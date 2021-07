Gevaccineerd en toch besmet? Dit zijn de symptomen

De studie baseert zich op gegevens van de ZOE COVID Symptom Study-app en is een samenwerking van ZOE - een bedrijf dat werkt rond gezondheidswetenschap - en de Britse universiteit King’s College London. Meer dan vier miljoen mensen wereldwijd gebruiken de speciale app die in maart 2020 gelanceerd werd en dat maakt het onderzoek volgens ZOE “de grootste lopende studie ter wereld rond Covid-19".

Niet alleen het virus blijkt continu te evolueren, maar ook de symptomen die patiënten melden. Waar er enkele nieuwe symptomen opdoken toen de alfavariant in het Verenigd Koninkrijk verdrongen werd door de deltavariant, blijkt er nu ook een verschil te zijn tussen symptomen die gemeld worden door mensen die gevaccineerd zijn en mensen die niet gevaccineerd zijn.

Bij wie niet gevaccineerd is, zijn de vijf meest voorkomende klachten hoofdpijn, keelpijn, een loopneus, koorts en een aanhoudende hoest. Die komen overeen met de symptomen van de deltavariant, die in het Verenigd Koninkrijk (en ook in België) de dominante stam is geworden.

Bij wie één dosis van een coronavaccin heeft gekregen, zijn de vaakst optreden symptomen hoofdpijn, een loopneus, keelpijn, niezen en een aanhoudende hoest. Niet alleen de volgorde is anders, koorts staat niet meer in de top vijf en is vervangen door een nieuw symptoom: niezen.

Beeld Pexels

Wie volledig gevaccineerd is, meldt momenteel als meest voorkomende klachten hoofdpijn, een loopneus, niezen, keelpijn en het verlies van geur. Ook hier een andere volgorde. En deze keer is niet alleen koorts, maar ook een aanhoudende hoest verdwenen uit de lijst. Het verlies van geur - een symptoom van de originele stam van het coronavirus - maakt wel opnieuw zijn opwachting. En niezen is ook hier een nieuw symptoom.

“Als je gevaccineerd bent en zonder aanwijsbare oorzaak plots veel begint te niezen, laat je toch best een coronatest uitvoeren”, raden de onderzoekers aan. “Zeker als je leeft of werkt in de buurt van kwetsbare mensen. Niezen is een belangrijke manier waarop het virus zich verspreidt. Nies of hoest ook altijd in de binnenkant van je elleboog en was je handen voldoende.”

De onderzoekers drukken er wel op dat gevaccineerde patiënten minder (ernstige) symptomen vertonen en ze ook sneller beter zijn. Experts in eigen land meldden ook al dat er in de ziekenhuizen zo goed als geen mensen liggen die gevaccineerd zijn. Volgens epidemioloog Boudewijn Catry was maar 2,3 procent van de patiënten die tussen 15 februari en 28 juni in het ziekenhuis belandden volledig gevaccineerd. “Meer dan 97 procent van de gehospitaliseerden was niet gevaccineerd of had nog maar één prik gekregen”, vertelt hij.