► Gigantische 3D-kat waakt over Japanse hoofdstad

Bekijk hier het opmerkelijke beeld:

De gigantische kat is te vinden aan de oostelijke uitgang van het trein- en metrostation in het drukbevolkte Shinjuku-district. De gevlekte viervoeter komt tot leven in een 4K-resolutie op een gloednieuw reclamepaneel van ruim 150 vierkante meter, verspreid over drie verdiepingen.

De gevlekte viervoeter ‘ontwaakt’ elke dag om zeven uur ’s ochtends en kijkt vervolgens katachtig neer op de mensheid tot iets na middernacht. Afhankelijk van het uur waarop u passeert zal de ‘Shinjuku-kat’ aan het dutten zijn, luidruchtig miauwen of u simpelweg bevooroordeeld nastaren. Tussendoor zullen er uiteraard ook nog reclamespots afgespeeld worden.

Het indrukwekkende 4K-paneel lanceert pas officieel vanaf 12 juli, maar sinds enkele weken doorgaat het een testfase – met onder meer de reusachtige kat.

Het station in Shinjuku staat ook wel bekend als het drukste station ter wereld, met – in betere tijden – meer dan 3,5 miljoen passanten per dag.