‘Go fuck yourself’, aflevering 2: Oekraïne herovert commandopost op Slangeneiland

Bevelhebbers van de strijdmacht in het zuiden van Oekraïne hebben dinsdag verklaard dat ze een Russische commandopost op het eiland Zmiinyi - beter bekend als Slangeneiland - in het westen van de Zwarte Zee, hebben verwoest. Het is vooralsnog niet geweten hoeveel Russische soldaten bij de operatie zijn omgekomen. Ook een luchtafweersysteem zou bij de aanval uitgeschakeld zijn.

Russische troepen bezetten het eiland sinds de eerste dag van de invasie, toen het Russische vlaggenschip Moskva - dat inmiddels tot zinken is gebracht - de dertien Oekraïense grenswachten aanviel.

“Geef je over of we openen het vuur”, kregen de Oekraïners bij het begin van de invasie te horen. “Ik ben een Russisch oorlogsschip. Ik herhaal, ik ben een Russisch oorlogsschip”, zo klonk het vervolgens. “Ik stel voor dat jullie de wapens onmiddellijk neerleggen en overgaan tot overgave om bloedvergieten te voorkomen”, aldus een Russische officier. “Anders zullen jullie gebombardeerd worden.”

Het antwoord van de Oekraïners was kort en krachtig: “Go and fuck yourself”.

Aanvankelijk werd gedacht dat de soldaten werden gedood na hun dappere antwoord, maar later bleek dat de meesten levend waren gevangengenomen. Roman Hrybov, de soldaat die de inmiddels legendarische woorden uitsprak, werd vervolgens tegen enkele Russische gevangenen geruild en geëerd met een medaille voor zijn heldendaad.