‘Gewone mensen deden buitengewone dingen’: deze vrouwen waagden hun leven in de strijd tegen de nazi’s

Vlaanderen kent zijn verzetsmensen minder goed dan zijn collaborateurs. Historicus Dany Neudt post daarom elke dag een vergeten held op Twitter. In het verzet zaten ook veel vrouwen. Vijf historici stellen er hier elk een voor, om een ‘groot onrecht’ recht te zetten.

Andrée ‘Dédée’ de Jongh (1916-2007): ontsnappingskoningin van 23 jaar

“Gewone mensen deden buitengewone dingen”, zegt Dany Neudt. Het is voor de historicus (en ex-ondervoorzitter van Groen) een van de redenen om de vergeten verzetshelden op Twitter voor het voetlicht te brengen. Een zeer opzienbarend verhaal dat al op zijn tijdlijn voorbij is gekomen, is dat van Andrée de Jongh, beter bekend onder haar codenaam ‘Dédée’.

Bij het uitbreken van de oorlog was De Jongh 23 en werkte ze als commercieel tekenaar in Malmédy. Maar de jonge vrouw had ook een verpleegkundediploma op zak. Ze begaf zich naar Brugge om er gewonde Britse soldaten te verzorgen.

In haar jeugd hoorde ze over de Britse verpleegster Edith Cavell, die tijdens de Eerste Wereldoorlog Britse soldaten in België verzorgde en hen naar Nederland hielp te ontsnappen. Cavell moest haar heldendaden met haar leven bekopen: ze werd in 1915 door de Duitsers gefusilleerd. Toch hield haar trieste lot De Jongh niet tegen om in haar voetsporen te treden.

Toen ze zelf bezig was met het verzorgen van de gewonde Britten, besloot ze om achtergebleven soldaten te helpen ontsnappen. Heel voorzichtig begon ze bij haar vrienden contacten te leggen om een ontsnappingsnetwerk uit de grond te stampen. Alleen was voor De Jongh de uitdaging heel wat groter dan voor Cavell.

Soldaten naar Nederland overbrengen − een neutraal land tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar bezet door de Duitsers vanaf 10 mei 1940 − zou niet meer gaan. De Jongh zou de soldaten via Frankrijk helemaal tot in Spanje moeten smokkelen, zodat ze daar de boot naar Groot-Brittannië konden nemen.

De Jongh regelde onderduikadressen rond Brussel waar neergehaalde Britse piloten zich konden verschuilen. Via tussenpersonen zouden de piloten naar Frankrijk worden overgebracht. Hoewel die mensen de doodstraf riskeerden, slaagde De Jongh er toch in om haar netwerk uit te bouwen, dat bekend zou worden als ‘De Komeetlijn’.

Andrée De Jongh belandde in het concentratiekamp van Ravensbrück, waar ze als een levend geraamte buitenkwam. Haar vader werd gefusilleerd. Beeld rv

“Zo’n 3.000 mensen zouden uiteindelijk bij het netwerk betrokken raken”, zegt Neudt. “Het waren doorgaans gewone burgers, die allerlei taken hadden: van transport organiseren tot papieren vervalsen of onderduikadressen zoeken. Maar ze deden dat allemaal in het grootste geheim en op gevaar van eigen leven.”

De Jongh kende de risico’s: begin 1943 werd ze gearresteerd toen ze aan een tocht over de Pyreneeën wilde beginnen. Tegenover de Gestapo bekende ze dat zij het hele netwerk had opgericht. Maar haar ondervragers geloofden niet dat een vrouw van in de twintig daartoe in staat was. De Jongh belandde in het concentratiekamp van Ravensbrück, waar ze als een levend geraamte buitenkwam. Haar vader, die ook werd gearresteerd, overleefde de oorlog niet. Hij werd in 1943 gefusilleerd.

