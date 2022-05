Gevoelige nederlaag voor Trump: twee door hem gesteunde kandidaten delven onderspit in Georgia

Zowel huidig gouverneur Brian Kemp als lokaal minister van Binnenlandse Zaken Brad Raffensperger wonnen hun voorverkiezing om het in november tegen hun Democratische concurrent op te nemen. De twee Republikeinse tegenkandidaten die de expliciete steun van Trump kregen, David Perdue en Jody Hice, haalden het niet in de primary. Vooral Perdue verloor zwaar met amper 21,8 procent tegenover 73,7 voor Kemp. Raffensperger won met 52,3 procent en vermeed zo een run-off tegen Hice, die 33,4 procent haalde.

‘Vind 11.000 stemmen’

Kemp en Raffensperger kregen in 2020 nationale en internationale bekendheid toen ze ondanks zware druk van de toenmalige president weigerden mee te gaan in Trumps pogingen om de kiesuitslag in Georgia in zijn voordeel om te draaien. De staat stemde toen voor het eerst in bijna 30 jaar nog eens op een Democraat: Joe Biden haalde de staat nipt binnen met amper 0,23 procentpunt verschil.

Raffensperger kreeg begin januari 2021 bijvoorbeeld een telefoontje van Trump met de expliciete vraag om nog 11.780 stemmen te ‘vinden’. “Er is niets mis mee als je zegt dat je [de uitslag] opnieuw berekend hebt”, zo zei Trump in het gesprek waarvan een opname werd vrijgegeven. Raffensperger en Kemp bogen echter niet en noemden de verkiezingen in hun staat eerlijk, tot grote woede van Trump.

Congres

In heel de VS worden dit voorjaar en de komende weken nog voorverkiezingen gehouden voor de midterm-verkiezingen van 8 november. Het hele Huis van Afgevaardigden wordt dan vernieuwd, net als een derde van de Senaat. Voor de Democraten bestaat de kans dat ze hun meerderheid in een of beide kamers van het Congres verliezen, wat Bidens Democratische agenda tijdens het tweede deel van zijn ambtstermijn zou kunnen lamleggen.

Langs Republikeinse zijde worden de voorverkiezingen vooral gezien als een test voor de populariteit van ex-president Donald Trump, die nog altijd niet heeft uitgesloten dat hij over twee jaar opnieuw een gooi doet naar het presidentschap. De nederlaag voor de twee Trump-getrouwen in Georgia betekent dan ook niet dat de voormalige president nu moet treuren. In ongeveer twee derde van alle Republikeinse voorverkiezingen tot nog toe won de Trump-gesteunde kandidaat wél al, berekende persbureau Reuters.

Gedachtegoed

Bovendien draaien de voorverkiezingen en de midterms om veel meer dan de figuur van Trump, zeggen analisten. Het rechts-populistische gedachtegoed dat de president aanhangt is ook bij figuren die niet zijn expliciete steun krijgen springlevend. “In 2016 was Trump de enige kandidaat die met een populistisch programma meedeed”, zegt Republikeins strateeg Alex Conant bij Reuters. “Nu hoor je dat soort dingen bij de overgrote meerderheid van de Republikeinse kandidaten.”

Ook strateeg Chuck Warren geeft toe dat “het belangrijkste dat Trump veranderd heeft, is dat Republikeinen zelfs niet meer proberen om het spel proper te spelen”. “Mijn partij is bozer geworden”, zo klinkt het samenvattend.

Zo ging gouverneur Kemp bijvoorbeeld wel niet mee in Trumps tirades rond stemfraude, maar dat betekent niet dat hij plots een softe Republikein was geworden. De stemwetten werden in Georgia vorig jaar wel degelijk fors verstrengd, waardoor het voor minderheden moeilijker is gemaakt om hun stem uit te brengen. Ook abortus werd in de staat verstrengd, en wapenwetten werden net versoepeld.

Trump verloor trouwens gisteren niet alle voorverkiezingen. De door hem gesteunde kandidaat voor de Senaatsverkiezing in Georgia, Herschel Walker, haalde het wel. In Texas won openbaar aanklager Ken Paxton, ook al een Trump-kandidaat, en in Pennsylvania ging het Republikeinse ticket voor de gouverneursverkiezing in november naar Doug Mastriano. Die pleit voor een verbod op abortus zonder uitzondering, en steunt Trump in zijn ongefundeerde claims over verkiezingsfraude in 2020.