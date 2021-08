Gezin van Afghaanse Kortrijkzaan herenigd na evacuatie uit Kaboel: ‘Heel veel geluk gehad’

Hejrat en zijn vrouw Khalida baten samen een kruidenierszaak uit in het centrum van Kortrijk, een winkeltje met Afghaanse specialiteiten. Het was al zeven jaar geleden, nog voor de geboorte van hun dochters, dat ze hun familie in Afghanistan gezien hadden. “We wilden onze kinderen ook eens de familie en het land laten zien”, zegt Hejrat aan VTM NIEUWS. Begin juli trok het gezin naar Kaboel. Baiad keerde na drie weken terug voor zijn winkel, zijn vrouw en kinderen besloten nog bij even bij hun Afghaanse familie te blijven.

Maar plots bleek dat bezoek levensgevaarlijk. “De situatie keerde enorm snel. Ineens waren er geen vluchten meer naar België. En plots stonden de talibanstrijders daar. In drie dagen ging alles mis. Ze liepen heel veel gevaar. De taliban zijn overal. Gelukkig hebben ze hen kunnen mijden, ze hebben zich verscholen in huis.”

Zaterdag kregen ze een seintje van de ambassade. “Om 5 uur ’s ochtends zijn ze te voet vertrokken naar de luchthaven, een tocht van een halfuur. Ze waren enorm bang, want ze zagen de gewapende taliban lopen op straat. Maar ze werden met rust gelaten.”

Naar de luchthaven

De volgende etappe was de moeilijkste voor zijn vrouw en kinderen: binnenraken in de luchthaven van Kaboel. “Dat was het gevaarlijkst”, zegt Hejrat. “Ze zijn meerdere keren gevallen in de massa omdat er zo geduwd werd. Op een bepaald moment was er een stroom van mensen die op de ingang afstormden, de militairen schoten in de lucht om ze af te schrikken. Maar het werkte niet. Mijn vrouw zag hoe een kindje van vijf doodgeschoten werd door een militair.”

“Ze hebben geluk gehad. Toen ze aan de ingang stonden, heeft een Afghaanse soldaat hen naar voren gebracht. Daar stond een Franse soldaat, die heeft hen de luchthaven in geleid. Ze waren de eerste Belgen daar.”

Eerst was er een vlucht naar Islamabad in Pakistan, daarna vloog het gezin naar Schiphol. Hejrat belde met een verantwoordelijke in Islamabad, hij kreeg te horen dat het mogelijk was om zijn gezin in Nederland op te halen. Op Schiphol bleek dat zijn vrouw en dochters naar de kazerne in Peutie gebracht werden voor een medisch onderzoek. Zaterdag om middernacht kon hij hen weer in de armen sluiten.

“Het was een zeer emotioneel moment”, zegt hij. “Eindelijk was mijn familie terug bij mij, eindelijk waren ze hier.” Die eerste nacht thuis werd het nogmaals duidelijk hoe ernstig de situatie was in Kaboel. “We kenden de verhalen, mijn vrouw heeft het allemaal gezien. Slapen gaat moeilijk door de stress. Als ze haar ogen sluit, denkt ze nog altijd dat ze in Kaboel is.”