Gestrande Belgen over Griekse opvang: ‘Een vrouw sliep met haar kinderen in bed, zodat wij op de andere matras konden slapen’

De bosbranden op het Griekse eiland Rhodos woeden nu al een week. De felle wind maakt het blussen moeilijk en door de hittegolf in het land zijn er sinds zondag ook bosbranden op Corfu en Evia. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat het vuur is aangestoken. Op Corfu wonen 60 Belgen en 91 Belgische toeristen schreven zich in op het platform Travellers Online van Buitenlandse Zaken. Meer dan 2.500 mensen werden er geëvacueerd.

Onder hen Lucas Van Valckenborgh (20) uit Vilvoorde, die er met zijn ouders op vakantie is. “’s Avonds zagen we een gigantische oranje vloed achter de bergen”, vertelt hij. “We kregen continu Amber Alerts op onze telefoon en om 1 uur ’s nachts zijn we geëvacueerd naar Ypsos, een stad tien kilometer verderop. Van onze reisorganisator Corendon kregen we enkel bericht dat we naar ‘de boulevard in Ypsos’ moesten komen, zonder een concrete locatie. Daar stond natuurlijk een massa volk, het was er pure chaos. We vonden niemand van de reisorganisatie terug.”

Het gezin besliste om dan maar zelf met hun huurauto een tiental hotels af te rijden, op zoek naar een slaapplek. “Uiteindelijk hebben mijn mama en ik op zetels in de lobby van een ander hotel kunnen slapen en mijn papa en broer op ligzetels aan het zwembad.” Volgens de Griekse overheid zijn de meeste brandhaarden intussen onder controle op Corfu. Vanochtend mochten Lucas en zijn familie terugkeren naar hun hotel. “Opnieuw zien we rookpluimen, maar er vliegen supersnel blushelikopters over. Ze zitten er hier volgens mij kort op”, besluit hij.

Rhodos

Dat is niet het geval in Rhodos, daar krijgt de brandweer het vuur maar niet onder controle. Twintigduizend inwoners en toeristen zijn er al op de vlucht, waaronder drieduizend via de zee. De Belgische toeristen die er vastzitten, kregen dan wel een alternatief hotel voorgeschoteld op het noorden van het eiland of konden bij Grieken thuis slapen, verder is het nog wachten op een signaal van hun reismaatschappij.

Over de communicatie met reisorganisaties zijn de Belgen niet te spreken. Wel zijn ze lovend over de hulp en solidariteit van de Grieken. Zo vertelt Gaétan Fierens (33) uit Schoten, die met zijn vier maanden zwangere verloofde en twee vrienden in het zwaar getroffen Kiotari verbleef.

“Er zijn ook good news-verhalen van op Rhodos”, begint hij. “Nadat ons hotel in de rook zat, heb ik een oproep op Instagram geplaatst. Zo zijn we bij een dame terechtgekomen die in het noorden van Rhodos woont. Ze heeft haar appartement opengesteld, heeft met haar twee kinderen in bed geslapen waardoor wij op de andere matrassen konden overnachten. En meer: de manager van ons vorig hotel heeft zelf onze valiezen gemaakt en iemand gestuurd om die te brengen naar het Sheraton hotel, het hotel waar we onderdak kregen van onze reisorganisator Voyage Privé. Het was voor dat personeel al moeilijk genoeg om huilende toeristen te zien, en doen ze dat nog. Een dikke pluim voor de Grieken.”

Lucas Van Valckenborgh (20) uit Vilvoorde is op vakantie met zijn ouders in Corfu. Beeld rv

Hetzelfde horen we bij Celine Vilez (26) uit Roeselare. Ze moest met haar man en peutertje (1,5 jaar) met de boot vluchten naar het oosten van Rhodos en werd daar onmiddellijk opgevangen door lokale bevolking. “We zaten daar op het speelplein van een lokaal schooltje en mensen kwamen uit zichzelf eten brengen”, vertelt de mama. “Een Griekse mama zei: ‘Ik zie dat je ook een klein kindje hebt, hier is speelgoed. Je mag het gerust hebben.’ Een andere man had dan weer een gezin gevonden dat kamers vrij had waar we mochten overnachten. Toen we daar aankwamen, barstte zowel ik als de vrouw des huizes in tranen uit. Ze is naar de winkel gegaan voor ons en beginnen koken. Ze kwam zelfs met pampers voor onze dochter terug. Zo'n vrijgevigheid heb ik nog nooit meegemaakt.”

Ook Evelien Temmerman (35) en haar gezin uit Wetteren werden opgepikt door een Grieks gezin. “Die mensen hebben twee uur gereden met twee auto’s, rondom het vuur, om ons te komen ophalen”, vertelt de dertiger. “Ze hebben ons nadien eerst bij een restaurant afgezet zodat we even konden ontspannen en ons dan weer komen halen om bij hen te overnachten. De kinderen zijn speciaal bij vrienden gaan slapen, zodat de bedden voor ons vrij waren. En toen we van Corendon een nieuw hotel kregen, hebben ze ons nog eens tot daar gebracht zodat we geen taxi moesten betalen. In de overbezette hotels komen de Grieken ook voortdurend water en eten brengen. Ondanks alles, is het hartverwarmend om mee te maken, die gastvrijheid.”

Waar Gaétan Fierens (33) uit Schoten verbleef in Rhodos. Beeld rv

Repatriëren

Volgens de Griekse minister van Toerisme staat 10 tot 20 procent van Rhodos in vuur en vlam. Vanochtend zijn wel de eerste repatriëringsvluchten van Corendon vertrokken, vooral naar Engeland, maar ook naar Brussel. TUI-reizigers kunnen voorlopig enkel terug met hun geplande terugvlucht. De touroperator besliste vanavond wel om alle pakketreizen naar Rhodos tot en met vrijdag te annuleren.

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken liet nog weten een oplossing te hebben gevonden voor een vijftiental Belgen die maandag naar België kunnen terugkeren vanop Rhodos. Zondag stuurde Buitenlandse Zaken al een medewerker naar het Griekse eiland en maandag werd nog een tweede gestuurd. Het duo bevindt zich in het crisiscentrum dat de Griekse autoriteiten op de luchthaven hebben opgezet.