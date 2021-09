Getrouwd met een seksverslaafde: ‘Het uiterlijk van zijn minnaressen deed er niet toe, als ik alle naaktfoto’s bekijk’

Op welk moment ontdekte je zijn bedrog, en de omvang van wat hij al die jaren had uitgevreten?

Lieve Van Weddingen: “Toen ik in zijn mailbox zag dat hij een B&B had geboekt in Parijs, met een zekere Sophie. Als crisismanager werd hij vaak opgeroepen om over de hele wereld brandjes te blussen en op dat moment zat hij in Singapore.”

Crisismanager: de droomjob van de scheefpoeper!

“(lacht) Welja. Die week had hij zijn laptop thuisgelaten, ik had er twee dagen eerder nog een lezing mee gegeven. Mijn alarmbellen gingen af toen ik zag dat hij zijn profielfoto op WhatsApp had gewijzigd, terwijl hij altijd had gezegd dat hij WhatsApp nooit gebruikte. Cruciaal detail: ik had net een opleiding persoonlijke ontwikkeling van zes dagen achter de rug, dus ik stond steviger op mijn benen dan anders. Voor één keer sloeg ik de deur van mijn intuïtie niet dicht en negeerde ik mijn angst. Omdat we samen een zaak hadden, kon ik het voor mezelf nog net verantwoorden om zijn professionele inbox te openen. Hoe verder ik scrolde, hoe meer mails ik zag: weinig expliciets, maar wel véél contacten met vrouwen, veel afspraken, veel virtuele knuffels.

“Het is raar, maar ik schrok niet. Ik wíst diep vanbinnen wat ik zou vinden. Maar het was zoveel – een gólf aan mails, foto’s en filmpjes – dat ik mij letterlijk achterover voelde vallen. Ik heb mijn beste vriendin gebeld en zij is bij mij aan de lijn gebleven terwijl ik door al zijn inboxen ging. Toen ik hem opbelde, zei hij redelijk snel: ‘Ik denk dat ik seksverslaafd ben.’”

Je begint het boek met een quote van de schrijfster Maya Angelou: ‘We zijn maar zo blind als we willen zijn.’ Je steekt de hand ook in eigen boezem.

“Natuurlijk, want ik heb mijn ogen gesloten, ik ben niet alert genoeg geweest. Ik moet daarmee leren leven: ik heb mijn gezondheid en mijn leven op het spel gezet, én mijn kinderen met veel miserie belast. Ik vind dat een zwaar kruis om te dragen.”

Uit zelfbehoud je intuïtie niet vertrouwen: ik vind dat een klein misdrijf.

“Het zijne is er inderdaad één van een andere grootteorde. Gelukkig heb ik maar zelden gedacht dat zijn gedrag aan mij lag, dat ik op de één of andere manier niet goed genoeg was. Ik wéét dat ik een fijne vrouw ben geweest. Als het één minnares was geweest, had ik meer vragen gehad. Maar nu is het zo surrealistisch dat het niet om mij kán draaien. Ik was één van de vele vrouwen, niet meer dan een figurant in zijn leven. Ik ben het langst gebleven; ik was het zotst van hem. Dat is het enige wat mij onderscheidt.

“(hoofdschuddend) Sommige dingen die ik heb meegemaakt, zijn echt te gek voor woorden. Zo had mijn ex-man zijn beste vriendin gevraagd als getuige bij ons huwelijk. Maar ik voelde dat er iets niet klopte en stelde mijn veto. Daarop wilde zij een gesprek met mij, omdat ze ‘zo gekwetst’ was. Zaten wij daar met ons drieën in Café Commerce in Leuven: twee verongelijkte schaapjes en ik, die alle moeite van de wereld moest doen om dat veto te duiden. Intussen deelden ze wel de lakens. Op de trouw zaten er twee minnaressen op de eerste rij. (lacht) Het ging zo ver dat ik er alleen maar mee kan lachen.”

Wanneer ben je het boek beginnen te schrijven?

“Toen ik nog midden in die situatie zat. Daardoor heb ik veel dialogen bijna woord voor woord kunnen recycleren. Die gesprekken waren zo intens dat ik vond dat ik ze moest neerschrijven, vóór ik ze kwijt was.”

Jij heet in het boek Alice, je ex-man Ben. Je veranderde de datums en nog een resem details. Waarom was die gedeeltelijke fictionalisering nodig?

