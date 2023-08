‘Gierige klootzak’: Trump gebruikt geld van Save America om eigen advocaten te betalen

Het afgelopen halfjaar heeft het politieke actiecomité (PAC) ‘Save America’ volgens The Washington Post en The New York Times ruim 36 miljoen euro uitgegeven om de juridische kosten te dekken voor Donald Trump en een aantal van zijn medewerkers. Save America werd in 2020 opgericht, na de volgens Trump ‘gestolen’ verkiezingen, met als voornaamste doel om ‘verkiezingsfraude’ tegen te gaan. In de praktijk ging daar echter maar een fractie van de inkomsten heen.

In de eerste twee jaar van zijn bestaan gaf Trumps politieke actiecomité 17 miljoen euro uit aan advocaten. Maar dit jaar zijn de kosten sterk gestegen, als gevolg van de verschillende aanklachten die de laatste tijd tegen hem zijn ingediend. Volgens The New York Times gaat het zo hard dat Save America bijna niets meer in kas heeft.

‘Gierige klootzak’

Van de 95 miljoen euro die Save America binnenkreeg aan donaties van aanhangers van Trump, zou volgens The New York Times nog maar 3,6 miljoen over zijn. Trumps PAC moest zelfs tientallen miljoenen terugvragen, die het had doorgesluisd naar de ‘super PAC’ Make America Great Again Inc., die campagne voert voor de voormalige president.

Veruit het grootste deel van de inkomsten van Save America bestaat uit betrekkelijk kleine bedragen van Republikeinen die Trump daarmee weer aan de macht willen helpen. Volgens experts op het terrein van campagnefinanciering is het echter niet onwettig om hun bijdragen te gebruiken voor het betalen van Trumps oplopende advocatenrekeningen.

Moreel valt er daarentegen wel wat op aan te merken, vinden anderen. Chris Christie, de voormalige Republikeinse gouverneur van New Jersey, noemde Trump “de gierigste klootzak” die hij ooit is tegengekomen. “Hij is de rijkste kandidaat in deze race, maar toch gebruikt hij het geld van zijn publiek om zijn juridische kosten te betalen.”

Daarbij gaat het ook nog om puur persoonlijke geschillen, zoals de aanklacht die Trump in New York aan zijn broek kreeg, wegens het afkopen van Stormy Daniels, de pornoactrice met wie hij een affaire had. Dat zwijggeld had hij moeten aanmelden als een bijdrage uit zijn campagnekas.

Loyaliteit

Ook het campagneteam van Trumps Republikeinse rivaal Ron DeSantis hekelde diens aanpak, waarbij bejaarde Trump-aanhangers “hun karige pensioentjes moeten aanspreken, om de advocatenrekeningen van een miljardair te betalen”.

Het Trump-team verdedigt zich met het argument dat de ex-president en zijn medewerkers het slachtoffer zijn van “een politiek heksenjacht” van de regering-Biden. Bovendien gaat een aanzienlijk deel van het geld volgens hen naar de verdediging van tientallen medewerkers van Trump. Daarmee zou hij willen voorkomen dat zij aan de bedelstaf worden gebracht, als gevolg van de juridische “oorlogsvoering” tegen hem.

Inderdaad betaalt Save America de rekeningen van Trumps persoonlijke assistent Walt Nauta en Carlos de Oliveira, die samen met hem zijn aangeklaagd in verband met het achterhouden van geheime documenten uit Trumps tijd in het Witte Huis. Maar de verdenking bestaat dat Trump dat niet alleen uit liefdadigheid heeft geregeld, maar ook om te voorkomen dat zijn medewerkers zich tegen hem keren.

Zo zou Trump De Oliveira zelf hebben gebeld volgens speciaal aanklager Jack Smith, om hem te verzekeren dat hij diens advocatenkosten voor zijn rekening zou nemen. Dezelfde dag nog kreeg zijn politieke actiecomité via Nauta te horen dat Trump op de blijvende loyaliteit van De Oliveira kon rekenen. Op zijn beurt heeft Trump al herhaaldelijk laten doorschemeren dat wie hem trouw blijft kan rekenen op een pardon als hij weer in het Witte Huis komt.