Gierzwaluwen vallen van het dak in Spanje tijdens ‘heftigste hittegolf in twintig jaar’

De afgelopen dagen wierpen in de zuidelijke regio Andalusië duizenden vogels zich uit hun nesten, aldus de lokale natuurorganisatie Ecourbe. Vrijdag meldde de organisatie dat negen op de tien jongen uit de getroffen vogelpopulaties de hittegolf vermoedelijk niet heeft overleefd. Volgens de krant Diario de Sevilla brachten bewoners alleen al vorig weekend 400 tot 500 gevallen jongen van de beschermde gierzwaluw naar het opvangcentrum in Sevilla.

De gierzwaluwen, die op het oog veel lijken op gewone zwaluwen en ook in Nederland voorkomen, bouwen hun nest dikwijls in gaten in muren en dakconstructies. De felle zon maakt de temperatuur in de nesten ondraaglijk voor de jongen, die zo vroeg in het jaar nog niet groot genoeg zijn weg te vliegen. In hun wanhoopspoging vallen de gierzwaluwen op de grond en raken ze ernstig gewond of sterven ze. Hetzelfde gebeurde in juli 2019, toen een hittegolf in Spanje eveneens honderden jonge vogels het leven kostte.

De gierzwaluwsterfte is het zorgwekkende symbool van de hitte die Spanje teistert, met temperaturen tot boven de 42 graden. Langere periodes van grote hitte zijn zeker in het zuiden en midden van het land niet ongewoon, maar wel zo vroeg in het jaar. Aemet, het Spaanse KNMI, spreekt van ‘de heftigste hittegolf voor half juni in op z’n minst de afgelopen 20 jaar’. Klimaatwetenschappers wijten het steeds extremere weer aan de gevolgen van klimaatverandering. Naar verwachting is de ergste hitte na het weekend voorbij.

Bosbranden

Een grote bosbrand in het noordwesten van Spanje legde al circa 25.000 hectare in de as. Het vuur op de bergketen Sierra de la Culebra (in de provincie Zamora) strekt zich uit over een gebied van 67 kilometer en is nog steeds niet onder controle. Het treinverkeer op de hogesnelheidslijn van Madrid naar Galicië werd zaterdagavond stilgelegd.

Honderden mensen verlieten hun woningen uit angst voor de vuurzee, die door een harde zuidenwind aangewakkerd werd. De as kwam tot 30 kilometer verderop neer. Waar brandweermannen gepasseerd waren, laaiden de vlammen weer op.