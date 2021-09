Gezonde jongens hebben meer kans op zeldzame bijwerking na Pfizer-vaccin dan op Covid-19 zelf, suggereert Amerikaanse studie

Een team wetenschappers van de Universiteit van Californië onderzocht in het eerste half jaar van 2021 de meldingen van bijwerkingen bij Amerikaanse 12- tot 17-jarigen na vaccinatie tegen het coronavirus. Zij berekenden het aantal jongens tussen 12 en 15 dat na de tweede prik met het Pfizer/BioNTech-vaccin in het ziekenhuis moest worden opgenomen met een ontsteking van de hartspier (myocarditis) op 162 gevallen per miljoen vaccinaties. Bij 16- en 17-jarigen ging het om 94 gevallen per miljoen vaccinaties. Meisjes liepen een veel kleiner risico op myocarditis: respectievelijk 13,4 en 13 per miljoen vaccinaties.

De kans om de komende 120 dagen als gezonde adolescent in het ziekenhuis te belanden met een Covid-infectie, bedraagt in de VS daarentegen slechts 44 op 1 miljoen.

Hoe betrouwbaar de data exact is, blijft voorlopig wel onduidelijk. De studie is nog niet door andere onafhankelijke onderzoekers gecontroleerd, en er is ook geen onderscheid gemaakt tussen ernstige en minder ernstige vormen van myocarditis. Volgens het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen FAGG werden er in België tot nog toe slechts 35 ernstige gevallen van myocarditis geregistreerd na vaccinatie van bijna 6 miljoen inwoners met het Pfizer-vaccin. Dat komt neer op een ratio van 5,8 per miljoen gevaccineerden. De Britse geneesmiddelenwaakhond noteerde de afgelopen maanden eveneens 6 gevallen per miljoen gevaccineerden.

Na tweede prik

Hoewel ontstekingen aan de hartspier dus een zeer zeldzame bijwerking van coronavaccinatie vormen, komt die proportioneel vaker voor bij jongens. De meeste tieners die de zeldzame bijwerking kregen, vertoonden de symptomen enkele dagen na de tweede vaccinatie met van Pfizer/BioNTech-vaccin, al wordt de bijwerking soms ook vastgesteld bij een Moderna-prik. Professor Saul Faust, hoogleraar kinderimmunologie en infectieziekten aan de Universiteit van Southampton, zegt in The Guardian dat de studie mogelijk kan helpen bij de afweging misschien beter maar één dosis aan tieners te geven of twee vaccindosissen anders te combineren.

Het aantal kinderen en tieners dat in het ziekenhuis belandt na een coronabesmetting, is sowieso erg klein. In België vertegenwoordigen kinderen slechts 2 procent van de ziekenhuisopnames, blijkt uit een nieuw rapport van gezondheidsinstituut Sciensano dat eerstdaags verschijnt. In België is al bijna 60 procent van de 12- tot 17-jarigen volledig gevaccineerd tegen het coronavirus, in Vlaanderen is dat zelfs meer dan 72 procent.