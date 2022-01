Ging minister Bart Somers zijn boekje te buiten rond privatisering Oostendse thuiszorg? ‘Wij vinden dit echt hallucinant’

Ging Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) zijn boekje te buiten in het dossier van de privatisering van de Oostendse thuiszorg? Ja, zeggen de partij Vooruit en de vakbonden ACV en ACOD. Neen, vindt Somers zelf.

Sinds 1 januari ging de dienst Thuiszorg van het OCMW van Oostende over naar een private partner, namelijk i-mens. Een plan dat al van bij het begin voor luid protest zorgt. Het stadsbestuur zette door en uiteindelijk dienden oppositiepartij Vooruit en vakbonden ACV en ACOD klachten in bij de gouverneur en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Volgens de klagers is de privatisering van de thuiszorg namelijk onwettig.

Goed anderhalve maand geleden kregen ze antwoord. Niet van de gouverneur, zoals gebruikelijk is, maar van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers zelf. Daarin stond te lezen dat hij geen redenen ziet om de beslissing van Oostende te vernietigen. Meer nog, volgens hem speelt de stad ‘gepast in op de veranderingen die zich in het zorglandschap voordoen’.

Nattigheid

Dat Somers het dossier naar zich toetrok én in zijn antwoord niet eens verwees naar het onderzoek door het Agentschap, deed de klagers nattigheid voelen. Ze vroegen via de Wet Openbaarheid van Bestuur het dossier op van het ABB.

Het Agentschap blijkt de klacht wel degelijk zeer grondig onderzocht te hebben en komt tot de conclusie dat de klagers grotendeels gelijk hebben. Er is volgens het ABB geen decretale grond voor de privatisering en bovendien is het plan in strijd met de OCMW-wet. Het ABB had al een ontwerp van ministerieel besluit opgemaakt om het Oostendse besluit te vernietigen en dat ter ondertekening voorgelegd aan minister Somers.

Een zonnige dag in Oostende. Beeld Eric de Mildt

“Wij vonden het echt hallucinant”, zegt Oostends raadslid voor Vooruit, Jeroen Soete. “Een minister is uiteraard niet verplicht om een advies van zijn administratie te volgen, maar dan moet hij wel goeie argumenten hebben. Maar hij haalde dus alle negatieve elementen uit het ABB-advies en voegde er een aantal, volgens ons foute, argumenten van de stad Oostende aan toe.”

En dat is zorgwekkend, menen zowel de Oostendse socialisten als de vakbonden. De jongste tijd is er over privatisering van publieke zorg veel te doen. De meerderheidspartijen in het Vlaams parlement proberen een decreetswijziging erdoor te krijgen die privaat kapitaal in die publieke zorg moet toelaten. Maar hier gaat het nog een stap verder, meent John Crombez, fractieleider voor Vooruit in Oostende. “Een minister van Binnenlands Bestuur die niet optreedt tegen onwettigheden en zichzelf zo boven de wet plaatst is du jamais vu. Dat hij als liberaal geen graten ziet in de privatisering van de publieke zorg is geen verrassing. Maar dat hij als minister zijn persoonlijke visie doordrukt buiten het wettelijk kader is een brug te ver. De minister valt hier zwaar uit zijn rol.”

Onderbouwd

Minister Somers zelf ziet dat helemaal anders. Hij wou naar eigen zeggen de lokale autonomie laten spelen en vond dat het dossier van Oostende goed onderbouwd was. Zowel het stadsbestuur als advocatenbureau Eubelius wezen hem ook op een Europese richtlijn, die de overdracht van personeel van de publieke naar de private sector kan regelen. Bovendien zijn er al verschillende gemeenten die publieke zorg uitbesteed hebben aan de privé, benadrukt hij. “Daar is geen klacht tegen ingediend”, stelt Somers. “Mocht ik de Oostendse beslissing nu wel vernietigen, dan kom je in een situatie dat het in de ene gemeente wel mag en in een andere niet.”

Maar de vakbonden en Vooruit zijn helemaal niet overtuigd. Het ABB schreef overigens ook in haar advies aan Somers dat de bewuste Europese richtlijn in deze helemaal geen geldige basis biedt voor de privatisering. De vakbonden willen nu naar de Raad van State stappen. Crombez wil de kwestie in het Vlaams parlement ter sprake brengen. Want zowel Vooruit als de vakbonden vragen zich luidop af of er nog soortgelijke dossiers geweest zijn die de minister liet ‘passeren’.