Gerechtelijk onderzoek in Limburgs woon-zorgcentrum na ongewoon overlijden

Afgelopen vrijdag werden drie bewoners van het woon-zorgcentrum in Koersel, bij Beringen, op korte tijd onwel. Maar het zijn vooral de omstandigheden die vragen oproepen, alsook het feit dat ze gelijksoortige symptomen vertoonden. Toen een vierde bewoner plots overleed, werd beslist een onderzoek op te starten. Een huisarts die patiënten in het rusthuis kwam bezoeken, had daar expliciet om gevraagd. “Dit is inderdaad een ongewoon overlijden”, bevestigt Katrien Truyen van het parket. “Vooral omdat in dezelfde korte tijdspanne drie andere bewoners onwel geworden zijn.”

Het parket stelde een onderzoeksrechter aan, maar dat wil niet noodzakelijk zeggen dat enkel naar de piste van kwaad opzet gekeken wordt. Bij de slachtoffers gaat het onder meer om bewoners met dementie. Zij kunnen zelf dus niet instemmen met bepaalde onderzoeksdaden. Daarom moet dat via een onderzoeksrechter gaan.

Autopsie

“Voorlopig staat er maandag een autopsie gepland op het lichaam van het overleden slachtoffer”, klinkt het nog bij het parket. “Er zal ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd worden. Zodra we weten waar het slachtoffer exact aan overleden is, kan gekeken worden of er een link is met de drie andere bewoners.” Of ook de drie nog levende slachtoffers een toxicologisch onderzoek moeten ondergaan, kon nog niet bevestigd worden.

Officieel liggen intussen nog alle pistes open. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten, maar is zeker ook niet het uitgangspunt van het onderzoek. Als blijkt dat het dodelijke slachtoffer bijvoorbeeld aan een virale infectie bezweken is, dan valt ook al snel de link met de drie zieke slachtoffers te leggen. Een van die drie zou er echter ook erg aan toe zijn en in kritieke toestand verkeren. De twee anderen zijn stabiel.