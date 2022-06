Gino (9) was niet het eerste slachtoffer: D.M. werd al eerder veroordeeld voor kindermisbruik

Verdwijning 9-jarige Gino Gino verdween woensdagavond toen hij speelde in een speeltuintje in Kerkrade, in Nederland. Hij logeerde sinds een week bij een zus in Kerkrade omdat zijn moeder in Maastricht ziek was en hij daar niet kon blijven. Na zijn verdwijning sloeg de politie groot alarm uit vrees voor een misdrijf. Zaterdagochtend werd het jongetje dood aangetroffen in het Nederlands-Limburgse Geleen. D.M. woont vlakbij de leegstaande uitgebrande woning waar de politie het lichaam vond. De vindplek was aangewezen door D.M., die vlak daarvoor was gearresteerd.

“Vannacht heb ik geen oog dichtgedaan”, zegt een vrouw uit Sittard aan De Morgen. Haar zoontje zat 10 jaar geleden in de opvang bij de pleegmoeder van M. “Mijn zoon ging daar voor het eerst toen hij 3,5 maanden was. Dat was handig want ik werkte in nachtploegen.” Net voor zijn eerste verjaardag merkte de moeder dat er iets scheelde. “Toen ik hem ging afhalen waren zijn geslachtsdelen soms geïrriteerd. Ik heb dat gemeld. Het gastouderbureau heeft daarop onmiddellijk een onderzoek ingesteld. M. bekende vrijwel meteen.” Volgens de vrouw biechtte D.M. op dat hij seksueel heel erg nieuwsgierig was, maar dat zijn pleegouders hem daarbij niet hielpen. “Dus ging hij zelf maar op onderzoek”, zegt de vrouw. Zij spreekt van meerdere slachtoffers, zowel jongens als meisjes, allemaal onder de vier jaar.

Omdat M. bij het pleeggezin bleef wonen, mocht zijn pleegmoeder geen kinderopvang meer runnen. De vrouw zegt dat ze nu alles in een ander perspectief bekijkt. “Ik ben heel erg boos en voel me enorm schuldig. Wat als ik er destijds wél verder mee was geweest? Was dit dan andere kindjes bespaard gebleven? Had Gino misschien nog geleefd?” De vrouw zegt dat haar zoontje gelukkig niet weet wat er is gebeurd. “Hij hoorde op het jeugdjournaal wel wat er met Gino is gebeurd. Maar ik durf hem niet te vertellen dat ik de dader kende - en hij eigenlijk ook.”

Blinddoek en tape

Volgens het Nederlandse 1Limburg heeft de rechtbank in Maastricht D.M. in december van 2017 veroordeeld tot bijna vijf maanden jeuggddetentie en een behandeling bij een instelling die geestelijke gezondheidszorg biedt aan jongeren tot 23 jaar. Dit omdat hij op 28 juni 2017 twee jongetjes in Sittard bedreigde, mishandelde en zeker één van hen ook misbruikte. Hij was toen 17 jaar. “Hij had mijn kleine tegen de grond gegooid. Hij had hele zware schaafwonden op zijn knieën”, getuigde de mama van een van de slachtoffers aan het lokale nieuwsplatform. “Als de jongens iets zouden verklappen, zou hij ze doodmaken. Mijn zoontje heeft gezien hoe zijn vriendje misbruikt werd door D. Hoe hij allemaal seksuele handelingen moest stellen bij hem. Op een gegeven ogenblik kreeg mijn zoon een blinddoek om en tape op zijn mond. Mijn zoon moest van de dader zijn broek laten zakken. Hij zou een volgende keer aan de beurt zijn.”

Er hing D.M. voor die feiten een plaatsing voor drie jaar in een jeugdinrichting boven het hoofd. Maar die maatregel werd voorwaardelijk opgelegd door de rechtbank. Na die veroordeling kruiste D.M. nog vaker de politie, onder andere voor rijden zonder rijbewijs.

Politie en justitie hebben de informatie niet bevestigd. Allicht zal er op een volgende persconferentie wel meer duidelijkheid worden gegeven over het gerechtelijk verleden van de man. M. is nu in bewaring genomen, zoals een arrestatie heet in Nederland en zal volgende week voor een rechter-commissaris (zo heet de onderzoeksrechter in Nederland) moeten verschijnen die over zijn verdere aanhouding beslist.