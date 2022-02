‘Go fuck yourself’: dertien ‘helden van Slangeneiland’ bekopen verzet tegen Russen met de dood

Dertien doden krijgen veel aandacht in Oekraïne, ze vielen op Slangeneiland, een klein eiland westelijk van de Krim. Daar werd een Oekraïense stelling gisteren benaderd door Russische oorlogsschepen Moskva en Vasily Bykov. “Geef je over of we openen het vuur”, zo was te horen in gesprekken tussen aanvallers en verdedigers.

De Oekraïners besluiten na kort overleg in niet mis te verstane bewoordingen dat de Russen het dak op kunnen (“Go and fuck yourself”). Even later wordt de stelling beschoten en vernietigd. Dertien Oekraïense grenswachten, waaronder vrouwen, kwamen daarbij om. Volgens Zelensky was het een dramatisch voorbeeld van Oekraïense vastberadenheid en heldendom. Alle verdedigers krijgen postuum de hoogste militaire eer, beloofde hij.

Russische kruisraketten

Bewoners van de Oekraïense hoofdstad Kiev hebben ondertussen een tweede nacht van raketaanvallen achter de rug. Russische kruisraketten raakten strategische doelen. Er werden ook luchtafweerraketten afgeschoten. Niet geïdentificeerde brokstukken kwamen neer op een woonwijk. Drie mensen raakten gewond.

Een adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken schrijft dat Oekraïense troepen daar een Russisch vliegtuig hebben weten neer te schieten. Burgemeester Vitali Klitschko publiceert een video op Telegram waarin branden op verschillende verdiepingen van het gebouw te zien zijn. Brandweerlieden zijn ter plaatse. Een van de gewonden verkeert in kritieke toestand, aldus Klitschko.

Vreselijke aanvallen

Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba beschieten Russische troepen Kiev zwaar. “Vreselijke Russische raketaanvallen op Kiev”, tweette Kuleba. “De laatste keer dat onze hoofdstad zoiets meemaakte was in 1941 toen het werd aangevallen door nazi-Duitsland.”

Ondanks de massale aanslagen is de minister aantoonbaar optimistisch: “Oekraïne heeft dit kwaad verslagen en zal het verslaan”. Kuleba riep opnieuw op tot strengere sancties tegen Rusland en zijn president: “Stop Poetin. Isoleer Rusland. Verbreek alle banden. Gooi Rusland overal uit.”