“Toen ik nog maar net begonnen was, heeft mijn ex-man een aangetekende brief gestuurd waarin hij zei dat er niets gepubliceerd mocht worden waardoor hij mogelijk schade kon lijden. Mijn advocaat heeft me geadviseerd daar rekening mee te houden. Alleen de betrokkenen en ik weten hoe de vork in de steel zit. Maar ik kan je verzekeren dat de realiteit de fictie overtreft.

“Ik wilde geen van de betrokkenen bij naam noemen – het zijn er ook véél te veel. Mijn boek is geen vergelding. Sommige mensen zullen ongetwijfeld iets anders denken, maar dat maakt me niets uit. Ik wilde mijn verhaal gewoon neerschrijven. Het is ook, los van mijn betrokkenheid, een góéd verhaal. Verschrikkelijk pijnlijk, maar ook spectaculair en spannend.”

Jij hebt van Alice een vroedvrouw gemaakt. Eén van de vrouwen met wie Ben een affaire heeft, laat zich door haar begeleiden tijdens de zwangerschap. Mag ik daaruit afleiden...

“...dat één van zijn minnaressen bij mij therapie is komen volgen? Jawel! Een jaar lang zelfs. Waanzin, hè? Moet je daarvoor niet een béétje psychopaat zijn? Net het scenario voor een film als Basic Instinct.”

Het boek drijft niet op verdriet, maar op woede. Ik pluk er een zin uit: ‘Ik kan iemand de kop inslaan. Ik wil doden om dit gevoel uit mij te krijgen. Vernielen en vernietigen.’

“Jef Vermassen zei ooit dat iedereen tot moord in staat is. Ik heb tot mijn eigen grote verbazing gevoeld dat hij gelijk heeft. Het is iets krachtigs, iets primitiefs. Ik voel het nog als ik eraan denk. Ik was klaar om iemand af te maken. Doorgaans ben ik nochtans zachtaardig: ik ben boeddhistisch en sla nog geen mug dood – niet goed voor mijn karma. (lachje)

“Ik vond het ook bevrijdend om te ervaren dat een emotie zó instinctief kan worden, ontdaan van alle normen en waarden. Het heeft iets puurs. Mijn woede heeft een oerkracht in mij ontketend. Opeens was ik moedig. Ik heb dingen gedaan waarvan ik nu denk: waar háálde je de kracht vandaan?”

Zoals?

“De vrouwen met wie hij een affaire had, heb ik daar één voor één mee geconfronteerd. Eén van hen heb ik aangeklampt op de speelplaats. Voor mij was dat een krachtig moment, ik zal het me op mijn sterfbed nog herinneren. Dat heb ik toch maar mooi gedurfd. Voor hetzelfde geld lag ik toen in bed met drie lege flessen wijn naast mij, hè?

“Soms zat mijn woede ook in de weg, zoals wanneer ik naar de supermarkt moest. Dan schoot er door mijn hoofd: als er nu iemand die laatste komkommer voor mijn neus inpikt, werk ik ’m tegen de grond! Kleine tripjes werden veldslagen, een mijnenveld waar ik mij doorheen moest manoeuvreren. Waar ik nog het bangst voor was, was dat ik één van die vrouwen zou tegenkomen. Dat was mijn grootste nachtmerrie, want ik kon toen nog niet goed voorspellen wat mijn reactie zou zijn.”

Nog een factcheck: heb je echt een enveloppe met naaktfoto’s van de poetsvrouw naar haar werkgever én haar echtgenoot gestuurd?

“Ja. (lachje) Ik heb daar ook geen spijt van. Ik vond het zelfs wraakroepend dat die poetsvrouw verder mocht blijven werken. En de enveloppe voor haar echtgenoot heeft ze kunnen onderscheppen. Jammer, ik had dat beter moeten aanpakken. Nochtans was zij de enige die berouw toonde. De andere vrouwen – sommigen waren vriendinnen van mij – reageerden defensief, zelfs vijandig. Waarom, dat zal een mysterie blijven.”

In Roofdier zeg je dat de enige reden waarom je niet door een open raam zou springen, de gedachte is dat je misschien wel verlamd kan raken. Wat heeft je gered?

“Ik kende enkele goede technieken, zoals mediteren en op de vloer gaan liggen, de grond onder je lichaam voelen. Mijn achtergrond als therapeut heeft mij er echt door gesleurd. Het was essentieel om met mijn hoofd in het hier en nu te blijven. Als ik terugkeek op het verleden, werd ik overspoeld door diep verdriet – zo diep dat ik dood wilde – en als ik probeerde vooruit te blikken, raakte ik in paniek. De enige oplossing was stap voor stap taken afwerken: de afwas doen, voor de kinderen zorgen, een nieuwe zaak opstarten...”

