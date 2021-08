Gezin van Hejrat Ullah Baiad uit Kortrijk zit vast in Kaboel: ‘In enkele dagen tijd is alles compleet veranderd’

U woont in België. Waarom is uw gezin naar Afghanistan teruggegaan?

Hejrat Ullah Baiad: “We zijn al zes jaar in België, ik heb hier in Kortrijk een voedingswinkel. Onze kinderen zijn hier geboren. In heel die tijd hebben we onze familie nog niet kunnen bezoeken. Daarom zijn we in juli naar Afghanistan gereisd.

“Enkele maanden geleden leek het nog veilig, maar nu is in enkele dagen tijd alles compleet veranderd. Ik ben in juli naar België teruggekeerd, maar mijn gezin wou nog wat langer blijven. Ook omdat mijn moeder ziek is. Mijn vrouw is naar haar en naar haar familie geweest.

“Mijn vrouw en mijn dochters zijn een paar dagen geleden, 13 augustus, vertrokken uit Herat. Maar toen kwamen ze vast te zitten op de luchthaven. Er was geen paspoortcontrole of niets meer. Mijn vrouw heet Khalida Ibrahimi. Sana, mijn oudste dochter, is vier. Zala, de jongste, is twee.”

Hebt u al contact gehad met het ministerie van Buitenlandse Zaken?

“Ik heb al een paar keer een mail gestuurd naar de Belgische ambassade in Islamabad, Pakistan (de ambassade in Islamabad is bevoegd voor Afghanistan, YV). Maar ik heb nog geen antwoord gekregen. Ik heb via het nieuws gehoord dat het Belgische leger ook vliegtuigen zou sturen. Maar ik weet er nog niets over. Ik heb ook naar het CAW hier in Kortrijk gebeld en mijn situatie uitgelegd. Maar zij kunnen pas woensdag een afspraak inplannen. Dan pas kan ik langsgaan. Ik weet niet of zij gaan kunnen helpen.”

Zijn uw vrouw en kinderen nu veilig?

“Ze zijn thuis bij mijn familie, maar veilig zijn ze natuurlijk niet. Ze lopen gevaar. De situatie verandert van dag tot dag. Mijn oudste dochter is erg verdrietig en weent de hele tijd. Ze zegt dan: ‘Ik wil naar papa gaan.’”