‘Gisteren pleitten twee Reuzegommers schuldig, vandaag gooien advocaten het over een andere boeg’

Het proces-Reuzegom heeft vandaag zijn derde zittingsdag in het Antwerpse hof van beroep. Justitiejournalist Douglas De Coninck volgt de zaak voor De Morgen in de rechtszaal. Het woord is vandaag aan de Reuzegommers en hun advocaten. ‘Zij pleiten nu dat het aandeel van hun cliënten bij de dood van Sanda Dia beperkt is gebleven.’

Dag Douglas, hoe is de derde procesdag tot nu toe verlopen?

“Het is de verderzetting van de pleidooien voor de Reuzegommers vandaag. Vanochtend nam advocaat Joris Van Cauter het woord voor de verdediging van S.P., alias ‘Remork’, daarna kwam advocaat Bram De Man aan het woord voor de verdediging van T.G., alias ‘Shrek’. Dat is de broer van M.G., alias ‘Kletsmajoor’, die later werd verdedigd door Jan De Man. Herinner je, dat is de Reuzegommer op wiens telefoon dat filmpje is gevonden van een zwarte bedelaar die werd mishandeld terwijl er werd gezongen van ‘Handjes kappen, de Congo is van ons’.

“Gisteren kwamen er al twee Reuzegommers aan bod die schuldig pleitten, vandaag gooien de advocaten het over een andere boeg. Zij zeggen dat het aandeel van hun cliënten bij de dood van Sanda Dia beperkt is gebleven. Zo zei advocaat Bram De Man dat één van de broers de auto heeft bestuurd waarmee Sanda Dia naar de dooplocatie is gebracht en dat ze hem drinken en eten hebben gegeven, dat Shrek dus deed wat moest om niet van schuldig verzuim beschuldigd te kunnen worden.

“Sowieso vind ik dat ‘schuldinzicht’ van de beklaagden overschat. Want hoe meet je dat, hoe stel je dat vast? Zodra zo’n zitting geschorst wordt, voel je ook dat ze weer bij elkaar gaan staan en je bepaalde blikken toewerpen, dan blijft dat toch echt zo’n clubje.”

Er werd ook uitgehaald naar de rol van de media, omdat de namen van Reuzegommers ondertussen openbaar circuleren en ze daardoor worden bedreigd. Zijn dat terechte verwijten?

“Absoluut niet, daar heb ik het echt lastig mee. Ik trek hier graag de parallel met dat andere grote proces, dat van de terroristische aanslagen in Brussel en Zaventem. De volledige namen van de mensen die daar terechtstaan, circuleren al vanaf dag één. Bij mannen als Salah Abdeslam en Osama Krayem, die op dat moment echt een bedreiging vormden, is dat te verdedigen, maar in die rechtszaal zitten ook jongens zoals de broers Farisi, van wie het aandeel heel wat kleiner is. Dat hebben we nooit in vraag gesteld, de enige keer dat er zoveel om te doen is, is hier.

“Ik heb wel begrip voor Shrek. Hij zegt dat zijn grootmoeder alle contact met hem heeft verbroken toen ze er door de initialen en omschrijvingen achterkwam dat hij deel uitmaakte van de groep. Maar is dat de schuld van de media, of van hem? Hij was het toch zelf wel die heeft zitten urineren boven die schachten en al die daden heeft gesteld?

“Nee, in geen enkele rechtszaak hebben de media zich zo rigoureus proberen te houden aan de anonimisering van de beklaagden als in deze zaak.”

Wat mogen we verder nog verwachten van de zitting vandaag?

“Die zitting vandaag gaat nog verder in het teken staan van de pleidooien van de andere Reuzegommers. Vooral naar het pleidooi van meester Louis De Groote wordt uitgekeken. Die wordt onder advocaten omschreven als een procedurepleiter, een nieuwe Hans Rieder, en het is dus af te wachten waar hij mee zal afkomen. Maar bovenal verdedigt hij J.J., alias ‘Zaadje’, de preses van Reuzegom. Tegen hem en ook tegen de schachtentemmer, A.G. of ‘Janker’, zijn ook de hoogste straffen geëist. Tot 50 maanden liggen op tafel, dat is toch al meer dan vier jaar.

“Voor de andere Reuzegommers zouden we op dit proces kunnen afstevenen op minstens zestien werkstraffen, zoals het er nu uitziet. Verschillende Reuzegommers die al aan bod zijn gekomen zeggen daar ook toe bereid te zijn. Soms is dat wat opkuisen in de tribunes in een voetbalstadion, de grote vraag is dan hoe zo’n werkstraf er hier zal uitzien.”