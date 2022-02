Gewapende overval op Apple Store Amsterdam voorbij: gijzelnemer in handen politie

“Hij ligt op straat en met een robot wordt hij onderzocht op explosieven. Vanaf afstand hebben politiemensen hem met vuurwapens onder controle”, aldus de politie.

Kort daarvoor was het de gegijzelde gelukt de Apple Store uit te rennen bij het ophalen van een pakketje voor de deur. Toen de gijzelnemer achter hem aanging, kon de politie de dader overmeesteren. Hierbij is de gijzelnemer hard aangereden door een politieauto. Een mobiel medisch team heeft hem op een brancard gelegd. Een woordvoerder van de politie kan nog niets vertellen over zijn verwondingen.

De gegijzelde is in veiligheid gebracht, meldt de politie. Over zijn toestand is nog niets gemeld.

Geen explosieven

De politie was massaal aanwezig en probeerde met specialistische eenheden “de situatie onder controle te krijgen”. Een groot gebied in de nabije omgeving van het Leidseplein werd afgezet. Ook hulpdiensten zoals ambulances, brandweer en marechaussee waren vertegenwoordigd. De inzet van hulpdiensten rondom het incident werd dinsdagavond steeds groter, voertuigen reden af en aan, met zwaailichten en sirenes.

Uit voorzorg werd ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingezet, aldus een woordvoerder van de politie. De verdachte is onderzocht op explosieven door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), maar deze had hij niet op zijn lichaam.

De politie liet verder weinig los over de situatie en zei “terughoudend te zijn met informatie” om zo “de inzet daar niet te verstoren”. Omwonenden, ondernemers en werknemers in de buurt van het incident werden opgeroepen om niet naar buiten te komen en binnen te blijven. Er hing ook een politiehelikopter boven het gebied.

Het is nog niet bekend wat er aan de gijzeling voorafging. Een werknemer van de Apple Store zou volgens lokale televisiezender AT5 eerder hebben gezegd dat het ging om een overval. De politie wil nog niets kwijt over of de gijzelnemer eisen heeft neergelegd in de uren die hij in het pand doorbracht.

Pistool tegen het hoofd

Een ooggetuige melde aan de Amsterdamse krant Het Parool dat rond 18.00 uur twee mannen de Apple Store uitliepen. Toen zij de politie zagen, pakte een van hen een persoon onder zijn arm en hield diegene een pistool tegen het hoofd. Vervolgens is de persoon gegijzeld. De twee mannen zijn samen met de derde persoon nog in het winkelpand. Ook de politie meldt op Twitter dat er iemand met een vuurwapen in of bij de winkel is.

Op sociale media werden beelden gedeeld van een man met een vuurwapen die een andere man vasthoudt en onder schot houdt. De politie heeft die beelden ook gezien. Deze worden veiliggesteld en “meegenomen in het onderzoek”, aldus de politie.

Meerdere mensen melden aan de Amsterdamse zender AT5 schoten te hebben gehoord. “Ik moest rennen voor mijn ‘leven’”, zegt een van hen tegen de zender. “Ik stond op het zebrapad tegenover de applestore. Daar liep een medewerker in paniek naar buiten met portofoon terwijl ze ‘OVERVAL!’ riep. Op dat moment viel mijn kwartje nog niet en wilde ik het zebrapad oversteken tegenover de ingang van de applestore. En op dat moment hoorde ik pistoolschoten binnen.”