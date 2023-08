GirlDinner: hoe TikTok-trend het klassieke rollenpatroon overboord gooit

Niet enkel voor vrouwen, maar wel per definitie overgoten met een gendersausje: ‘girl dinner’, het TikTok-fenomeen dat de arbitraire avondmaaltijd tot een hype verheft, is meer een sociologisch verschijnsel dan een culinaire trend.

Zes Oreo-koekjes, een stuk brie, een homp stokbrood en babyworteltjes met hummus. Of een stuk carrot cake, een halve pot artisjokharten en een aantal centimeter droge worst. Soms een kom Coco Pops, een tros druiven en een aantal blokjes harde cheddar. TikTok, en bijgevolg de rest van de wereld, is in de ban van ‘girl dinner’, een fenomeen dat geen vastomlijnde definitie kent, maar door alle gebruikers meteen instinctief aangevoeld wordt.

Het is eten dat enkel gegeten en niet klaargemaakt moet worden, een selectie die compleet willekeurig, maar wel verzadigend of op zijn minst bevredigend is. Een pot noodles met een zachtgekookt ei en Bicky-uitjes? Geweldig, maar geen girl dinner. Een restje pastasalade, gecombineerd met zoute crackers en pitloze olijven? Girl dinner.

Redbull en vingernagels

De term is ontsproten aan het brein van TikTok-gebruiker Olivia Maher, die haar avondeten, bestaande uit enkele stukken stokbrood, kaas, een trosje druiven, een glas rode wijn en een pot augurken, deelde met haar volgers. “This is my dinner”, zegt ze in de voice-over. “I call this ‘girl dinner’ or ‘medieval peasant’.”

De hashtag #GirlDinner werd ondertussen al meer dan 155 miljoen keer gebruikt en meer dan 750 miljoen keer bekeken op TikTok. Gebruiker Karma Carr gaf de trend een zetje door het ondertussen welbekende deuntje “giiiiiiirl dinneeeeeer” te zingen terwijl ze een besmeurd Magnum-stokje omhoog houdt als een trofee - een sound die ondertussen ook al miljoenen keren gebruikt werd door mensen die hun eigen chaotische avondmaal met de wereld willen delen.

Of het nu een volledige braadkip die in de parking voor de supermarkt met blote handen wordt opgepeuzeld betreft, dan wel een bloemetjesschotel gedecoreerd met aardappelsalade, een maanzaadmuffin en vierkleurige kerstomaten. De voorbeelden zijn even divers als eigenzinnig - al hebben ze doorgaans met elkaar gemeen dat er amper (voor)bereiding aan te pas komt. Of zoals een TikTokker het omschreef: “no preparation, just vibes.”

Want vergis je niet: het mag dan wel niet bepaald baanbrekend klinken in een economie waar geen enkel restaurant nog bestaansrecht heeft zonder sharing dishes aan te bieden - waarbij je dus slechts kleine porties van verschillende gerechten door elkaar consumeert- girl dinner is toch nog een tikje anders. Anders dan tapas, anders dan mezze, anders dan een restjesdag of een charcuterieplank.

Het is een ‘maaltijd’ tussen aanhalingstekens, samengesteld door één persoon, volledig naar de smaak en zin van die ene persoon. Gewoon lukraak uit de (koel)kast grijpen waar je zin in hebt die avond, en er vervolgens ook zonder schuldgevoel van genieten.

Het internet zou het internet natuurlijk niet zijn als het er vervolgens niet volledig mee aan de haal ging. Girl dinner werd een meme, een zin die gecomment wordt onder stockfoto’s van de anticonceptiepil of een vape, onder kapotgebeten lippen of een foto van Ryan Gosling als Ken. Het deuntje dat in je hoofd zit wanneer je voor de derde keer naar de kast trippelt voor een handvol paprikachips maar weigert daarvoor een kommetje te nemen. Een TikTok-filter waarbij drie zwevende bordjes voor mijn ogen zich langzaam omdraaien, vertelt me dat mijn ideale girl dinner zou bestaan uit geraspte kaas (natuurlijk), Red Bull (wat?) en vingernagels (al zes maanden gestopt, lieverd!).

Picky bits

In wezen is het concept “iets van kaas en dan nog wat losse dingen” niet nieuw, uiteraard. De Duitse politiek journalist en auteur Tom Hillenbrand schreef op sociale media al dat “de meeste Duitsers elke avond zo eten - “we noemen het Abendbrot” - waaraan televisiekok Nigella Lawson toevoegde dat men dit gebruik in het Verenigd Koninkrijk “Picky Bits” noemt.