EEN FLESJE SEKS

Eén reden waarom je het boek wilde schrijven, was om het thema seksverslaving onder de aandacht te brengen. Maar Ben is in het boek duidelijk een dader, géén slachtoffer.

“De grens van zijn verantwoordelijkheid bepalen is heel moeilijk. Ik heb al veel commentaar gekregen: ‘Ongehoord om een verslaafde zo te schetsen!’ Ben zegt zelf: ‘Ik ben ziek, dus ik kan er niets aan doen.’ Dat vind ik toch te makkelijk. We kunnen allemaal onze verantwoordelijkheid opnemen, wat onze achtergrond ook is. Een verslaving is geen vrijgeleide om te doen wat je wilt. Als ik zie welke beslissingen hij genomen heeft, bij zijn volle verstand... Met mij trouwen, bijvoorbeeld. Dat had hij nooit mogen doen. Of samen met mij een kind krijgen. Hij heeft er een puinhoop van gemaakt, en neemt er tot op de dag van vandaag geen verantwoordelijkheid voor.”

Ben gebruikt zijn onzekerheid als wapen. Hij zegt dat hij seks nodig heeft om zich niet onzeker te voelen. Dus als Alice hem seks weigert, veroordeelt zij hem zogezegd tot ongeluk. Dat is toch pure manipulatie? Is hij een narcist?

“(twijfelt) Alle verslaafden manipuleren anderen: liegen en bedriegen hoort erbij. Ik had het overigens veel moeilijker met het huichelachtige gedrag dan met de seksverslaving op zich.”

Ik ken welgeteld twee celebrity’s die ooit een seksverslaving hebben bekend: Kanye West en David Duchovny van The X-Files. Maar je kunt een telefoonboek vullen met celebrity’s met een alcohol- of een drugsverslaving. Zegt dat iets over het taboe dat op een seksverslaving rust?

“Ik kan toch één BV opnoemen van wie ik 100 procent zeker weet dat hij hetzelfde probleem heeft als Ben. (lacht) Maar op seks rust nog altijd een taboe. En een seksverslaving wordt zelden herkend. Wat is er mis met een hoog libido? Niks, hè. Nog een moeilijkheid is dat er ongelofelijk veel schaamte over is. En wat zo erg is: je hebt er – helaas – anderen voor nodig. Je kunt niet naar de nachtwinkel voor een flesje seks. Het is de enige verslaving die je niet solo kunt beleven.

“Een verslaafde komt ook altijd in een spiraal van schuld en schaamte terecht. Hij voelt zich slecht omdat hij iets doet wat hij nodig heeft tegen de negativiteit, en daardoor voelt hij zich wéér slecht. Dat is een vicieuze cirkel. Als je veel seks hebt zonder dat je leven daaronder lijdt, dan is er voor alle duidelijkheid geen probleem.”

Zo’n 90 procent van Roofdier speelt zich af nadat het bedrog is ontdekt. Heb je getwijfeld om een groter stuk van het verhaal in de ‘blinde’ periode te laten afspelen?

“Dat was niet spannend genoeg. (lacht) Ik wilde een niet al te dikke pageturner, die je in één ruk uitleest.”

Ik vond het wel een interessant gegeven: hoe leef je samen met zo’n man?

“Het moeilijke aan het hele verhaal vind ik zelf dat ik héél gelukkig ben geweest met hem. Wij hadden een goed leven samen. Wij behandelden elkaar, naar mijn aanvoelen, heel liefdevol. Hij was misschien niet zo aanwezig of emotioneel beschikbaar, maar dat compenseerde hij ruimschoots met de liefdevolle, attente, charmante manier waarop hij met mij omging. Als ik alles wat er achter mijn rug gaande was even vergeet, zou ik daar direct opnieuw voor tekenen. (snel) Met iemand anders, hè.”

Alice vraagt zich af of ze het liever níét te weten was gekomen. Had jij graag verder geleefd in een illusie?

