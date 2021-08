Goed nieuws voor regering: subsidies gascentrales krijgen groen licht van Europa

Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager heeft zich maandenlang gebogen over het Belgische CRM-systeem, om te controleren of er geen sprake is van illegale staatssteun.

Vanaf 2025 zullen energiebedrijven via dit nieuwe subsidiesysteem financiële steun krijgen voor de uitbating van energiecentrales in ons land. Volgens het rekenwerk van consultant Haulogy zal dit jaarlijks tot 253 miljoen euro kosten. Aanvankelijk was sprake van veel meer geld.

Volgens Vestager is het Belgische CRM “proportioneel” en zal de steun dus “beperkt blijven tot wat noodzakelijk is om de bevoorradingszekerheid in België te garanderen”. Dat meldt ze in een persbericht dat vanmiddag is verspreid. Ook in andere Europese lidstaten bestaan gelijkaardige systemen.

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) reageert tevreden. “Dankzij de goedkeuring is de weg naar 100 procent hernieuwbare energie ingezet en is de veiligheid van de bevoorrading gegarandeerd. Dankzij deze goedkeuring maken we het mogelijk dat mensen die in ons land willen investeren, dat nu ook kunnen”, laat ze weten.

Kernuitstap

Zonder een Europees fiat kon het CRM niet uitgerold worden en stond de kernuitstap op de helling. De regering-De Croo wil die onder impuls van de groenen doorvoeren tegen 2025, zoals de wet voorziet.

Aan de kernuitstap is de voorwaarde gekoppeld dat de stroombevoorrading van het land niet in gevaar komt. Om de sluiting van alle zeven kerncentrales (vijf doen sowieso de deuren dicht) op te vangen zijn twee à drie nieuwe gascentrales nodig, aangevuld met nog extra hernieuwbare energiebronnen en batterijen.

Dit najaar, in november, neemt de regering-De Croo een definitieve beslissing over de kernuitstap. Ook de impact op het klimaat en de stroomprijzen zal een rol spelen.

Minister Van der Straeten stipt alvast aan dat Europa tevreden is over het Belgische plan om gascentrales die meedoen aan het CRM te verplichten om op termijn klimaatneutraal te draaien, door met groen gas te stoken of door hun uitstoot ‘af te vangen’.

De groene regeringspartijen Groen en Ecolo krijgen vaak kritiek, in de eerste plaats van oppositiepartij N-VA, omdat ze een volledige kernuitstap tegen 2025 verkiezen boven een levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales. In dit scenario zijn er minder nieuwe gascentrales nodig en is de impact op het klimaat dus kleiner. Kerncentrales stoten geen CO2 uit.