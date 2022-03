Gewezen kolonel noemt Belgische bijdrage voor Oekraïne ‘beschamend’: ‘We staan op een kantelmoment in de geschiedenis’

Kolonel buiten dienst Roger Housen kent het Russische leger erg goed aangezien hij het tijdens zijn militaire carrière uitgebreid bestudeerde. Op de vraag wat hij vond van de Belgische bijdrage voor Oekraïne - 5.000 machinegeweren, 200 antitankwapens, 3.800 ton brandstof en 300 militairen die naar Roemenië zullen gaan in het kader van de NAVO - gaf hij een naar eigen zeggen “eerlijk antwoord”.

“Ik vind dat beschamend, beneden alle peil”, klonk het in ‘De Afspraak’ op Canvas. “We staan op een kantelmoment in de Europese geschiedenis met mogelijk zware gevolgen op zowel het veiligheidsvlak, economisch vlak. Als dit alles is wat ons land kan doen, dan keert mijn maag.”

Housen noemde de bijdrage onverholen “symbolisch”. Volgens hem zal de Belgische bijdrage op het terrein geen enkel verschil maken. “Die machinegeweren zijn automatische geweren. Elke Oekraïner heeft drie jachtgeweren, op elke hoek in de steden kan je bij wijze van spreken een kalasjnikov kopen. Die paar duizend wapens gaan het verschil niet maken. En over de 200 lichte antitankwapens: één Oekraïense eenheid kan het daarmee in dit soort oorlog exact een halve dag uithouden. En dan is de Belgische bijdrage op.”

‘Afgekeurde wapens uit stock’

België had andere keuzes kunnen maken, vindt Housen. “Op dit soort beslissende momenten in de Europese geschiedenis moet je bereid zijn moeilijke keuzes te maken. Ik kan begrijpen dat Defensie op de rem staat. Het budget is met 40 procent gedaald, Defensie heeft quasi niets meer. We gaan nu afgekeurde wapens uit de stock aan de Oekraïners geven. Als dit alles is wat we willen doen, ben ik niet fier op mijn land.”

Housen denk dat nu nog te vroeg is om een definitief oordeel te vellen over de evolutie van de gevechten. “We zijn nog ‘maar’ aan dag vijf. Wat wel al duidelijk is, dat is dat de gok van Poetin om een snelle en beslissende overwinning te behalen, mislukt is.” Volgens Housen heeft Rusland zowel het militaire vermogen als de wil om te vechten van het Oekraïense leger duidelijk onderschat.

Daarnaast heeft het Russische leger enkele militaire tactische blunders begaan. “Ze vechten ‘s nachts niet, hoewel ze nachtzichtapparatuur hebben. Dat geeft de Oekraïners de kans om zich te herorganiseren.”

Toch vreest Housen dat de Russische militairen zullen leren uit die fouten. Bovendien lijkt Rusland de burgerbevolking tot nu toe nog relatief gespaard te hebben, waardoor de invasie mogelijk trager verloopt dan het had gekund.