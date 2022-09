Gigantisch en geldverslindend: de verschillende paleizen waar de Britse royals vanaf nu zullen wonen

In tegenstelling tot de Queen, die zich in Buckingham Palace erg thuis voelde, heeft Charles zijn afkeer ervan nooit verborgen. Met 775 verschillende kamers en ruimtes noemde hij het eerder al te groot. “Hij beschouwt het paleis niet als een leefbaar toekomstig huis of een gebouw dat zijn plaats nog heeft in de moderne wereld”, zei een bron uit Charles’ entourage in 2019.

Eerder zou Charles de plek bij intimi omschreven hebben als “te groot, te onpersoonlijk en te tochtig”. Al zou ook ‘geldverslindend’ een gepast adjectief geweest zijn. Momenteel zit het paleis in het midden van een tienjarig renovatieproject dat minstens 369 miljoen pond (zo’n 420,2 miljoen euro) zal kosten - een monsterbedrag waarover menig Britse belastingbetaler zich al misnoegd toonde.

Clarence House

Die ingrijpende werken kunnen ook een reden zijn om nog niet in te trekken. Volgens de plannen zijn de koninklijke woonvertrekken van Buckingham pas in 2025 aan de beurt en is de volledige renovatie ten vroegste tegen 2027 klaar. Tot dan zou de nieuwe koning het paleis mogelijk enkel gebruiken als werkplek en ontvangstlocatie voor banketten en andere recepties. Om intussen privé nog altijd in zijn huidige, favoriete woonst te vertoeven: Clarence House.

In dat pand - dat veel wegheeft van een miniatuurversie van Buckingham Palace en er ook op wandelafstand vandaan ligt - wonen Charles en zijn koningin-gemalin Camilla al sinds 2003. Niet toevallig het tijdstip waarop hij het had geërfd na de dood van de Queen Mum, zijn grootmoeder. Een mooi cadeau met een stevige strik ter waarde van minstens 76,5 miljoen euro. Maar bovenal een “echte thuis” voor de nieuwe koning, die volgens paleismedewerkers echter steeds meer de morele waarde van Buckingham Palace beseft. “Als hét symbool van de monarchie, dat dan ook nog eens in het hart van de Britse hoofdstad ligt.” Daarnaast is er ook een belangrijke reden waarom Charles zich beter in Buckingham zou installeren: het toerisme.

Ook Sandringham House komt voortaan in het bezit van koning Charles III. Naar verluidt zou hij er ook een organische boerderij willen opstarten. Beeld GC Images

Toeristische trekpleister

Al is het paleis één van de belangrijkste trekpleisters van Londen en lokt de traditionele wisseling van de wacht aan de poort elke dag hordes toeristen, zonder een vorst die er ook daadwerkelijk woont, valt een aanzienlijk deel van die toeristische aantrekkingskracht weg. “Wat zou nog het nut zijn van zo’n kleurrijk spektakel voor een leeg gebouw?”, liet iemand uit Charles’ entourage zich zelfs ontglippen.

In het boekjaar 2019-2020 bezochten liefst 3.285.000 toeristen Buckingham en andere koninklijke eigendommen. En dat deden ze natuurlijk vanuit het gevoel binnen te mogen gluren bij de royals thuis, daarbij meteen ook 71,5 miljoen pond (87,3 miljoen euro) aan entreekaartjes en souvenirs spenderend.

Wat Charles uiteindelijk ook verkiest als officiële residentie, intussen is hij instant uitgegroeid tot vastgoedmagnaat. Als koning krijgt hij naast Buckingham Palace en Balmoral sowieso ook onder meer Windsor Castle (geschatte waarde: 236 miljoen euro) en Sandringham House (55,2 miljoen euro) onder zijn hoede. Terwijl hij al eigenaar was van zijn Schotse buitenverblijf Birkhall en Highgrove House - het tuinparadijs waar hij nog samenwoonde met Diana en de opgroeiende William en Harry. In de prachtige tuinen omheen het gebouw leerde de koning tuinieren en uiteindelijk ook de natuur en het klimaat waarderen. Hij zou het altijd jammer hebben gevonden dat zijn zonen die groene passie nooit overerfden.

Highgrove House, het tuinparadijs waar de nieuwe koning Charles nog opgroeide met wijlen prinses Diana en de opgroeiende kinderen William en Harry. Beeld RV

Aanvliegroute boven Heathrow

Naar de nieuwe domicilies van de andere royals blijft het momenteel vooral gissen. Charles zou overwegen om Windsor Castle door te geven aan William, Kate en hun kindjes. Ondanks de geschatte waarde van 236 miljoen euro en de eretitel van langst bewoonde kasteel ter wereld - intussen al meer dan 1.000 jaar - lijkt dit deels ook een vergiftigd geschenk. Zelf omschreef Charles het ooit als ‘te lawaaierig’ omdat het vlak onder een aanvliegroute van de Heathrow-luchthaven ligt.

Een kerstelijk binnenzicht van Windsor Castle, dat binnenkort officieel eigendom van kroonprins William zal worden. Beeld BELGAIMAGE

Frogmore Cottage blijft officieel nog altijd eigendom van ‘verloren zoon’ Harry en Meghan Markle. In 2019 werd er door de Britse kroon nog 2,7 miljoen euro tegenaan gegooid om het pand helemaal naar hun wensen aan te passen, met onder meer vier slaapkamers als resultaat. Tot Harry en Meghan de koninklijke familie de rug toekeerden en naar Californië verhuisden.

In 2019 werd nog 2,7 miljoen euro betaald om Frogmore Cottage naar de wensen van Harry en Meghan om te bouwen. Beeld RV

Al kijken de Britse royaltywatchers vooral verlekkerd uit naar Charles’ beslissing over de Royal Lodge, een woonst op hetzelfde domein als Windsor. Ooit was dit het weekendverblijf van de Queen Mum, tot het bij haar dood in 2002 werd geschonken aan prins Andrew, de voorbije jaren verguisd wegens zijn betrokkenheid bij de alomgekende seksschandalen. Dat hij ondanks alles toch in het 30 kamers tellende pand met een waarde van 34,1 miljoen euro kon blijven wonen, dankte hij volgens insiders aan de hand die Queen Elizabeth al die tijd boven haar (lievelings)zoon hield. Nu die bescherming is weggevallen, wacht ook Andrew zelf ongetwijfeld zenuwachtig de beslissing van zijn oudere broer af. Daarbij niet geholpen door het feit dat zware zedenmisdadigers als Jeffrey Epstein en Harvey Weinstein ooit (op het 18de verjaardagsfeest van Andrews dochter Beatrice, red.) er al over de vloer kwamen.