Na de oorlog wijdde De Jongh haar leven aan humanitaire projecten: ze werkte onder meer in een melaatsenkolonie in Congo. Ze kreeg ook hoge onderscheidingen voor haar verzetswerk, zo ontving ze onder meer de Amerikaanse Medal of Freedom. Officiële erkenning was er dus wel, toch wil Neudt met zijn project aanklagen dat belangrijke figuren als De Jongh uit ons collectieve geheugen zijn verdwenen. “Dat is een groot historisch onrecht”, zegt Neudt. “We kennen allemaal de namen van collaborateurs, maar we kunnen geen namen van verzetshelden opnoemen.”

Eva Fastag (1917-2021): pleegde zelfs als gevangene verzetsdaden

De Joodse Eva Fastag werd niet in België geboren maar in de Poolse hoofdstad Warschau, in 1917. Twee jaar later besloot haar familie om met de Red Star Line naar de Verenigde Staten te emigreren. Maar omdat die reis toch niet zo eenvoudig bleek, vestigde de familie zich in Antwerpen. Fastag ging als klein meisje naar een Nederlandstalige basisschool, maar deed haar humaniora in het Frans.

Bij het uitbreken van de oorlog was Fastag 23 jaar. Omdat ze goed was met talen en vlot kon typen, werkte ze als secretaresse. Toen de Duitsers alle Joden verplichtten een gele ster op te spelden, mocht ze die van haar baas in het Brusselse verzekeringskantoor niet dragen.

Toen ze in Brussel werkte, werd ze ook ingeschakeld door het verzet. “Ze smokkelde krantjes vanuit Brussel mee naar Antwerpen”, vertelt historicus Pieter Serrien, die haar verhaal optekende in een boek. “Ook al was dat maar een kleine verzetsdaad, de risico’s waren enorm.”

Fastag werd niet vanwege haar verzetswerk opgepakt door de Duitsers, wel omdat ze Joods was. “Ze werd meegenomen tijdens de eerste razzia in Antwerpen in 1942”, zegt Serrien. “Ze kwam eerst in Breendonk terecht en daarna in de Mechelse Dossinkazerne.”

De Duitsers deden in de Dossinkazerne ook een beroep op haar vaardigheden. Als typiste werd ze gedwongen om de lijsten op te stellen van de Joden die vanuit de kazerne op transport naar Auschwitz werden gezet. Dat de Duitsers die mensen daar de dood in joegen, wist ze op dat moment nog niet.

Na de oorlog vroeg Eva Fastag het Belgisch staatsburgerschap aan, maar dat heeft ze nooit gekregen. Wel werd ze erkend als verzetsstrijder. Beeld rv

Toch begon ze in de kazerne met het plegen van verzetsacties. “In het begin probeerde ze vrienden en familieleden samen te zetten”, zegt Serrien. “Wat later werd ze ook gecontacteerd door het verzet en zorgde ze ervoor dat verzetslieden samen in een wagon zaten zodat ze makkelijker konden ontsnappen.”

Ook haar latere echtgenoot Abraham Dobruszkes werkte daaraan mee. Hij moest als elektricien in de kazerne aan de slag en hielp met het verbergen van beitels, tangen of zaagjes in de treinwagons. Gedeporteerden konden die gebruiken om de deuren of tralies los te maken. Vanuit haar positie in de administratie probeerde Fastag ook op andere manieren te helpen.

“Voor de Duitsers maakte het een verschil of iemand volledig Joods was of bijvoorbeeld Joods-Belgisch”, zegt Serrien. “Als er twijfel was, werd aan familieleden gevraagd om documenten op te sturen, die hun stamboom aantoonde. Fastag smokkelde brieven naar buiten naar families om hen duidelijk te maken dat ze valse papieren moesten opsturen, en ze hield zelf ook ‘bezwarende’ documenten achter.”

Enkele maanden voor de bevrijding kwam Fastag vrij door een gevangenenruil met de Duitsers, en in die periode heeft ze nog geholpen om Joodse kinderen in het Brusselse te verbergen. Na de oorlog vroeg Fastag het Belgisch staatsburgerschap aan, maar dat heeft ze nooit gekregen.

