Gisteren 155 ziekenhuisopnames, ook besmettingen blijven stijgen: dit zijn de meest recente coronacijfers

Tussen 18 en 23 oktober zijn dagelijks gemiddeld 5.555 besmettingen geregistreerd. Dat is opnieuw een toename met ruim 75 procent tegenover de voorgaande week.

Wanneer we de dagcijfers bekijken, zien we dat het aantal nieuwe besmettingen elke dag fors hoger is dan dezelfde dag een week eerder. Afgelopen vrijdag waren er zelfs 7.114 besmettingen, een nieuw dagrecord dit jaar. Het is al van 10 november 2020 geleden dat er nog meer dan 7.000 nieuwe infecties in één dag werden genoteerd. Het waren er toen 7.701.

Testen

Er werden tussen 18 en 23 oktober dagelijks gemiddeld 65.562 tests uitgevoerd, bijna een derde meer dan de week ervoor.

De positiviteitsratio komt zo uit op 8,7 procent (+2,0%): meer dan acht mensen op de honderd leggen met andere woorden een positieve test af.

Het reproductiegetal bedraagt 1,27: zodra die R-waarde boven de ‘1' ligt, neemt de epidemie aan kracht toe.

Ziekenhuisopnames

Ook de ziekenhuisopnames gaan opnieuw de hoogte in: tussen 19 en 25 oktober werd dagelijks gemiddeld 121 patiënten met Covid-19 opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een toename met 53 procent tegenover de voorgaande zeven dagen.

Er liggen nu 1.312 coronapatiënten in de ziekenhuizen, een stijging met 39 procent in een week tijd. Het is van eind mei geleden dat het er nog zoveel waren. Van de opgenomen Covid-patiënten hebben er 260 intensieve verzorging nodig, een stijging met 13 procent.

Overlijdens

Er stierven in de periode van 18 tot 23 oktober elke dag gemiddeld 14,1 mensen aan het virus. Dat is een toename met 16 procent tegenover de voorgaande zeven dagen. Er zijn sinds het begin van de pandemie 25.914 coronapatiënten gestorven in België.

Vaccinaties

De vaccinatiegraad, tot slot, ligt bij de volwassen bevolking inmiddels op 88 procent. Over alle leeftijdsgroepen heen is precies 75 procent minstens één keer gevaccineerd. Dat betekent dat 8.682.572 Belgen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 kregen. 8.538.083 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 86 procent van de volwassenen en 74 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen zijn 5.361.729 inwoners minstens deels gevaccineerd: 80,6 procent van de volledige bevolking of 93,0 procent van de volwassenen. 5.311.472 onder hen zijn volledig ingeënt: 79,8 procent van de bevolking of 92,2 procent van de volwassenen.