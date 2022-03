Gianni Reale pakt PostNL aan: ‘De mensenhandel en sociale dumping die wij dagelijks tegenkomen, is zeer schrijnend’

De baas zit in de cel en het bedrijf wordt een criminele organisatie genoemd. Pakjesbedrijf PostNL wordt keihard aangepakt door het gerecht. Het is arbeidsauditeur Gianni Reale (45) die het misbruik in de sector weg wil. Wie is deze man die de daad bij het woord voegt?

Mensenhandel, leiding geven aan een criminele organisatie, verboden terbeschikkingstelling, én valsheid in geschrifte. De beschuldigingen aan het adres van PostNL en de bedrijfstop zijn niet min. De Belgische CEO en twee andere managers van PostNL zitten sinds dinsdag in de cel. Na de recente invallen van de Antwerpse federale gerechtelijke politie in enkele Belgische depots van het pakjesbezorgbedrijf, blijken de beschuldigingen aan het adres van PostNL niet min. Het onderzoek kwam er omdat verschillende pakjesbezorgers als schijnzelfstandige zouden werken tegen schamele lonen, waardoor het bedrijf sociale bijdragen zou kunnen ontlopen.

“Ze zitten al twee nachten vast,” verklaarde Liesbeth Kaashoek, de directeur ‘pakketten’ bij PostNL, “ze slapen in een cel met vier andere mensen, krijgen geen propere kleren, mogen een keer per dag eten en we kunnen niet met hen in contact komen. Ik vind het echt idioot wat hier gebeurt.” Intussen blijven de depots in Wommelgem en Willebroek dicht, waardoor er duizenden pakjes blijven liggen.

Arbeidsauditeur Gianni Reale. Beeld Rebecca Fertinel

Het belet arbeidsauditeur Gianni Real (45) niet verder te werken. De man liet eerder al PostNL-depots sluiten, maar ook bij DPD en GLS trad hij op. Dit laatste bedrijf moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden omdat het medeverantwoordelijk zou zijn voor wantoestanden bij koeriers. Het proces vindt in september plaats.

Sommigen, zoals de Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing, noemen Reale ‘een held’. Anderen vinden hem een boeman, iemand die ze liever niet tegenkomen. Volgens Reale bedoelde Sitalsing niet zozeer dat hij een held was, maar wel dat het Openbaar Ministerie in Nederland anders omgaat met deze dossiers. Of Reale echt wakker ligt van wat mensen over hem denken, wil hij niet kwijt. Wel dat parketmagistraten sowieso “een dikke huid moeten hebben”. “We komen veel menselijk leed tegen”, zegt hij.

Onrecht

Reale koos naar eigen zeggen al jong voor deze job. In het vierde middelbaar al wilde hij rechten studeren. “Mijn vader was destijds rijkswachter en dat had toen iets magisch voor mij”, vertelt Reale. “Na mijn rechtenstudie ben ik zes jaar advocaat geweest. Als advocaat-stagiair aan de balie van Turnhout kreeg ik veel pro-Deostrafdossiers en werd de interesse voor het strafrecht verder gewekt.”

De man, vooral bekend om zijn aanpak van de pakjessector, blijkt alleszins niet tegen onrecht te kunnen. Het lot van chauffeurs die dagelijks “veel te veel pakjes” moeten ronddragen voor een “veel te laag loon” zit hem dwars. “Het werkritme van deze mensen is onmenselijk, zeker als men via deze job een menswaardig bestaan wil kunnen leiden. Dat raakt dus de kerntaken van een arbeidsauditoraat. Chauffeurs van koerierdiensten krijgen nauwelijks erkenning of waardering. Voor velen is het vermoedelijk dit of in armoede belanden, een onmenselijk dilemma.” Wantoestanden in de bouw- en tuinbouwsector laten Reale evenmin onberoerd. In zijn job komt hij veel mensen tegen die hij niet zal vergeten, maar vooral erbarmelijke situaties laten hem niet los.

Sociale dumping

“De mensenhandel en sociale dumping die wij dagelijks tegenkomen, zijn zeer schrijnend en pakkend. Mensen worden nog al te vaak ontmenselijkt en ingezet als productiefactoren. Het geeft aan dat, alleszins en minstens, een goede levensstart bepaald wordt door de soort van wieg en de plaats van de wieg waarin we geboren worden. Dat gegeven neem ik altijd mee in mijn dossiers”, vervolgt hij.

Als advocaat neem je volgens Reale echter een vrij tijdelijke positie in in een dossier. “Als magistraat stuur je het onderzoek, bouw je het dossier op en kan je veel meer inbrengen. En alles gebeurt in nauw overleg met politie en sociale inspectiediensten. Bovendien behartig je als advocaat vooral particuliere belangen, als magistraat eerder algemene belangen, gericht op de bescherming van de rechtsstaat”, zegt hij. Zijn job als arbeidsauditeur gaat volgens hem nog een tikkeltje verder. “Als arbeidsauditeur beschermen we niet alleen de rechtsstaat, maar ook de verzorgingsstaat die meer en meer onder druk komt te staan door maatschappelijke evoluties”, stelt hij.

Slachtoffers

De magistratuur zelf blijkt volgens Reale ook voor druk te zorgen. Al verhindert dat de magistraat niet om zijn werk te doen. “Naast de belangen van de rechtsstaat hebben we altijd ook zeer veel aandacht voor de slachtoffers. Soms stoppen we lucratieve criminele activiteiten, en ik kan me inbeelden dat niet iedereen op dat moment daar even blij mee is”, zegt hij.

De man zelf werkt naarstig aan zijn dossiers, maar eerder liet Reale al eens optekenen dat er toch een structureel probleem is in bepaalde sectoren. Beleidsmatig zou er volgens Reale dus ook iets kunnen veranderen als het gaat om zwartwerk, of schijnzelfstandigheid. “Via wetgevende initiatieven kunnen we wellicht nog een betere bescherming bekomen voor wie slachtoffer is van mensenhandel, sociale dumping en uitbuiting,” zegt hij. “Maar als Openbaar Ministerie doen we wat we kunnen, met respect voor de wetgeving die ons is toebedeeld. Daartoe hebben we ook de eed afgelegd.”