“Ik vraag me dat nog altijd af. Die vraag is louter hypothetisch, want er is één constante bij verslavingen: vroeg of laat eindigt de verslaafde in de afgrond. En ik zie mezelf als iemand die authenticiteit hoog in het vaandel draagt. Dus: néé, ik zou het niet willen. Maar waarom blijft die vraag dan in mijn hoofd spoken? Misschien omdat ik heel goed weet dat ik nooit nog het geluk van toen zal ervaren. Dat vind ik heel erg.”

Ben beantwoordt de meeste vragen van Alice. Maar hij komt haar niet tegemoet in haar verdriet.

“Dat heeft mijn ex-man ook nooit gedaan. Daartoe is hij niet in staat. Hij heeft heel vaak sorry gezegd, maar dat klonk alsof hij uit een boek had geleerd wat hij hoorde te zeggen. (blaast) Als ik in zijn plaats was geweest, had ik wel wat anders uit de kast gehaald voor de vrouw van mijn leven. Maar er ís geen vrouw van zijn leven.”

Heeft hij het boek willen lezen?

“Tegen mij heeft hij gezegd van niet, omdat hij het te confronterend vond. Maar nu heb ik toch gehoord dat hij enkele passages heeft gelezen.”

Zou je graag hebben dat hij het leest?

“Hij wéét wat erin staat. Hij was erbij.”

Maar zo kun je hem wel met de neus op de feiten duwen.

“(wuift weg) Dat heb ik al lang opgegeven. Ik zal van hem nooit de erkenning krijgen die ik nodig heb. En dat zou ook niks veranderen. Wat voor mij vooral belangrijk was, was dat mijn naam gezuiverd zou worden. Die heeft hij vaak genoeg bezoedeld, door me af te schilderen als een cold-hearted bitch die geen seks wilde. Zijn verregaande verraad rechtzetten, dáár was het mij om te doen.”

TESTOSTERONVROUW

Het boek heet Roofdier. Wie waren zijn ideale prooien?

“Het uiterlijk deed er alleszins niet toe. Het zal wel zeer vrouwonvriendelijk zijn om te zeggen, maar als ik alle naaktfoto’s bekijk, denk ik niet dat de looks een factor waren: als ze hun benen maar opendeden. Ik snapte eerst totaal niet wat hij in sommige vrouwen zag, maar hij heeft wellicht ook niks in hen gezien, behalve dan dat ze kwetsbaar waren, en eenzaam.”

Over vrouwonvriendelijk gesproken: toen ik je beschrijvingen van het okselhaar van je rivales las, dacht ik soms: is dit nu niet erg onfeministisch?

“(proest het uit) Onfeministisch? Wat heeft dat nu met feminisme te maken?”

Híj heeft die vrouwen – kwetsbare vrouwen die nood hadden aan bevestiging, zoals je zelf zegt – om zijn vinger gewonden.

“Dat is waar. Maar ik kende die vrouwen. Het waren écht de poetsvrouw, de meter van onze dochter, vrouwen die hier wekelijks met de glimlach mee aan tafel schoven. Ik ben gedegouteerd van hun verraad, veel meer dan van het feit dat ze met mijn man in bed zijn gedoken.

“Wel grappig dat je over feminisme begint, want ik zie mezelf totaal niet als een feministe. Ik denk zelfs dat het feminisme veel heeft kapotgemaakt. Ik vind dat we af moeten van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen: we zíjn niet gelijk. Wel gelijkwaardig, maar verre van hetzelfde. Ik hou ervan om op en top vrouw te zijn, en ik vertik het om van mij een halve man te laten maken. We verglijden nu naar een soort neutraal gender: vrouwen moeten mannelijker worden en mannen vrouwelijker. Zo dreigen we onszelf te verliezen. Ik geloof dat we daardoor ongelukkig zijn geworden. Als je op de Meir in Antwerpen rondloopt, moet je eens kijken naar de gezichten van vooral jonge vaders met hun gezin: zeer weinig mannen lopen er happy bij.”

(kijkt bedenkelijk)

“Mannen en vrouwen móéten zoveel! Als wij ons nu eens allemaal overgeven aan onze respectievelijke mannelijkheid en vrouwelijkheid? Overgave is zo belangrijk – in mijn praktijk komt het aldoor aan bod – maar we lijken het niet meer te kunnen.”

Is gender geen constructie die in de loop van de geschiedenis is blijven evolueren? Er is niet echt een eeuwig geldende definitie.