TikTok is nu eenmaal het beste reclamebureau ter wereld, een bureau dat er keer op keer in slaagt om een bestaand fenomeen te herlanceren als een nieuwe grootschalige trend met een goedbekkende naam, een hashtag om jezelf aan vast te haken voor wat extra likes. Enter de digital creatives die in de girldinner-trend gebruiken om hun eigen content te pushen of erger: hun verstoorde relatie met eten te vergoelijken. “Dit is geen girl dinner, dit is een eetstoornis”, commente een gebruiker onder een filmpje waarin iemand een halve kilo blauwe bessen naar binnen werkt.

#GirlDinner trok ook om die reden de aandacht van diëtisten wereldwijd, die zich zorgen maken om de kleine porties die soms getoond worden en om de manier waarop de trend ideeën versterkt dat vrouwen niet op dezelfde manier als mannen zouden mogen eten.

“Ik denk wel dat we aandacht moeten hebben voor het feit dat TikTok een jong en beïnvloedbaar publiek bereikt dat zulke losse clips kan internaliseren als een leefstijl, als: dit is hoe vrouwen horen te eten”, zegt diëtiste Alessia Couvreur. Zij specialiseert zich onder meer in de leer van het intuïtief eten, waarbij je de relatie met je lichaam herstelt in een maatschappij die doordrongen is van dieettrends en allerlei do’s-and-don’ts op voedingsvlak. Intuïtief eten leert je onder andere je natuurlijke honger- en verzadigingsgevoel herkennen, waardoor je ook beter kan eten volgens de individuele noden van je lichaam.

Complexloos diner

“Voor de ene persoon zal een snackbord met crackers, kaas, wat fruit en wat koekjes voldoende zijn, voor de ander helemaal niet. En dat vind ik vaak wel schadelijk aan zulke voedingstrends op TikTok: je kan een voedingspatroon niet beoordelen op basis van een momentopname. Er is op zich niets mis met eens een avond enkel popcorn als avondeten eten, bijvoorbeeld, maar het hangt ervan af of die persoon voor de rest voldoende en gevarieerd eet - maar dat zie je dan weer niet. Door bepaalde momentopnames te bombarderen als girl dinner kunnen jonge meisjes wel verkeerde ideeën meekrijgen over voedingspatronen en -verwachtingen.”

Een algemene uitspraak over #GirlDinner kan Couvreur dus niet doen, omdat het volgens haar ook afhangt van de drijfveer achter zo’n complexloos diner. “Ik zie in mijn praktijk bijvoorbeeld ook vrouwen die het niet de moeite vinden om voor zichzelf een warme maaltijd te bereiden omdat ze toch maar alleen zijn, en die dan hun honger stillen met wat er voorradig is zonder dat ze daar echt van genieten of er zin in hebben. Anderzijds zijn er dan weer de vrouwen die het net bevrijdend vinden om zich niets aan te trekken van wat de dieetcultuur, of meer nog; maatschappelijke verwachtingen hen voorschrijven wat een ‘goede maaltijd’ zou moeten zijn, en voor wie zo’n girl dinner een verwennerij is.”

Dat is ook hoe Maher, de grondlegger van de trend, haar term beschrijft aan The New York Times. Het gaat niet zozeer om wat je eet, maar om het gevoel dat je ervan krijgt. “It’s a giddy experience. Je bent gewoon zo blij met jezelf. ‘Ik heb hier amper voor gewerkt en het voelt als een feestje.’ Dat is wat het een girl dinner maakt.”

Gendersausje

Hoewel de arbitraire avondmaaltijd gerechtigheid betekent voor iedereen die ooit al eens om “snelle makkelijke recepten” vroeg en getrakteerd werd op een takenlijst die begon met “halveer de kerstomaten”, is girl dinner veeleer een sociologische dan een culinaire trend. Want hoewel niet enkel vrouwen van een girl dinner mogen of kunnen genieten, zijn dit soort maaltijden wel per definitie overgoten met een gendersausje. Dat merk je aan de reacties op de filmpjes - niet de reacties van zij die zo eten, maar van zij die niet meer zo eten. Van zij die snakken naar gewoon nog eens te mogen snacken, zonder na te moeten denken of alle voedingsgroepen wel vertegenwoordigd zijn op hun bord, of het voldoende is, of het een combinatie is die lekker is, voedzaam, maar niet te calorierijk.

