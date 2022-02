Gewelddadige dood van voetbalsupporter schokt Griekenland: ‘Hoe kan dit gebeuren om een club?’

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht door de politie. Griekse rechters zullen zich daar uiteindelijk ook over moeten buigen. Duidelijk is dat het vorige week maandagavond, rond middernacht, heel erg mis ging bij het stadion van voetbalclub Aris in de Noord-Griekse stad Thessaloniki.

Nadat twee auto’s waren gearriveerd met supporters van de rivaliserende club Paok, die kennelijk ruzie zochten, ontstond een bloedig gevecht met enkele aanhangers van Aris. Daarbij werd de 19-jarige Aris-supporter Alkis Kampanos in elkaar geslagen en doodgestoken, en raakten twee van zijn kameraden ernstig gewond.

Herdenkplaats

Het voorval schokte Griekenland. “Hoe kan dit gebeuren om een voetbalclub?”, vroeg Aristidis Kampanos, vader van de dode, met trillende stem in een interview met de staatstelevisie. Op de plek van het incident groeide al snel een geïmproviseerde gedenkplaats met geel-zwarte clubshirts, allerlei handgeschreven briefjes, kaarsen en veel bloemen. En de politie begon meteen een grootscheeps onderzoek.

Agenten deden invallen bij zeker zeventien supportersclubs in Thessaloniki en Athene en namen grote aantallen messen, bijlen, knuppels, fakkels, rookbommen en motorhelmen in beslag. Zeker negen supporters werden opgepakt, onder wie een 23-jarige Paok-hooligan die Kampanos met een breekijzer op zijn hoofd zou hebben geslagen. De vastzittende mannen worden verdacht van moord en poging tot moord. Ook de inlichtingendienst NIS zou volgens lokale berichten worden ingezet om het hooliganfenomeen in kaart te brengen

Ένα κίτρινο τριαντάφυλλο στη μνήμη του Άλκη σήμερα στο Χαριλάου.



Οι πολλοί που αγαπάμε και υπηρετούμε τον αθλητισμό είμαστε πιο δυνατοί.



Η βία, ο φανατισμός και το μίσος των λίγων δε θα μας λυγίσουν. pic.twitter.com/5Ul29dqKVU — Margaritis Schinas (@MargSchinas) 5 februari 2022

In de dagen erna buitelden politici over elkaar heen om het geweld te veroordelen en zelfs de Griekse Eurocommissaris Margaritis Schinas, die afkomstig is uit Thessaloniki, bemoeide zich ermee. Hij bezocht zaterdag de plek des onheils. “Het geweld, het fanatisme en de haat van een minderheid krijgen ons niet kapot”, tweette Schinas, die in Brussel verantwoordelijk is voor ‘De Europese manier van leven’.

Jarenlange plaag

Voetbalgeweld is in Griekenland al jaren een plaag, zowel in de stadions als erbuiten. Zeker als de aartsrivalen Panathinaikos uit Athene en Olympiakos uit het naburige Piraeus tegen elkaar spelen, lopen de emoties vaak hoog op. Maar ook de hooligans van clubs als AEK Athene en Paok Thessaloniki kunnen er wat van. Wedstrijden worden geregeld ontsierd door gevechten en supporters rennen nogal eens het veld op.

Daarbij geven voetbalbestuurders, mild uitgedrukt, niet altijd het beste voorbeeld. Zo liep een wedstrijd in 2018 tussen Paok Thessaloniki en AEK Athene uit op rellen nadat de scheidsrechter een doelpunt van Paok had afgekeurd vanwege buitenspel. De bebaarde Paok-eigenaar Ivan Savvidis stormde toen persoonlijk met een pistool in een holster aan zijn riem het veld op en kon maar ternauwernood door zijn eigen veiligheidsmensen in bedwang worden gehouden. De Griekse hoogste divisie werd na dit exces twee weken stilgelegd.

“Een van onze problemen is dat de clubbestuurders koste wat het kost willen winnen”, zegt de Griekse voetbalcommentator Manos Staramopoulos. “Het zijn vaak zelf een soort criminelen, die schelden, dreigen en omkopen. Ze malen volstrekt niet om fairplay.”

Politieke connecties

Volgens Staramopoulos maken wijdverbreide corruptie en vriendjespolitiek het lastig voor politiecommandanten om het voetbalgeweld aan te pakken. “Veel clubbestuurders hebben politieke connecties. Als een politiecommandant al te ijverig achter een supportersgroep aangaat, kan hij zomaar een telefoontje krijgen van een machtig persoon, die zegt dat hij het rustiger aan moet doen. Gaat hij toch door, dan loopt hij het risico om bijvoorbeeld te worden overgeplaatst naar een onbelangrijke post in de provincie aan de andere kant van het land. Nou, zo’n man heeft ook een huis en een gezin, dus die trapt op de rem.”

De schokkende dood van de 19-jarige Kampanos, het tiende sterfgeval in vier decennia, is wel een steen in de vijver geworden. Het Griekse openbaar ministerie gaf aanklagers vrijdag de instructie om verdachten van voetbalgeweld binnen dertig dagen te vervolgen. De aanklagers moeten kijken of hooligans ook aangepakt kunnen worden voor deelname aan een criminele organisatie. Hun straffen mogen niet meer worden opgeschort als ze in hoger beroep gaan.

Nieuwe, strenge wetgeving

Premier Kyriakos Mitsotakis belegde maandag bovendien een vergadering over maatregelen om het geweld te beteugelen. Na afloop meldde een woordvoerder dat de regering in de komende weken met nieuwe, strenge wetgeving komt. Zo wil de regering scherpere regels en toezicht invoeren voor supportersverenigingen en -clubhuizen, waar volgens de politie gewelddadige acties vaak worden beraamd. Ook moeten er zwaardere straffen komen en moet de politie actiever achter hooligans aan gaan.

Hoeveel het allemaal zal uithalen, valt zelfs voor kenners lastig te voorspellen. Volgens voetbalcommentator Staramopoulos zou het kunnen helpen als rechters de hooligans heel snel, bijvoorbeeld binnen een of twee weken, gaan berechten. Dit zou potentiële geweldplegers kunnen afschrikken, denkt hij.

Toch kijkt Staramopoulos met enige scepsis naar de recente aankondigingen. “Politiecommandanten zullen voetbalbazen en supportersclubs alleen harder aanpakken als ze zich gesteund weten door de politiek”, zegt hij. “Ze moeten weten dat ze de rugdekking hebben van de regering. De praktijk zal uitwijzen of er wat verandert.”