“Dat is waar, het gaat meer over mannelijke energie en vrouwelijke energie dan over het gender. We hebben allemaal die twee soorten energie in ons, los van het geslacht. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de gemiddelde Vlaamse vrouw, dan heeft zij door de band genomen een controle-issue. Ze kan zich niet meer overgeven aan de liefde, aan seks, aan het leven. Ze wil zo graag alles onder controle houden, terwijl controle spiritueel gezien meer een mannelijke eigenschap is, eerder yang dan yin.

“Ik geloof dat mannen van nature een enorme seksdrive hebben. En ik geloof ook dat veel mannen ernaar verlangen om die ten volle te kunnen beleven. Maar als je met een vrouw samen bent die de controle behoudt, gaat dat niet. Dan gebeurt er niks! Wanneer ontstaat er chemie? Als er een polariteit is, een plusje en een minnetje. Als de vrouw zich meer zou kunnen overgeven aan haar ware vrouwelijkheid, dan kan de man veel meer in zijn mannelijkheid komen.”

De vrouw zou zich meer moeten laten leiden door de man?

“Inderdaad, ja. Niet altijd, maar toch. Ik ben trouwens niet de enige die dat denkt. David Deida, de auteur van De kracht van echte mannen, zegt net hetzelfde. Er bestaat zoveel literatuur over.”

Noem jij je zelf soms ook geen halve man?

“Ik heb altijd een heel goed contact gehad met mannen, en ze hebben mij graag. Ze zeggen vaak: ‘Jij bent een maat met borsten.’ Misschien omdat ik van snelle auto’s hou en mijn testosteronpeil iets hoger ligt dan dat van de gemiddelde vrouw. Maar mijn vrouwelijke kant is goed ontwikkeld, maak je geen zorgen.”

LABIELE MOEDER

Hoe oud zijn je kinderen?

“20, 19 en 7. Mijn zoon van 19 staat niet in het boek, omdat hij dat liever niet had – én omdat een boek altijd makkelijker schrijft met minder personages. (lachje)”

Mogen zij Roofdier lezen?

“Absoluut. Mijn oudste dochter heeft dat ook gedaan. Ze is supertrots. Zij is wel een regelrechte feministe. Ze heeft mij erg gesteund, en voor haar was het ook helend om te lezen wat er exact gaande was, want zij wist lang niet alles.”

De oudste dochter van Alice is een kind uit haar eerste huwelijk. Eén van de dingen die Alice zichzelf het meest verwijt, is dat zij niet heeft geluisterd toen haar dochter vertelde dat zij de knuffels van haar pluspapa Ben heel ongemakkelijk vond.

“(knikt) Als ik daar nu op terugkijk, denk ik: hoe kan dat eigenlijk? Ik weet niet waarom ik dat niet duidelijker een halt heb toegeroepen. Ik heb daar veel gesprekken met hem over gehad. Hij moest ermee stoppen, naar haar luisteren en haar grenzen respecteren. Maar toch luisterde ik niet voldoende naar wat ze zei. Gelukkig ging het alleen over ongemakkelijke knuffels en is het nooit verder gegaan.

“Het toont aan in welke mindset ik verkeerde: op den duur voelde ik me gebrainwasht, ik leefde in een waas. Normaal ben ik een heel bewuste mama. Ik ga door het vuur voor mijn kinderen. Maar toen heb ik het niet goed gedaan. Dat is kut. Ik kan alleen maar hopen dat de wonden helen met de jaren, en dat ik het mezelf kan vergeven. Ik ben met die man in zee gegaan en dat had ik nooit mogen doen, waardoor ik na die ontdekking nog moeilijk kon moederen. Maar dat hoort bij het ouderschap: soms kun je niet de ouder zijn die je wilt zijn. Het enige wat je kunt doen, is je fout zo snel mogelijk rechtzetten.

“Het is oké dat ouders feilbare wezens zijn. In mijn praktijk pleit ik voor het ‘goed genoeg’-ouderschap. En ik zeg altijd: er is niks ergers dan als kind te moeten opgroeien met een perfecte moeder en vader. Dan krijg je zoveel druk op je schouders dat daar alleen maar miserie van komt.”

Dan heb jij geluk gehad: je had een latent depressieve vader en een labiele moeder, die jou de schuld gaf van haar chronische ziekte. Je deed soms je deur op slot omdat je bang was dat zij je ’s nachts de hersens zou inslaan.

“Ik ben een overlever. Maar ik zie mijn kindertijd niet als traumatisch. Ik ben mee opgevoed door mijn buren, en door iedereen in de grote banketbakkerij waar ik ben opgegroeid. Het was een fijne tijd.