Girl dinner is namelijk een selectie van voedingsmiddelen die je voor jezelf maakt, zonder dat je rekening moet houden met de dieetvoorkeuren of noden van iemand anders, en die dus doorgaans enkel verorberd wordt door zij die nog niet samenwonen met een partner of die nog geen kinderen op te voeden hebben. “Ik kan niet uitleggen waarom dit me zo raakt”, comment een gebruiker onder een #GirlDinner-filmpje. “Mijn man zou het niet erg vinden als ik zou zeggen dat we vanavond cornflakes en brie zouden eten, maar toch voelt dat niet hetzelfde. Ik mis dit. Does that make sense?”

Ciska Hoet, directeur van RoSa, kenniscentrum voor gender en feminisme, begrijpt het sentiment alvast. “Vrouwen krijgen hun leven lang geïnternaliseerd dat zij de verantwoordelijkheid dragen voor de zorg en dus ook het voeden van hun gezin.” Dat zijn subliminale boodschappen die ze daarom nog niet direct vanuit hun eigen opvoeding of van hun partner meekrijgen, maar zien in reclameboodschappen, in populaire cultuur of in het speelgoed dat er voorhanden is.

“Zeker binnen de meer traditionele gezinsstructuren met kinderen zien we dat de klassieke rollenpatronen nog steeds heel dominant zijn”, aldus Hoet. “Dat begint al wanneer de vrouw zwanger is en platgeslagen wordt met informatie over wat ze beter wel en niet zou eten en hoeveel ze maximaal zou mogen bijkomen. En na de geboorte nemen de meningen daarover alleen maar toe. Je kind moet borstvoeding krijgen, en om die optimaal te houden moet je zelf ook op een bepaalde manier eten, en als ze van de borst af zijn is enkel versgemaakte fruit- en groentepap oké. Maar ook bij koppels zonder kinderen is het vaak de vrouw die zich bezighoudt met de samenstelling van het menu.”

Cornflakes en brie

Het is mede om die reden dat de huishoudkloof nog steeds wijd gaapt. Vrouwen besteden gemiddeld zes uur per week meer aan huishoudelijk werk en twee uur en twintig minuten per week meer aan zorg dan mannen, blijkt uit het recentste tijdsbestedingsonderzoek (2013) aan de VUB. Een kloof die tijdens de pandemie alleen maar breder is geworden, zo toonde een onderzoek van De Morgen uit 2020 aan.

Want hoewel de man zich er vandaag wel van bewust is dat hij ook zijn steentje in het huishouden moet bijdragen, zal hij al dan niet bewust de zichtbare en uitvoerende klusjes voor zijn rekening nemen, stelt Eve Rodsky in haar boek Fair Play (2021). Zaken als supporteren bij de voetbalmatchen. Onder veel gekreun het vuilnis buitenzetten. Uitgebreid koken wanneer de vrienden komen eten. Het management en veelal de ondersteunende en onzichtbare taken, zoals nadenken over een weekmenu, het bij elkaar zoeken van propere sportkleding, vooruitplannen dat er überhaupt nog vuilzakken zijn en de boodschappenlijst opstellen, … de mental load zoals dat heet, komt nog erg vaak bij de vrouw terecht.

Met andere woorden: wanneer je je man dus moet zéggen dat het vanavond cornflakes en brie is, voelt dat niet hetzelfde als op je eentje impromptu de koelkast open te trekken om vervolgens brie en cornflakes te verorberen. Dan heb je dat nog steeds, min of meer, moeten bedenken, moeten bekijken of er nog voldoende cornflakes én brie zijn voor beiden, en moet je op je tanden bijten om hem niet te vragen “of hij vandaag dan wel zijn portie groenten heeft gehad”.

Het is instinctief, het is verschrikkelijk, het is vermoeiend, maar het is wel herkenbaar. “En daarin ligt denk ik de kern van de aantrekkingskracht”, zegt Hoet. “Niemand die over je schouder kijkt, even geen maatschappelijke verwachtingen, niet voor iedereen goed proberen doen, maar gewoon enkel aan jezelf denken en eten waar jij op dat moment zin in hebt.”

Virginia Woolf zou het a meal of one’s own noemen, TikTok noemt het girl dinner.