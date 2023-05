Gezocht: sociale zwarte museumkat (m/v/x) die bereid is naam te veranderen in Aristide de Vijfde

Om te voorkomen dat u voorbarige conclusies trekt: het Volkskundemuseum heeft een valabele reden om enkel zwarte kandidaten in overweging te nemen. “In 1982 hebben we onze museumherberg In de Zwarte Kat opgericht, een volkscafé in de stijl van de late 19de eeuw. De naam verwijst naar het Brugse cultureel genootschap Zwarte Kat. Er is toen besloten om een zwarte kat in huis te halen als mascotte.” De museumkat moet bereid zijn om zijn naam te veranderen in Aristide de Vijfde, een verwijzing naar de Franse chansonnier Aristide Bruant die met zijn lied Le chat noir een ode bracht aan het Parijse cabaret.

De functie is niet voor iedereen weggelegd. Occasioneel avondwerk mag niet afschrikken en communicatieve vaardigheden zijn een must, luidt het in de vacature. Wie beschikt over een basiskennis schattig miauwen en luidop spinnen heeft meteen een streepje voor. Goed kunnen niksen, kopjes geven en knuffelen met de museumbezoekers maken deel uit van de dagdagelijkse taken. Daarnaast voert Aristide kleine onderhoudstaken uit zoals muizen vangen en vogels najagen. In ruil krijgt de kat kost en inwoon, een persoonlijk verzorgingsteam en een soepele verlofregeling.

De museumkat moet wel bereid zijn om een deel van haar privacy op te offeren. Sinds de onrustwekkende verdwijningen van Aristide III en IV, die nog steeds op de Most-Wanted-lijst staan van Brugge, neemt het museum geen onnodige risico’s meer. “Onze twee voorgangers zijn met de noorderzon verdwenen. Daarom nemen we nu een extra maatregel: de nieuwe Aristide krijgt een gps-tracker ingeplant. De verzorgers kunnen zo op elk moment zien waar de kat zich bevindt.” Als een dief in de nacht verdwijnen, zit er dus niet meer in. Aristide V zal netjes zijn ontslag moeten indienen, al hoopt het Volkskundemuseum op een levenslange betrekking.

Het museum heeft eerst gepolst bij de lokale asielen naar gegadigden, helaas zonder succes. “Het dierenasiel van Knokke heeft zwarte katjes, maar die zijn nogal schuw van aard en dus ongeschikt voor de positie. De museumkat moet sociaal ingesteld zijn.” De vacature staat nog maar net online, maar de reacties stromen al binnen. “Enkele dierenverenigingen en een aantal mensen met een nest van zwarte katjes hebben gereageerd. We hebben al zeker vijftien mogelijke kandidaten.” Snel zijn is dus de boodschap. Solliciteren kan nog tot 28 mei, daarna verkiest de vijfkoppige jury samen met de schepen van Cultuur een nieuwe Aristide.