“Merkwaardig genoeg is ze wel erkend als verzetsstrijder”, zegt Serrien. “Ze heeft zich in Frankrijk gevestigd en was al in de 90 toen ze naar Israël emigreerde. Over haar daden heeft ze heel lang gezwegen. Ze zat ook met een enorm schuldgevoel, omdat haar familie in de Holocaust is omgekomen.”

Hortense Daman (1926-2006): gooide branie en charmes in de strijd

Op een muurschildering in de Leuvense Bierbeekstraat is een jonge vrouw in een blauwe bloes met een lange rok te zien. Het kunstwerk is een eerbetoon van de stad Leuven aan Hortense Daman en is in oktober vorig jaar ingehuldigd. Het tafereel ziet er wat onschuldig uit. Een fiets leunt achter de jonge vrouw tegen een boom.

Tijdens de oorlog zochten Duitse soldaten er ook vaak niets achter, maar Daman gebruikte haar fiets om berichten, soms zelfs radio-onderdelen of wapens voor het verzet rond te brengen. “Ze verborg die in haar fietsmandje onder een stapel fruit”, zegt de Britse auteur Mark Bles, die een boek schreef over Daman. “Als Duitse soldaten haar tegenhielden, haalde ze haar charmes boven. Ze was een heel aantrekkelijk meisje. Ze gaf de soldaten dan een appel en dan lieten ze haar passeren.”

Toen de oorlog in 1940 aanbrak, was Daman nog maar 13. Toch drong ze er bij haar oudere broer François, die in het verzet zat, op aan om haar ook voor opdrachten in te schakelen. Hij liet haar onder meer de populaire verzetskrant La Libre Belgique rondbrengen. Omdat Daman er zo onschuldig uitzag, was ze heel geschikt om te werken als koerier, die berichten van de ene groep naar de andere smokkelde.

Die berichten gingen vaak over waar en wanneer er neergehaalde Britse piloten opgehaald zouden worden, vertelt Bles. “Soms moest ze ook zelf Britse piloten van het ene naar het andere onderduikadres leiden.”

Tijdens een van haar missies kwam ze op een trein een Duitse officier tegen, die haar opdroeg om naast hem plaats te nemen. In haar tas zaten documenten waarmee de Duitsers het verzetsnetwerk zouden kunnen oprollen. Maar met haar charmes kon ze de documenten redden en bracht ze het er ongedeerd van af. Haar geluk bleef evenwel niet duren. Op Valentijnsdag 1944 bonsde de Gestapo op de deur van de familie.

In een poging om haar te steriliseren behandelden de nazi’s Hortense Daman met röntgenstralen. Beeld rv

Een Duitse arts spoot ook gangreen in haar been.

Daman kwam uiteindelijk in het concentratiekamp van Ravensbrück terecht, waar de Duitsers bezig waren met allerlei medische experimenten. In een poging om haar te steriliseren onderging ze een behandeling met röntgenstralen. Een Duitse arts spoot ook gangreen in haar been.

“Ze werd dan naar de ziekenboeg van het concentratiekamp gebracht”, zegt Bles. “Wat later is haar moeder, die ook opgepakt was, in het kamp aangekomen. Toen ze hoorde dat haar dochter in de ziekenboeg lag, probeerde ze haar op te zoeken. Uiteindelijk konden de twee vrouwen met elkaar in contact komen door elk hun handen tegen een raam te houden.”

Daman en haar moeder overleefden de ontberingen van het concentratiekamp. Terug in Leuven leerde ze na de oorlog een Britse soldaat kennen, Sydney Clews. Met hem vestigde ze zich in Groot-Brittannië. Bles kwam jaren nadien met haar in contact dankzij een vereniging voor ontsnapte Britse piloten.

“Ze had nog steeds een groot litteken op haar been door die spuit met gangreen”, herinnert Bles zich. “Bij de geboorte van haar dochter Julia waren er ook complicaties door de bestralingen, maar de sterilisatie was dus niet gelukt.”

