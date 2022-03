‘Gigantische goudklomp aan informatie.’ Eén jaar na de kraak van Sky ECC: 4,5 miljard euro aan drugs gevat, 888 arrestaties

Exact een jaar geleden vielen de politiediensten binnen op 200 adressen en werden 48 mensen aangehouden. Aanleiding was het kraken van het versleutelde Sky ECC-netwerk, met eigen versleutelde telefoons die in ons land hoofdzakelijk werden gebruikt voor criminele doeleinden, vooral cocaïnehandel in en rond de Antwerpse haven. “Maanden werk waren nodig om het netwerk binnen te dringen, de werking ervan te begrijpen en de encryptiesleutels te achterhalen”, zegt adjunct federaal procureur Eric Bisschop.

In totaal konden 276 nieuwe dossiers worden geopend en 888 personen opgepakt. “Meer dan 90 ton drugs, talrijke wapens en voertuigen werden in beslag genomen”, zegt Bisschop. “Voor 4,5 miljard euro aan drugs, en voor 60 miljoen euro aan contanten en goederen.”

Colombiaanse drugsbaas

Volgens een van de magistraten, woensdag op een persconferentie, ligt de verklaring voor de actuele overbevolking in de Belgische gevangenissen zo goed als integraal bij Sky ECC. “We moeten in deze zaak niet eens meer naar bewijzen zoeken”, zegt directeur-generaal Eric Snoeck bij de federale gerechtelijke politie (FGP). “We hébben ze.”

Het meest zichtbare resultaat van de kraak van Sky ECC speelde zich volgens de Antwerpse procureur Franky De Keyzer ver hiervandaan af: “De arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel van Colombia, Dairo Antonio Usuga alias ‘Otoniel’, hoofd van het beruchte Golfkartel, die er gekomen is op basis van info uit Sky.”

Sinds 2011 waren er wereldwijd 132 arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de 50-jarige drugsbaas. Hij werd vooral vanuit de Verenigde Staten gezocht voor het binnen smokkelen van tientallen ladingen cocaïne, moorden op politieagenten, rekruteren van minderjarigen en het seksueel misbruik van kinderen. Usuga kon in oktober van vorig jaar in de buurt van de Panamees-Colombiaanse grens worden gelokaliseerd op basis van versleutelde berichtjes tussen mensen die hem medicatie moesten bezorgen om zijn leverziekte te behandelen.

Beeld Twitter Federale politie

Bij de arrestatie van Usuga, op 22 oktober, kwamen honderden soldaten, 20 helikopters, een tiental drones en enkele schepen van de Colombiaanse marine ingezet. Financieel was de operatie achteraf bekeken verdedigbaar, vanwege op de door VS uitgeloofde premie van 800.000 dollar. Usuga wordt binnenkort uitgeleverd aan de VS.

Franky De Keyzer: “Sky heeft een enorme impact op de strafrechtelijke keten. In Antwerpen staan de deficitaire FGP, het parket, de onderzoeksrechters en de rechtbank onder een nooit geziene werkdruk. De Sky-dossiers zijn niet de enige die we te behandelen hebben. We moeten niet enkel de tonnen coke die binnenstromen in beslag blijven nemen, we moeten de criminelen pakken waar het écht pijn doet, en dat is in hun portemonnee.”

Extreem geweld

Het kraken van het Sky ECC-netwerk leidde tot 276 nieuwe rechtszaken, vooral rond de import van cocaïne, en aanvullende info in 118 andere. Over enkele weken starten in Antwerpen de eerste 11 rechtszaken. Helemaal geanalyseerd is het dataverkeer nog lang niet.

“We hebben een miljard berichten onderschept, tot nu toe zijn er al enkele honderden miljoenen ontcijferd”, zegt Eric Snoeck. “In de berichten worden 39 verschillende talen gebruikt. Als we alles zouden uitprinten, krijgen we een stapel zo hoog als de Kilimanjaro. Er vallen dus wellicht nog meerdere verjaardagen van Sky ECC te vieren.”

Procureur De Keyzer spreekt van “een gigantische goudklomp aan informatie” en zegt vooral geschokt te zijn door hoe extreem gewelddadig het er binnen het cocaïnewereldje aan toe gaat: “Naar geweldfeiten toe is het du jamais vu. Ook het beeldmateriaal met pakken geld blijft redelijk goed op mijn netvlies gebrand.”

Beeld Photo News

Haven

Zowat driekwart van de rechtszaken speelt zich af in Antwerpen, vanwege de haven. “De haven blijft een cruciale rol spelen voor drugscriminelen, maar het is ook een belangrijke levensader van de Belgische economie”, zegt Dekeyser. “Dat maakt het een zaak van het hele land, niet alleen van Antwerpen. De zeehavens zouden ingeschreven moeten worden in het nationaal veiligheidsplan. Als het ons land écht menens is met de strijd tegen de georganiseerde misdaad, omdat we eindelijk begrijpen dat deze vorm van zware criminaliteit ons samenlevingsmodel elke dag onder druk zet, dan dient men de flanken dringend te versterken. In die zin is het ondertussen vijf over twaalf geworden.”

Het kraken van Sky ECC bracht ook enkele tientallen gevallen van corruptie aan het licht. “Dat is naar mijn mening nog het meest verontrustende”, zegt Eric Bisschop. “Maffia-achtige verschijnselen als bedreigingen, chantage of illegale beloningen moeten worden uitgeroeid. De ervaring in andere landen leert ons dat corruptie zo ingebed kan geraken dat ze niet langer te beheersen zijn. Natuurlijk zijn de winsten uit drugsgeld zo groot dat er nieuwe netwerken ontstaan die zich aanpassen. Wij moeten de beste talenten blijven aanwerven om onze rol te kunnen vervullen als hoeder van een samenleving waarin geweld niet de overhand krijgt op de wet en de veiligheid van iedereen.”