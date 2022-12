Gesloten crèche in Leuven kan na twee dagen heropenen: ‘Naamsverandering volstaat’

Pas de naam aan, en je kan de activiteiten verderzetten. Dat kreeg de Leuvense crèche ‘De Ballon’ te horen na sluiting afgelopen dinsdag op een online overleg tussen medewerkers van de crèche, ouders en een medewerkster van Opgroeien. Inmiddels gaat de crèche effectief verder onder een nieuwe naam.

Het online overleg tussen een medewerker van de Leuvense kindercrèche De Ballon, de ouders, de eigenaar van vzw Nest, iemand van Kinderopvang van de Stad Leuven, en een medewerkster van Opgroeien, kwam er nadat de crèche vorige week haar vergunningen kwijtspeelde.

De Ballon moest onmiddellijk de deuren sluiten door een reeks klachten van hoofdzakelijk administratieve aard. Zo wordt de verantwoordelijke van de crèche onder meer verweten dat ze ‘niet zorgt voor een correcte aansturing en opvolging van de werking’, en wordt onder meer ‘het gebrek aan correct overleg’ gehekeld door het Agentschap Opgroeien.

Een meer ernstige klacht dateert van mei 2022. Toen raakte een kindje via de tuin van de crèche, naar het plat dak van de buren via een brandtrap. Verder worden er nog enkele klachten rond hygiëne en veiligheid genoemd, waaronder bijvoorbeeld het gebruiken van niet aangepast schoeisel waardoor een kindje over de eigen voeten struikelde. Ook ‘inbreuken op de veiligheid van de kinderen’ was een reden om de crèche te sluiten, leest het verslag van Opgroeien.

Hoewel de uitbaatster van de crèche eerder al beslist had om in zee te gaan met kinderdagverblijf Het Nest, dat de crèche zou overnemen vanaf januari 2023, kwam de plotse sluiting toch als een verrassing.

Nieuw ondernemingsnummer

In het anderhalf uur durend online overleg wordt duidelijk dat de ouders als een blok achter de uitbaatster staan, maar de werking van het Agentschap Opgroeien hekelen. Van het gesprek werd een geluidsopname gemaakt die De Morgen kon beluisteren. Tijdens het overleg worden onder meer de klachten overlopen, is er wederwoord van de eigenares, en stellen ouders kritische vragen aan de medewerkster van Opgroeien.

Meermaals wordt door ouders ook de vraag gesteld of de crèche best een andere naam had genomen, zodat de eigenares, die de crèche nog maar kort geleden overnam, van oude incidenten verlost zou zijn om voort te kunnen gaan. Een ouder: “Wat als de uitbaatster van naam zou veranderd zijn?” Daarop wordt door de medewerker van Opgroeien eerst gezegd: “Er waren ook recente incidenten”. Dan valt even later de vraag: “Maar wat als de uitbaatster van de crèche van naam veranderde en een nieuw ondernemingsnummer vroeg?” De medewerkster van Opgroeien: “Met een nieuwe naam, was er geen probleem geweest.”

Doordat De Ballon haar vergunningen kwijtgeraakte door de sluiting werd er een snelprocedure gestart zodat overnemer Het Nest met de crèche een snelle doorstart kan nemen, blijkt uit de audio. Dat zou eveneens geen verandering brengen, want dan kan de crèche alsnog doorgaan met dezelfde personen, de uitbaatster die nu ‘verantwoordelijke’ is, en op dezelfde locatie. Na een expliciete vraag van een medewerker van Nest vzw, bevestigt Opgroeien dat een naamsverandering volstaat voor een doorstart.

Intussen werd de crèche overgenomen door vzw Nest, en werd de naam ook effectief veranderd, voor ‘noodopvang’. Vanaf afgelopen vrijdag werden weer alle kinderen opgevangen, met hetzelfde personeel.

Volgens de woordvoerder van Opgroeien Nele Wouters waren er echter “duidelijke redenen om deze kinderopvang te sluiten” en gaat het “absoluut niet enkel om een nieuwe naam”. Wouters: “Het gaat om betere aansturing.” Wouters zegt tot slot nog dat ze de “inhoud van de informatiesessies vertrouwelijk willen houden uit respect voor de aanwezige ouders en de medewerkers in de kinderopvang”. De ouders overwegen om een gezamenlijke klacht in te dienen tegen het agentschap Opgroeien wegens ‘de algemene procedure’.