Het boek dat Bles over haar schreef is recent in het Nederlands uitgebracht. De auteur spreekt nog steeds vol bewondering over deze Leuvense verzetsdame. “Haar verhaal zou elke week op de voorpagina van een krant moeten staan.”

Henriette Hanotte (1920-2022): reddende engel voor Britse piloten

Bijna 100 was Henriette Hanotte toen historica Sarah De Vlam haar sprak voor haar boek Passage Pyreneeën. In dat boek staat het verhaal van de Belgische ontsnappingsroutes langs het Spaanse gebergte opgetekend. Henriette Hanotte was een van de drie getuigen die De Vlam voor haar onderzoek sprak.

Al in 1940, vlak na de Duitse inval, zette Hanotte zich in om de geallieerden te helpen. Hanotte, toen nog een meisje van 19, hielp haar vader om twee Britse officieren die gescheiden waren van hun eenheid naar Frankrijk te brengen.

Het verslagen Britse expeditieleger werd op dat moment geëvacueerd van de stranden van Duinkerke. “Haar familie was heel patriottisch”, zegt De Vlam. “Toen de Duitsers ons land in 1940 binnenvielen, hielpen ze ook meteen met het evacueren van neergestorte piloten.”

De familie Hanotte had destijds een hotel en een boerderij in Rumes, een dorpje vlak bij de Franse grens. Omdat Hanotte als klein meisje in Frankrijk naar school ging, leerde ze alle douaniers bij de Frans-Belgische grens kennen. Dat zou een grote hulp worden bij het smokkelen van neergehaalde piloten.

Hanotte − codenaam ‘Monique’ − sloot zich aan bij de Komeetlijn, opgericht door Andrée De Jongh. Tijdens de oorlog zou Hanotte samen met haar familie 140 geallieerde piloten helpen te ontsnappen. Soms brachten ze hen de Franse grens over, andere keren namen ze samen met de piloten de trein naar steden als Rijsel of Parijs.

In 1944 werd het netwerk van Hanotte verraden. Ze vluchtte via hetzelfde traject naar Frankrijk en Spanje waarop ze eerder piloten had begeleid. Beeld rv

Hanotte deed soms alsof een geallieerde piloot haar lief was, met wie ze simpelweg een uitje maakte. Zij en haar familie deden er alles aan om de Britse of Amerikaanse mannen niet te laten opvallen. Zo haalden ze Engelse etiketten weg uit hun kleding, leerden ze hen Franse zinnen uitspreken met een feilloos accent of gaven ze hen Duitse kranten.

Toen een Duitse officier op de trein eens vroeg of hij zo’n krant mocht lenen, werd het wel even spannend. Hanotte leidde het gesprek af en beantwoordde al zijn vragen, zodat de Duitse officier niets zou vermoeden.

In 1944 werd haar netwerk verraden. Hanotte merkte bij een onderduikadres dat de gordijnen dicht waren: het teken dat er iets aan de hand was. Van de Britse inlichtingendienst moest Hanotte daarop vluchten: ze volgde hetzelfde traject naar Frankrijk en Spanje, waarop ze eerder piloten had begeleid.

In Groot-Brittannië kreeg ze vervolgens een opleiding tot geheim agente. Het plan was om haar tegen het einde van het jaar per parachute in België te droppen voor een speciale missie. Maar omdat Hanotte tijdens haar opleiding geblesseerd raakte, is dat nooit doorgegaan.

Hanotte keerde na de oorlog terug naar België en huwde met een douanier. Het paar kreeg later twee kinderen. Haar codenaam Monique bleef ook in haar later leven nog als een bijnaam hangen. Hanotte is dit jaar gestorven, ze bereikte de gezegende leeftijd van 102.

Toen De Vlam haar enkele jaren geleden sprak, woonde ze nog alleen in haar huis. Ze had volgens De Vlam nog niets van haar felheid verloren. “Eigenlijk”, zegt de historica lachend, “was ik zelfs een beetje bang voor haar”.

