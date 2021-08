Gerechtelijk onderzoek naar jager die Jürgen Conings vond: ‘120 vuurwapens en 100.000 euro aan munitie in beslag genomen’

Op zondag 20 juni werd het lichaam van Jürgen Conings, na een lange zoektocht, toevallig aangetroffen in het Dilserbos door de burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere (Open Vld). De burgemeester had een lijkgeur waargenomen. Wat Tollenaere niet wist, is dat er een halfuur eerder al een andere toevallige passant diezelfde geur had opgemerkt: jager Leonard ‘Nard’ Houben. Die had een dringende afspraak, dus keerde later terug, trof het lichaam aan en lichtte de politie in.

In de vroege ochtend van 20 juli, een maand nadat Conings werd gevonden, kreeg Houben naar eigen zeggen zeventien agenten over de vloer. “Ik liep nog in mijn onderbroek toen ze met blaffende honden voor mijn deur stonden. Mijn vrouw was doodsbang, ik was woest. Ze behandelden me als een topcrimineel”, vertelt de jager aan Humo. “Ze namen me mee voor verhoor, terwijl ze mijn wapens in beslag namen en verzegelden. Ook DOVO (de explosievenopruimingsdienst van het leger, red.) kwam ter plaatse.”

Houben zegt dat al zijn vuurwapens, 120 in totaal, vergund waren. Enkele andere wapens niet: “Bij de ingang van het huis hingen wat dingen: een machete, een matrak, een ploertendoder – die waren niet vergund. In de la lag een boksbeugel: ook niet vergund. Bovendien had ik meer kogels in huis dan ik op grond van mijn wapens mocht hebben. Mijn kogels zijn, alles bij elkaar, 100.000 euro waard.”

Houben zegt dat alles in beslag werd genomen en dat er een onderzoek loopt naar verboden wapenbezit. Het parket van Limburg gaf aan Humo geen commentaar.