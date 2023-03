Godsgeschenk voor Erdogan: oppositieblok valt voor verkiezingen uiteen

Minder dan tien weken voor de verkiezingen is de Turkse oppositie ruziënd uiteengevallen. De Tafel van Zes, een coalitie van zes partijen, is het niet eens kunnen worden over één gezamenlijke tegenkandidaat tegen president Recep Tayyip Erdogan. Een van de zes partijen, de centrumrechtse Goede Partij (IYI), lijkt het verbond van de oppositie te hebben verlaten.

Het uiteenvallen van de Tafel van Zes is een godsgeschenk voor Erdogan en zijn AK-partij. Het bevestigt de boodschap die de AKP voortdurend heeft afgegeven, namelijk dat de oppositie geen geloofwaardig alternatief biedt. Alleen onder Erdogan, aldus de AKP, kan Turkije in oktober het eeuwfeest van de republiek vieren als een stabiele, krachtige en welvarende natie.

Centraal in het conflict staan twee personen: Kemal Kiliçdaroglu, leider van de centrumlinkse CHP, en Meral Aksener, de vrouwelijke leider van de Goede Partij. De IYI is de op een na grootste partij in de Tafel van Zes, de CHP de grootste. De twee werken al vijf jaar samen bij verkiezingen.

Verdeeldheid

In februari vorig jaar voegden twee democratisch gezinde afsplitsingen van de AKP zich bij hen. Samen met twee kleine partijtjes werd dit de Tafel van Zes. Van meet af aan waren de zes het erover eens dat iemand van de CHP het tegen Erdogan zou moeten opnemen, de vraag was alleen wie. De verdeeldheid was al lange tijd zichtbaar, na elke vergadering van de zes partijleiders werd de keuze van een kandidaat wéér geagendeerd voor de volgende bijeenkomst.

Donderdag liet de Tafel van Zes eindelijk weten dat men er uit was en dat de kandidaat maandag bekendgemaakt zou worden. Vrijdag echter liet Aksener haar bom ontploffen. Ten overstaan van tv-camera’s deelde zij mee dat haar partij niet akkoord kan gaan met de kandidatuur van de man die door de CHP steeds al naar voren was geschoven, partijleider Kiliçdaroglu zelf. “We zullen niet buigen voor de druk hem te aanvaarden”, zei ze. “Persoonlijke ambities hebben geprevaleerd boven de belangen van ons land.”

Meral Aksener, leider van de centrumrechtse Goede Partij (IYI), heeft gebroken met de coalitie van oppositiepartijen. Beeld AP

De IYI-partij had de voorkeur voor twee andere CHP’ers, burgemeester Ekrem Imamoglu van Istanbul en burgemeester Mansur Yavas van Ankara. Volgens peilingen zouden beiden met gemak kunnen winnen van Erdogan. Voor de 74-jarige Kiliçdaroglu is dat nog maar de vraag. Hij heeft geen charisma en, belangrijker nog, hij behoort tot de alevitische minderheid in Turkije. Daarmee jaagt hij een deel van de potentiële kiezers weg.

Aksener riep Imamoglu en Yavas vrijdag op “hun plicht” te doen en zelf naar voren te treden als presidentskandidaat. Beiden lieten weten dat daarvan geen sprake kan zijn en dat ze achter de keuze van hun partij staan.

Spoedberaad

Sindsdien heerst een crisissfeer bij de Turkse oppositie. De resterende vijf leden van de Tafel van Zes houden vast aan Kiliçdaroglu. Volgens Aksener echter zijn zij “niet langer in staat de wil van het volk te vertegenwoordigen”. Het restant van de Tafel van Zes kwam zaterdagmiddag in spoedberaad bijeen. Kiliçdaroglu zei tegen verslaggevers dat niemand zich zorgen hoeft te maken. “Alles zal op z’n plaats vallen. We gaan door op de ingeslagen weg.”

Voortzetting van het Erdogan-bewind komt door dit alles dichterbij. Opiniepeilingen geven al geruime tijd aan dat een parlementaire meerderheid er niet in zit voor de AKP en haar coalitiegenoot, de rechtsnationalistische MHP. Voor de presidentsverkiezingen, die eveneens op 14 mei plaatsvinden, is de prognose minder duidelijk, doordat de tegenkandidaat nog niet bekend was en doordat Erdogan populairder is dan zijn partij.

Waarnemers gingen er vanuit dat de gewiekste Erdogan kort voor de verkiezingen nog wel met een “konijn uit de hoed” zou komen. Op 6 februari kwam die plotwending er, maar níét uit de hoed van Erdogan: de aardbeving schopte alle analyses van de electorale situatie in de war.

Boosheid

Twee tegengestelde effecten zijn denkbaar. De AKP kan electoraal baat hebben bij een gevoel van nationale smart en saamhorigheid. Burgers hebben dan de neiging zich achter hun leiders te scharen. Het kan ook anders aflopen. In de Turkse samenleving leeft boosheid over het traag op gang komen van de hulpverlening na de aardbeving. Ook worden kritische vragen gesteld over de rol van de regering bij het handhaven van de bouwvoorschriften.

Turkse analisten durfden niet te voorspellen welke kant het sentiment van de kiezers op zou gaan. De crisis bij de oppositie maakt de zaken des te meer ongewis.