Gilberte Borgers (1911-1942): met de kin vooruit naar het schavot

Vrouwen zoals Andrée de Jongh waren niet politiek geïnspireerd, maar anderen waren dat nadrukkelijk wel. Daarom kiest historica Michèle Corthals, die aan de ­Universiteit Antwerpen onderzoek doet naar vrouwen in het verzet, voor Gilberte Borgers. Corthals vindt haar een erg interessante figuur – de historica spreekt niet graag over ‘helden’ – omdat ze tegen heel wat clichés ingaat.

Voor de oorlog was Borgers al bekend als ­militante communiste. “Vanaf het begin van de jaren 1930 hield ze toespraken, stond ze aan het hoofd van de vrouwenbeweging en hielp ze mee met verkiezingspropaganda”, zegt Corthals. “Ze stond ook op de lijst voor de parlementsverkiezingen van 1939.”

Borgers, geboren in 1911, trouwde in 1929 met François Lepomme en kreeg twee kinderen. Lepomme zou later meevechten in de Spaanse Burgeroorlog en is daar vermoedelijk gesneuveld in de winter van 1936-1937. Dat maakte dat Borgers dus nog voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog al een alleenstaande moeder was.

Desondanks bleef ze zich heel geëngageerd inzetten. “Ze verenigde vrouwen in comités en zette betogingen op poten tegen de slechte voedselbevoorrading door de Duitse bezetter”, zegt Corthals.

Gilberte Borgers verklaarde openlijk waar ze voor stond en betaalde daar een zware prijs voor. Ze werd onthoofd met een guillotine. Beeld RV

Voorafgaand aan de betogingen kwamen vrouwen in groepjes van vier of vijf samen om spandoeken te maken. Borgers deelde op de groentemarkt van Hoboken pamfletten uit en spoorde vrouwen met toespraken aan om zich aan te sluiten. De betogingen zouden plaats­vinden op 27 en 28 mei 1941. Ze pasten volgens Corthals in een bewuste strategie van de communistische partij. “De Duitsers zouden zulke acties niet met geweld neerslaan”, zegt Corthals. “Anders zou de verontwaardiging bij de bevolking enorm groot zijn. De Duitsers moesten dus wel toelaten dat mensen tegen hen op straat kwamen en hen in een slecht ­daglicht stelden.”

Door haar activiteiten liep Borgers wel in het oog van de bezetter. Die wilde haar oppakken voor ondervraging, maar toen politieagenten op haar deur kwamen kloppen, zat Borgers al elders ondergedoken. Haar kinderen bracht ze onder bij familieleden; zij zouden ­tijdens de oorlog nog een hele omzwerving doormaken.

Borgers ging, terwijl ze ondergedoken zat, door met het rekruteren voor de Gewapende Partizanen, de gewapende tak van de communistische partij. Haar schuilnaam was Monik-Anne, zo ontdekte Corthals in een dossier. Op 14 april 1942 werd ze in het West-Vlaamse Rumbeke alsnog gearresteerd. Ze werd eerst in Gent opgesloten en later naar Essen in Duitsland overgebracht voor een proces.

“De officiële aanklacht was dat ze communistische propaganda verspreidde”, zegt Corthals. “Op dat schijnproces is ze ter dood veroordeeld. In zijn memoires schreef de communistische politicus Bert Van Hoorick dat Borgers op haar proces niets van haar acties heeft ontkend. Ze heeft alles toegegeven en ze heeft ook nooit om genade gevraagd.”

Borgers wilde zich dus nergens achter verschuilen. Ze verklaarde openlijk waar ze voor stond, ook al moest ze daar een zware prijs voor betalen. Ze is uiteindelijk in het Poolse ­Katowice onthoofd met een guillotine. Corthals: “Uiteindelijk heeft ze alles voor haar overtuiging opzijgeschoven.”