Glastuinbouwbedrijven kreunen onder gasprijzen: ‘Consument betaalt niet voor productieprijs’

De energiecrisis weegt zwaar op Belgische glastuinbouwbedrijven. Een verwarmde serre is cruciaal om groenten te laten groeien, maar uit vrees voor hoge gasfacturen laten verschillende telers hun terrein nu braak liggen. ‘Een jaarlijkse energiefactuur van 2,5 miljoen euro: wie kan dat betalen?’

“De gasprijzen zijn momenteel zo hoog dat ze je in een half jaar tijd al je spaargeld kunnen kosten.” Al bijna veertig jaar spendeert Wim Van Den Heuvel (57) het leeuwendeel van zijn tijd in een serre in het Antwerpse Herselt. Met veel toewijding kweekt hij er verschillende soorten tomaten die hij vervolgens op de veiling verkoopt. Het is een arbeidsintensieve klus die momenteel ook met een flinke dosis kopzorgen gepaard gaat.

Tijdens de wintermaanden moet de temperatuur in zijn serre 17 à 18 graden bedragen, waardoor de gestegen gasprijzen een grote impact hebben op de financiële gezondheid van zijn middelgrote bedrijf. “Vroeger bedroegen de energiekosten ongeveer 500.000 euro per jaar. Aan de huidige tarieven zou ik 2,5 miljoen euro op tafel moeten leggen. Wie kan dat betalen?”, vraagt de man zich af.

Van Den Heuvel kan zich voorlopig tegen de ergste prijsschokken beschermen omdat hij vorig jaar al een contract afsloot voor de helft van zijn verbruik. Niet iedereen heeft dat geluk. Het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) meldt dat sommige glastuinbouwbedrijven vandaag met acute liquiditeitsproblemen kampen. Ondernemers met een variabel energiecontract worden daarbij het hardst getroffen en volgens de Boerenbond kopen velen van hen daarom geen planten meer aan.

Dat blijkt ook uit de handelscijfers van de Belgische veilingen. In de eerste maanden van dit jaar werden veel minder serregroenten aangevoerd in vergelijking met dezelfde periode in 2021. In februari waren er 60 procent minder trostomaten beschikbaar op de veilingen, het aantal aangevoerde losse tomaten en komkommers liep met respectievelijk 55 en 36 procent terug.

Telers laten hun terreinen braak liggen, maar de daling van de aangevoerde groenten heeft nog een andere verklaring. Verschillende kwekers kiezen er namelijk voor om pas later in het voorjaar te zaaien, waardoor ze de verwarming tijdens de koude wintermaanden niet hoeven aan te zetten.

Het is een aanpak waar de West-Vlaamse tuinbouwer Kaat Vandepitte begrip voor kan opbrengen. Na een lange periode van twijfels besloot ze twee weken geleden om alsnog tomaten te planten, maar ze vreest nog steeds dat er een overaanbod kan ontstaan als straks blijkt dat te veel collega’s eenzelfde strategie hanteerden. Op die manier zou het namelijk nog moeilijker kunnen worden om op veilingen een eerlijke prijs voor groenten af te dwingen.

“Dat zou heel erg zijn, want onze andere vaste kosten lopen ook op. De aankoopprijs voor meststoffen is bijvoorbeeld verdriedubbeld, maar we worden daar niet voldoende voor gecompenseerd wanneer we het eindproduct verkopen”, zegt Vandepitte.

Steunmaatregelen

De situatie van Belgische glastuinbouwbedrijven is vandaag zo ernstig dat er volgens Pieter Van Oost, adviseur plantaardige productie bij de Boerenbond, nood is aan crisismaatregelen. Zo kan het volgens hem nuttig zijn als de overheid glastuinbouwers makkelijker toegang zou geven tot krediet door soepele overbruggingsregelingen aan te bieden. Daarnaast zouden een versnelde btw-teruggave en een tijdelijke ontheffing op de onroerende voorheffing voor serres kunnen worden ingevoerd.

“De gaskraan mag ook niet meteen dichtgedraaid worden als goede betalers uit het verleden het verschuldigde bedrag niet op tafel kunnen leggen”, zegt Van Oost. De energiesector zou dan met de glastuinbouwers aan tafel moeten gaan om een regeling uit te werken die een faillissement kan vermijden.

De plannen van Van Oost bieden misschien oplossingen op korte termijn, maar ze veronderstellen niet meteen dat de sector de hand in eigen boezem steekt. Dat kan nochtans nuttig zijn. Er zijn in ons land ongeveer 450 glastuinbouwbedrijven actief, samen stoten ze ieder jaar 1,29 megaton CO 2 uit. Dat is goed voor 17 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in de landbouw. Het Vlaamse klimaatplan gaf eerder al aan dat dat beter kan en moet. Tegen 2030 moet de uitstoot 35 procent lager liggen dan in 2005.

Herman Marien, als onderzoeker betrokken bij het Kenniscentrum voor de glastuinbouw aan de Thomas More Hogeschool, wijst er wel op dat er al stappen gezet werden. Eigenaars van serrebedrijven investeerden massaal in warmtekrachtkoppelingen (WKK). Die toestellen worden aangedreven op aardgas en produceren vandaag evenveel elektriciteit als een kleine kerncentrale, waarbij 90 procent op het net aangeboden wordt. De overheid wil de subsidies voor WKK’s echter afbouwen en op energiezuinige serres inzetten, maar daar heeft Marien weinig begrip voor. “Het is gek dat iets wat een aantal jaar geleden nog aanbevolen werd nu plots milieu-onvriendelijk zou zijn.”

De belangrijkste vraag in tijden van stijgende energieprijzen blijft misschien in welke mate we bereid zijn ons gedrag aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Ecologisten zien in de huidige crisis zo een aanleiding om meer volgens de seizoenen te eten of om bepaalde groenten tijdens de wintermaanden niet meer te verbouwen, maar Van Oost heeft zijn twijfels bij die aanpak. “Is het zoveel milieuvriendelijker om de tomaten vanuit Marokko te laten overvliegen?”