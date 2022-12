‘Goblin mode’ is woord van het jaar volgens Oxford University Press. Maar wat betekent het?

‘Goblin mode' verwijst volgens de organisator Oxford University Press naar “een type gedrag dat onbeschaamd genotzuchtig, lui, slordig of hebzuchtig is, meestal op een manier die sociale normen of verwachtingen verwerpt”. Het is de allereerste keer dat het woord van het jaar door het grote publiek werd verkozen, nadat een panel taalkundigen van de universiteit van Oxford een shortlist van drie termen had voorgesteld.

Meer dan 340.000 Engelssprekenden over de hele wereld brachten daarna hun stem uit, en deden dat met een overweldigende meerderheid van 93 procent voor ‘goblin mode’. Op de tweede plaats eindigde ‘metaverse’, het nieuwe virtuele platform van Facebook-moederbedrijf Meta. De derde plaats was voor de hashtag ‘#IStandWith’, die op sociale media gebruikt wordt in combinatie met iets waar mensen zich achter scharen. Dit jaar was de hashtag #IStandWithUkraine bijvoorbeeld een van de populairste.

Klein maar monsterlijk

‘Goblin' verwijst naar een kleine maar groteske monsterlijke figuur uit de oude Europese folklore. Het wezen komt vooral voor in Engelse, Schotse en Ierse verhalen, maar is ook bij ons niet onbekend. Waarschijnlijk is het woord verwant met het Nederlandse ‘kobold’. In de moderne cultuur zijn ze ook bekend als de kwaadaardige wezens uit de Tolkien-boeken en -films The Lord of the Rings en The Hobbit, of als de Green Goblin, de superschurk uit de strips van Marvel Comics.

“Met het jaar dat we net hebben meegemaakt in het achterhoofd, is ‘goblin mode’ herkenbaar voor iedereen die zich momenteel wat overweldigd voelt”, zegt Oxford Languages-directeur Casper Grathwohl over de winnaar. “Het is een opluchting te mogen erkennen dat we niet altijd onze geïdealiseerde, gecureerde zelf zijn die we zouden moeten presenteren op onze Instagram- en TikTok-feeds. Dat blijkt ook uit de sterke opkomst van platforms als BeReal, waar gebruikers beelden delen van hun onbewerkte zelf, en vaak momenten vastleggen in goblin-modus.”

Sociale normen overboord

Volgens organisator Oxford University Press steeg het gebruik van ‘goblin mode' vooral in de eerste jaarhelft, toen op veel plaatsen de coronamaatregelen werden losgelaten. “De term leek de heersende stemming van mensen te vatten die het idee van een terugkeer naar ‘het normale leven’ verwierpen, of rebelleerden tegen de steeds meer onbereikbare esthetische normen en niet-duurzame levensstijlen die op sociale media werden tentoongesteld.”

De Amerikaanse taalkundige en lexicograaf Ben Zimmer zegt tegenover The Garudian dat ‘goblin mode’ “echt de tijd en de zeitgeist vat”. “Het is zeker een uitdrukking van 2022. Mensen kijken op nieuwe manieren naar sociale normen. Het geeft mensen een vrijbrief om sociale normen overboord te gooien en nieuwe te omarmen.”