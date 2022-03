‘Geweld is nooit de oplossing’: zo reageert Hollywood op de mep van Will Smith

De grootste schok voor het Oscar-publiek kwam gisteren toen acteur Will Smith woedend het podium op liep en komiek Chris Rock een klap gaf. Rock had gegrapt dat er vast een rol was weggelegd voor Smiths echtgenote in G.I. Jane 2, verwijzend naar de vanwege haarverlies kale schedel van Jada Pinkett-Smith. Jada lijdt aan alopecia, een aandoening waarbij iemand plots hevige haaruitval krijgt.

De reacties op sociale media zijn verdeeld. Sommigen geven aan Smith te steunen, onder wie de zoon van de acteur, Jaden Smith, die enkele minuten na de ceremonie tweette: “En zo doen we dat hier.”

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) 28 maart 2022

Euphoria-acteur Coleman Domingo zei tegenover het Amerikaanse blad Variety: “Hij (Will Smith, red.) komt uit West-Philadelphia, net als ik, en wij zijn zeer gepassioneerde mensen. Zijn passie nam even de overhand, dacht ik op dat moment. In zijn overwinningsspeech even later was hij zich bewust van zijn eigen tekortkoming door aan iedereen zijn verontschuldigingen aan te bieden.”

Anderen veroordeelden het geweld. Good Sam-actrice Sophia Bush schreef op Twitter: “Geweld is niet oké. Daarnaast is het ook nooit de oplossing. Dit is bovendien de tweede keer dat Chris een grap maakt over Jada tijdens de Oscars. Lachen met de auto-immuunziekte van iemand anders is verkeerd. Er bewust een grap over maken is gewoon wreed. Zowel Chris Rock als Will Smith moeten even kalmeren.”

Violence isn’t ok. Assault is never the answer. Also? This is the 2nd time that Chris has made fun of Jada on the #Oscars stage, & tonight he went after her alopecia. Punching down at someone’s auto-immune disease is wrong. Doing so on purpose is cruel. They both need a breather. — Sophia Bush (@SophiaBush) 28 maart 2022

Actrice Minnie Driver, bekend van Good Will Hunting, vond het “moeilijk om iemands pijn zo te zien”. “Het was heel persoonlijk. We weten allemaal hoe emoties hoog kunnen oplopen. Ik begrijp dat er meer kanten aan zo’n verhaal zitten. Ik hoop echt dat ze het later goedmaken.”

De Amerikaanse komiek Kathy Griffin lijkt het dan weer eens te zijn met Chris Rock. “Zal ik je eens iets vertellen? Het is niet oké om een podium op te kruipen en vervolgens een komiek fysiek aan te vallen”, schreef ze op Twitter.

Acteur en komiek Billy Eichner zei dat hij het een surreëel moment vond. “Het was een goede show, tot die een opmerkelijke en onverwachte wending kreeg. Ik dacht dat ik aan het dromen was, het was zo raar.”

Tennisster Serena Williams deelde in een filmpje op Instagram dat ze “even moest gaan zitten en haar drankje moest neerzetten” om vervolgens zichzelf met grote ogen in beeld te brengen, alsof ze gechoqueerd is van wat er gebeurde. Smith is de hoofdrolspeler in King Richard, een film over de vader van de tenniszussen Williams.