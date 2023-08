Geruchtenmolen komt op gang: Chinese president Xi Jinping skipt belangrijke BRICS-toespraak

Xi arriveerde maandagavond in Johannesburg voor de BRICS-top. Het is pas zijn tweede internationale reis dit jaar, na zijn bezoek aan Moskou in maart. Hij werd op het vliegveld opgewacht door de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa.

Volgens het schema van de top zou Xi dinsdag het forum bijwonen en samen met andere leiders een toespraak geven. Maar in plaats daarvan werd zijn speech voorgelezen door zijn minister van Handel, Wang Wentao.

Xi woonde later wel het diner van de top bij, maar er werd geen reden gegeven voor het missen van de toespraak. Het leek een beslissing op het laatste moment, aangezien artikelen in de staatsmedia en berichten op sociale media van de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken werden gepubliceerd alsof de president de toespraak zelf had gehouden.

De Chinese minister van Handel Wang Wentao. Beeld AFP

Sommige China-watchers speculeren dat er iets “mis” was of dat Xi tijdelijk ziek was, maar het is onwaarschijnlijk dat er een verklaring wordt gegeven.

Bill Bishop, auteur van ‘Sinocism’, een populaire nieuwsbrief over Chinese zaken, merkt in The Guardian op dat er deze maand al een lange periode was zonder publieke optredens van Xi, wat “een beetje vreemd” is. “Deze lastminutebeslissing om het zakenforum over te slaan lijkt nog vreemder. Dus bij gebrek aan enige bruikbare informatie uit China zullen de geruchten de ronde doen”, zegt hij.

De vooraanstaande ngo China Global South Project merkte op dat dit de tweede onverklaarbare afwezigheid van een Chinese ambtenaar is, nadat de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang - die al maanden niet meer in het openbaar is gezien - vorige maand ook de BRICS-bijeenkomst van de buitenlandministers miste.

“Zeggen dat Xi’s afwezigheid buitengewoon is, is een understatement omdat Chinese leiders nooit dit soort gechoreografeerde evenementen missen”, aldus de ngo.

In de toespraak, die werd gehouden door Wang, werden nauwelijks versluierde aanvallen gedaan op de VS, waarbij een niet nader genoemd land werd beschreven als “geobsedeerd door het behouden van hegemonie”.

“Wie zich het eerst ontwikkelt, wordt het doelwit van inperking. Wie zijn achterstand inhaalt, wordt het doelwit van obstructie”, zei Wang namens Xi.

De BRICS-landen - Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika - vertegenwoordigen ongeveer 40 procent van de wereldbevolking en een kwart van het wereldwijde bbp. De leiders van alle lidstaten, behalve Vladimir Poetin, zijn persoonlijk aanwezig op de top. Tegen de Russische president loopt momenteel een arrestatiebevel wegens oorlogsmisdaden, uitgevaardigd door het Internationaal Strafhof.