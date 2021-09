Gevaarlijke stof gelekt na ongeval met tankwagen: politie roept op om Brusselse Ring te vermijden

Een tankwagen die een gevaarlijk chemisch product vervoerde raakte vanmiddag betrokken in een ongeval. De dieseltank is gescheurd en de hele tank is leeggelopen op de weg. De tank vervoert een gevaarlijk product, vermoedelijk benzoylchloride, is ook gescheurd en lekt ook . Volgens de brandweer is de vrachtwagen terechtgekomen in een lagere berm, wat het takelen nog moeilijker maakt. De politie liet ook een drone in de lucht om het lek beter te kunnen analyseren.

Er is sterke geurhinder en het verkeer in de omgeving krijgt de raad de ramen van de voertuigen gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

De politie liet een drone in de lucht om de situatie te overschouwen en het lek beter in kaart te brengen. Beeld Tom Vierendeels

Bij het ongeval zijn verschillende voertuigen betrokken. De vrachtwagenchauffeur zou lichtgewond zijn maar het is nog onduidelijk of er andere gewonden zijn.

De politie roept iedereen op om de Brusselse Ring nog tot zeker vannacht te vermijden. De tank met de giftige stof moet nog worden overgepompt en ook de takelwerken worden nog een heus karwei. Wie vanuit de knooppunten Machelen, Groot-Bijgaarden of Strombeek-Bever de E19 naar Bergen of Charleroi wil bereiken, doet dat best via de Binnenring. Het verkeer dat vanuit het knooppunt Halle de E40 naar Leuven wil bereiken, neemt best de Buitenring. Bekijk hier hoe u kan omrijden.