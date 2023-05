‘Gevolgen van een kernramp worden met factor 2 miljoen onderschat’: milieugroepen trekken aan alarmbel over Doel 4 en Tihange 3

De openbare raadpleging over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 is eind maart begonnen. De federale regering wil de twee kerncentrales tien jaar langer openhouden dan gepland om de stroombevoorrading te helpen verzekeren.

Er lopen momenteel nog onderhandelingen met uitbater Engie over de voorwaarden van de levensduurverlenging. Een belangrijk struikelblok is de invoering van een maximumfactuur voor de berging van het Belgische kernafval.

Bond Beter Leefmilieu (BBL), Canopea en Greenpeace vechten alvast het rapport van het nucleaire studiecentrum SCK in Mol aan waarop de openbare raadpleging is gebaseerd. Volgens een tegenrapport van de drie milieugroepen, opgesteld door specialisten Oda Becker en Gabriele Mraz, heeft het SCK er een wetenschappelijk potje van gemaakt.

Lachwekkend laag

In het tegenrapport staat onder meer geschreven dat het SCK “onvoldoende rekening houdt met het risico op natuurrampen, zoals hevige regen en een overstroming met een dijkbreuk”. Ook het risico op een gewelddadige aanslag of sabotage wordt “geminimaliseerd”.

De maximale uitstoot van radioactiviteit na een kernramp waarmee het SCK rekening houdt, ligt volgens het tegenrapport “lachwekkend laag”.

“Voor Doel 4 zou dit 58 gigabecquerel (een eenheid voor radioactiviteit, JVH) aan cesium-137 bedragen. Ter vergelijking: in Fukushima kwam naar schatting 15 miljoen gigabecquerel vrij. Simulaties van de Weense universiteit BOKU in opdracht van de Oostenrijkse regering schatten de uitstoot voor Doel 4 op 115 miljoen gigabecquerel, bijna twee miljoen keer hoger dan het SCK.”

“De vele gaten in het dossier van het SCK zijn rampzalig voor de geloofwaardigheid van de procedure. De belangrijkste risico’s van verouderende centrales worden verzwegen”, zegt Jan Vande Putte, nucleair expert bij Greenpeace België.

“Op basis van dit onvolledige dossier en deze gebrekkige consultatie kan onmogelijk een vergunning afgeleverd worden. De juridische basis hiervan zou wel erg dun zijn. Deze wanhopige poging tot verlenging voorbij 2025 is een slecht idee.”

Het SCK was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

Binnen de federale regering klinkt het al langer dat de onderhandelingen met Engie over een maximumfactuur voor de berging van het Belgische kernafval in de laatste rechte lijn zitten. Het gaat om een factuur die kan oplopen tot 17 miljard euro of meer. Engie heeft al aangekondigd dat ze tegen de zomer een finaal akkoord willen over Doel 4 en Tihange 3.