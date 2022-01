Gerecht zoekt 34-jarige man en 4-jarige jongen die al dagen vermist zijn: ‘Breng mijn zoontje alsjeblieft terug thuis’

Het gaat om de 34-jarige Dave De Kock en de 4-jarige Dean Verberckmoes. Ze werden woensdag 12 januari om 10.30 uur voor het laatst gezien in de Dalstraat in Sint-Niklaas. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hen, zegt de federale politie in het opsporingsbericht.

Wie heeft Dave DE KOCK (34) en Dean VERBERCKMOES (4) gezien? #vermist in Sint-Niklaas op 12-01-2022. https://t.co/VLdzkPmbtu pic.twitter.com/O6u9wygu09 — Opsporingsberichten (@politie_zoekt) 16 januari 2022

De man verplaatst zich met een grijze Peugeot 206 met nummerplaat 2-ACR-250. “Dave is ongeveer 1,80 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft groene ogen, kort, donkerblond haar en een baard. Er is niet geweten welke kledij hij droeg op het ogenblik van zijn verdwijning. Dean is ongeveer 1,02 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen en bruin haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe jas met rode strepen.”

Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. “Parket, lokale politie en federale politie (de Cel Vermiste Personen) stellen alles in het werk om de man en het kind op te sporen. Absolute prioriteit is om het kind veilig en wel terug te vinden. Het onderzoek loopt volop”, zegt het parket.

De moeder van de jongen verklaarde aan VTM Nieuws dat de man al eerder op het kind had gepast en dat ze hem volledig vertrouwde. Hij ging het kind normaal donderdag naar de grootouders brengen maar dat is niet gebeurd. “Ik hoop dat hij Dean terug naar huis wil brengen. Al zet hij hem af aan de deur en rijdt hij weer weg, het maakt niet uit, maar breng mijn zoontje terug naar huis”, zegt de moeder.

Wie meer informatie heeft over de zaak kan contact opnemen met de speurders via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.