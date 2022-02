Goed nieuws: de derde prik biedt wellicht langdurige bescherming

Wereldwijd was het een vaststelling die tot grote teleurstelling leidde. De nochtans uitstekende en erg potente coronavaccins van onder meer Pfizer en Moderna bleken niet te volstaan om de pandemie de kop in te drukken. Dat kwam niet alleen omdat nieuwe virusvarianten de immuniteit deels wisten te omzeilen, maar ook omdat de opgebouwde immuniteit sneller dan verhoopt afzwakte. Een boosterprik moest al binnen het jaar soelaas bieden.

Steeds meer studies geven nu aan dat de immuniteit na die derde vaccindosis wellicht niet opnieuw zo snel zal afzwakken. Ook viroloog Johan Neyts (KU Leuven) is hoopvol dat we niet onmiddellijk een nieuw boostershot nodig zullen hebben. “We konden dit niet op voorhand weten, maar het is duidelijk geworden dat de mRNA-vaccins tegen covid, zoals die van Moderna en Pfizer, drie doses nodig hebben om langdurig te werken. Bij de vaccins tegen hepatitis B of papillomavirus is dat ook het geval, terwijl het vaccin tegen gele koorts maar één prik nodig heeft. Dat verschilt per vaccintype en per ziekte.”

Blokkende student

Van cruciaal belang voor de bescherming tegen het virus zijn niet alleen de antistoffen in het lichaam, maar vooral de zogenaamde T-cellen en B-cellen: die produceren onder meer de antilichamen. Na drie doses blijkt het geheugen van die cellen voldoende getraind om antistoffen te blijven produceren en op lange termijn te onthouden hoe Sars-Cov-2 afgeweerd kan worden.

“Vergelijk het met een student: sommige studenten moeten een cursus ook meerdere keren blokken voor de materie langdurig opgeslagen is”, zegt Neyts. Voor harde zekerheden is het weliswaar te vroeg, waarschuwt hij. Hoe verder de vaccinatiecampagne in het verleden ligt, hoe meer we zullen weten over de langdurige bescherming van de vaccins.

Tegen deze zomer zullen we een beter beeld hebben, denkt Neyts. Al bestaat ook de kans dat tegen dan een nieuwe covidvariant dominant wordt, die de spelregels enigszins herschrijft. Mogelijk is een vierde vaccindosis dan alsnog nodig. Tegelijk is de verwachting dat we als samenleving goed gewapend zullen blijven door de grote vaccinatiegraad én de immuniteit die mensen opbouwen bij een infectie.

Voor mensen met een verzwakt immuunsysteem zal wel een vierde prik aangeboden worden. Bij hen slaagt het lichaam er immers minder goed in een stabiele verdediging op te bouwen. In België gaat het om zo’n 325.000 personen.