Gerechtelijk onderzoek naar Sihame El Kaouakibi officieel afgerond

In februari vorig jaar barstte de zaak los rond - toen nog - Open Vld-politica Sihame El Kaouakibi. Bestuurders van haar dansproject Let’s Go Urban beschuldigden haar van fraude en het doorsluizen van subsidiegeld naar haar persoonlijke vennootschappen. VTM Nieuws onthulde dat El Kaouakibi consequent facturen vervalste en met subsidies een persoonlijk vastgoedimperium opbouwde van 2,2 miljoen euro. Uiteindelijk moest El Kaouakibi opstappen bij Open Vld en gingen al haar vennootschappen een voor een failliet.

Het gerecht startte sinds februari 2021 ook een onderzoek naar valsheid in geschrifte, fouten in de boekhouding, subsidiefraude, misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van vertrouwen. Na een jaar en drie maanden is dat onderzoek eindelijk afgerond en overgemaakt aan het Antwerps parket. Die zal nu een vordering opmaken. Daaruit zal blijken welke feiten het parket voldoende bewezen acht om El Kaouakibi te kunnen vervolgen. Uiteindelijk zal die vordering aan de raadkamer voorgelegd worden. Daar wordt dan beslist of El Kaouakibi ook daadwerkelijk voor de rechter zal verschijnen.

Het gerechtelijk onderzoek werd gedaan door de Centrale Dienst voor Bestrijding van de Corruptie (CDBC). Die verhoorde El Kaouakibi maar liefst vier keer. Sinds begin dit jaar is er ook een verslag van de bedrijfsrevisor van Let’s Go Urban toegevoegd. Eerder kwamen ook al de analyses van de stad Antwerpen en de Vlaamse overheid in het dossier.

In oktober vorig jaar bleek uit die analyse van de Vlaamse Overheid al dat El Kaouakibi officieel subsidiebedrog had gepleegd. In totaal had ze voor 1,3 miljoen euro aan subdidiegeld losgeweekt van de Vlaamse overheid. Geld waarmee ze vooral zichzelf verrijkte.

Volgende week moet ook blijken of El Kaouakibi en haar partner Erika Xuan Nguyen 1 miljoen euro moeten terugbetalen aan de curator van Point Urban, de horecavennootschap van het koppel. De curator vindt dat de twee verantwoordelijk zijn voor het faillissement van Point Urbain en de financiële put die ze achterlieten.