nu een kleine revolutie gaande was. Dat je aan God haar mouwen trok voor de nodige verandering.

Kus, Goedele.