“Natuurlijk was mijn moeder heel ziek en heb ik daar kwetsuren aan overgehouden. Maar dat heeft mij ook gebracht tot waar ik nu sta. Zonder haar was ik wellicht geen therapeut geworden. Niet omdat alle therapeuten, zoals men graag zegt, gekwetste zielen zijn, maar wel omdat ik het levende bewijs ben dat je, ook al maak je erge dingen mee in je kindertijd, kunt floreren en stralen als volwassene. Daarom komen mijn cliënten ook naar mij. Omdat ze zeggen: ‘Ik wil doen wat jij hebt gedaan!’”

Is het riskant om als therapeut een boek als Roofdier uit te brengen? Je cliënten weten plots heel veel van jou.

“Ik heb altijd de kaart van de kwetsbaarheid getrokken. Ook op mijn sociale media. Ik vertel al jaren over mijn leven, mijn kindertijd en mijn relatie met mijn ouders. Therapeuten – en psychologen – moeten neerdalen uit die ivoren toren van waaruit ze zeggen wat er mis is met jou. Ik geloof daar niet in.”

Dat is atypisch.

“Weet je waar ik het van op mijn heupen krijg? Dat zoveel hulpverleners doen alsof hun eigen leven perfect is. Relatietherapeuten kunnen ook scheiden, en sportcoaches raken soms amper uit de zetel: we zijn allemáál maar mensen. Dat besef kan deugd doen. Ik zie dat mensen erg veel leren als ik zaken uit mijn eigen leven deel.”

CADEAU VAN EX

Moet je je ex-man soms nog zien?

“Natuurlijk, hij blijft de vader van mijn kind, dus in die hoedanigheid staat hij hier soms voor de deur. Dan moet ik nog altijd op mijn qui-vive zijn. Geef ik een hand, een kus, een knuffel? Hoelang mag die duren? Ik haat die man niet, hoor. Ik zou het onheus vinden om negatief te praten over de vader van mijn kind. Ik vind het belangrijk dat zij de tijd en de ruimte krijgt om een eigen beeld van haar papa op te bouwen.”

Ben je gelukkig?

“Ik denk dat ik het relatief goed maak. Ik heb een nieuw leven opgebouwd, ik heb een mooie praktijk... Ik kan doen wat ik wil, en ik voel mij alsmaar meer seksueel bevrijd. Maar er is wel iets geraakt in mij. Het fundamentele vertrouwen in de mens is weg. Het feit dat ik je gisteren nog mailde om te zeggen dat ik met een paniekske zat, heeft daar ook mee te maken. Ik ben voortdurend bang dat ik een mes in mijn rug zal krijgen. Ik ben wantrouwiger geworden, terwijl ik dat gevoel vroeger niet kende. Dat vind ik zelf een heel zwaar verlies.

“Ik ben angstiger dan vroeger. Mijn zenuwstelsel is zwaar overbelast geraakt: trauma’s zetten zich vast in je lichaam. Daardoor ben ik nu gevoeliger voor stress. Ik moet goed voor mezelf zorgen en kan niet meer fulltime werken. Ik heb veel meer dan de gemiddelde mens nood aan veiligheid en ik raak snel overprikkeld.”

Zie je jezelf ooit nog in een langdurige relatie?

“Ik hóóp daarop, het is mijn diepste verlangen. Maar ik weet niet of ik het nog kan. De tijd zal uitmaken in hoeverre mijn systeem nog normaal kan functioneren. Sowieso zal de man die het aandurft om met mij iets te beginnen véél geduld moeten hebben. (lachje)

“Maar dat neemt niet weg dat ik happy ben. Daarvoor heb ik geen man nodig.”

Jezelf graag zien volstaat?

“Wat ik met mijn ex-man heb meegemaakt, is eigenlijk een cadeau geweest voor mijn ontwikkeling. Ik had anders nooit gestaan waar ik nu sta als vrouw, als mens én als therapeut. Ik ben heel trots op mezelf: ik denk niet dat veel mensen me dat zullen nadoen.

“Mijn therapeut zegt: ‘Je hebt nu een geschaafde knie. Maar dat maakt je niet minder mooi als schepsel, niet minder aantrekkelijk als vrouw en zeker niet minder waardevol als mens. Wel integendeel.’”

Lieve Van Weddingen – Roofdier is uit bij Borgerhoff & Lamberigts.

