Gesmokkelde raskatten in Taiwan krijgen spuitje, uitgerekend op de Dag van het Thuisloze Dier

Donderdag onderschepte de kustwacht van de zuidelijke havenstad Kaohsiung de vissersboot Shun, die contact had gemaakt met een Chinese vissersboot in de wateren rond de afgelegen Penghu-eilandengroep. In geheime compartimenten waren 62 kattenkooien verstopt met 153 ragdolls, Perzen, Britse kortharen en andere raskatten, samen goed voor een marktwaarde van ruim 350.000 Amerikaanse dollar.

Waar de dieren vandaan komen is onduidelijk, maar op het nabijgelegen Chinese vasteland verdienen fokkers goud aan katten met een schattig uiterlijk, met alle uitwassen van dien, zoals gebrekkige hygiëne en besmettelijke ziektes.

Politiek tintje

Terwijl Taiwanese dierenbeschermers probeerden geld bij elkaar te krijgen om langdurige quarantaine van het snoezige smokkelwaar te bekostigen, kregen de katten uitgerekend op de Internationale Dag voor het Thuisloze Dier zaterdag een spuitje. Als eiland is Taiwan beducht op het importeren van veterinaire ziektes: toen eind jaren negentig mond- en klauwzeer het eiland binnenkwam, duurde het 23 jaar tot die ziekte was uitgebannen.

Al neemt minister van landbouwzaken Chen Chi-chung de volle verantwoordelijkheid voor het euthanaseren van de katten, de zaak kreeg een politiek tintje toen zowel president Tsai Ing-wen als premier Su Tseng-chang dit weekend op sociale media hun treurnis uitspraken. Ze zeggen dat de douane niet anders kon dan de dieren afmaken, maar beloven een hardere aanpak van smokkelaars.

“Al deze leventjes zijn verloren door het egoïsme van een smokkelaar”, aldus Tsai, die niet voor niets de bijnaam Kattenvrouwtje heeft. Haar gestreepte katten Xiangxiang en Ah-Tsai figureren in haar politieke campagnes. Xiangxiang is een vondeling en Ah-Tsai zwierf rond bij een ananasfarm voordat hij een presidentiële kat werd.

‘Baby’s met een vacht’

Huisdieren oftewel ‘baby’s met een vacht’ zijn in Taiwan waanzinnig populair. Voor honden bestaan complete modelijnen, inclusief wandelwagens om de dieren wandelingen door de stad te besparen: in een wieg op wielen mogen ze op het openbaar vervoer. Kattenliefhebbers kunnen terecht in speciale kattencafés. Net als in China, Korea en Japan zijn prijzige raskatten een statussymbool.

Tsai belooft te kijken of het afmaken van gesmokkelde dieren ‘humaner’ kan. Ook wordt de boete verhoogd voor verkopers die dieren van onduidelijke herkomst op de markt brengen. Taiwanese dierenbeschermers zeggen dat echter ook meer onderzoek naar de smokkelnetwerken en de zwarte markt nodig is om een herhaling van dit poezendrama te voorkomen.