Gewezen Amerikaanse presidentskandidaat Bob Dole (98) overleden

Bob Dole was tientallen jaren lang een van de kopstukken van de Republikeinse partij. In 1976 was hij de running mate van presidentskandidaat Gerald Ford, die evenwel verloor van Jimmy Carter. Twintig jaar later, in 1996, deed hij zelf een gooi naar het presidentschap. Maar Dole moest het onderspit delven tegen de Democraat Bill Clinton.

Hij zetelde ook 35 jaar lang in het Congres. Van 1961 tot en met 1969 zat hij in het Huis van Afgevaardigden. Daarna maakte hij de overstap naar de Senaat, waar hij bleef zitten tot 1996.

Dole werd in die periode beschouwd als een van de meest invloedrijke parlementsleden. “Hij combineerde een talent voor compromissen met bijtende humor”, zo schrijft het Amerikaanse nieuwsagentschap AP.

Tweede Wereldoorlog

Na zijn politieke carrière zette hij zich in voor oorlogsveteranen. Dole diende in het Amerikaanse leger ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en vocht onder meer in Italië. Daar raakte hij in 1945 dusdanig gewond door een granaatscherf dat zijn medesoldaten hem op het slagveld achterlieten, in de veronderstelling dat hij dood was. Het herstel duurde drie jaar, maar door de verwondingen die hij daar opliep kon hij later zijn rechterarm niet meer gebruiken.

In 2016 was Dole voor het laatst prominent in het nieuws toen hij als een van de weinige oude kopstukken van de Republikeinse Partij zijn steun voor presidentskandidaat Donald Trump uitsprak. Hij was destijds, op bijna 93-jarige leeftijd, de enige voormalige presidentskandidaat die aanwezig was op het partijcongres waarop Trump officieel werd genomineerd.

Volgens de Elizabeth Dole Foundation, de stichting van zijn vrouw, stierf de 98-jarige Bob Dole in zijn slaap. In februari was bekendgeraakt dat er longkanker bij hem was vastgesteld.

It is with heavy hearts we announce that Senator Robert Joseph Dole died early this morning in his sleep. At his death, at age 98, he had served the United States of America faithfully for 79 years. More information coming soon. #RememberingBobDole pic.twitter.com/57NtGfqtmL — Elizabeth Dole Foundation (@DoleFoundation) 5 december 2021