Gepersonaliseerde reclame in de KBC-app: waar stem je mee in als je op ‘aanvaarden’ klikt?

Treintickets kopen, voetbalsamenvattingen bekijken of stormschade doorgeven: KBC zet steeds meer in op niet-bancaire producten in haar app. Maar klanten die daar gebruik van willen maken, moeten wel iets in de plaats geven: hun data.

Als je de app ziet, bestaat er weinig twijfel over: KBC wil niet alleen maar een bank zijn. Naast klassieke producten zoals leningen of verzekeringen, geeft de app evengoed tips over je bestedingspatroon of biedt hij na een storm een formulier aan om makkelijker stormschade door te geven. En dan zijn er nog de aanbiedingen van externe partners. Je koopt er treintickets en klanten kunnen cashbacks krijgen bij een aankoop in een bepaalde winkel. Ook is de app een soort voetbal-app, met meldingen van doelpunten en samenvattingen van matchen. Het gekste voorbeeld is misschien dat gebruikers via de app VIP-plaatsen kunnen krijgen voor voorstellingen in Plopslaland.

Eigenlijk stapt KBC zo in de race waar alle succesvolle app-ontwikkelaars in zitten: mensen zoveel mogelijk op de app laten doen. Facebook probeerde het door een munt te introduceren op haar social platform. KBC doet het nu omgekeerd.

“Het is een trend die je wel vaker bij zulke zogenaamd ‘domme providers’ van diensten ziet”, zegt Thomas Smolders, oprichter van creatief digitaal bureau Hartstikke. “Zulke bedrijven bieden een dienst aan voor klanten die vooral de provider met de goedkoopste tarieven willen. Denk aan banken, telecombedrijven of energieleveranciers. Er is weinig dat klanten met hen bindt, buiten dat goedkoopste tarief. Dus proberen deze bedrijven relevant te blijven en klanten langer aan zich te binden door iets extra aan te bieden.”

Maar dat steeds grotere aanbod aan andere diensten komt tegen een kost: wie de app gebruikt, moet data prijsgeven. Zo krijg je er sinds woensdag de vraag of je wel of niet gepersonaliseerde reclame wil zien. Wie dat niet aanvaardt, heeft geen toegang tot sommige deals. Geef je wél toestemming? Dan krijg je die deals wel te zien. Maar dan aanvaard je ook dat KBC je gegevens analyseert.

En zo krijgt KBC wel erg veel in de pap te brokken, vindt Smolders. “Traditioneel konden bedrijven die reclame maakten niet aantonen dat die reclame ook leidt tot meer aankopen”, zegt hij. “Dat kan een bank natuurlijk wél: ze heeft héél veel informatie over ons. Ze heeft zelfs zicht op onze kredietwaardigheid.”

Nudging

Banken zitten dus op veel data van hun klanten. Door die data (geanonimiseerd) te verkopen, proberen ze geld te verdienen. De manier waarop ze dat kunnen doen, ligt vast in wetgeving. “Maar ik denk dat niet alle klanten van een bank daarbij stilstaan”, zegt Kristien Smedts, professor Bank- en Financiewezen (KU Leuven).

Daarom heeft Smedts het moeilijk met de manier waarop KBC de gebruikers van haar app om toestemming vraagt. De bank duwt gebruikers duidelijk in de richting van het aanvaarden van die gepersonaliseerde reclame, bijvoorbeeld door te vragen ‘of je zeker bent dat je ‘op jouw maat’ niet wilt activeren’. KBC geeft mensen die helemaal geen reclame willen ontvangen die mogelijkheid, maar doet dat onder andere door te zeggen dat je een mail moet sturen.

“Uit wetenschappelijke literatuur weten we dat nudging (het subtiel naar voor schuiven van de keuze die de aanbieder het beste uitkomt, red.) werkt”, zegt Smedts. “Je kan je afvragen of dat wel fair is. Veel mensen klikken snel op een keuze of begrijpen niet goed wat de gevolgen zijn, en voor hen kan dat nadelig zijn.”

Privacy-jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert gaat nog een stapje verder: volgens hem begeeft KBC zich in de grijze zone van de GDPR-wetgeving. “Bedrijven die jouw data willen gebruiken, moeten daar toestemming voor vragen”, zegt hij. “Gebruikers moeten die keuze vrij, geïnformeerd en ondubbelzinnig kunnen maken. Dat is hier niet het geval.”

KBC ontkent dat. In een reactie laat de bank weten dat elke klant altijd kan vragen om geen reclame te ontvangen. “KBC geeft in de schermen heel transparant mee hoe klanten kunnen kiezen om geen reclame te ontvangen”, zegt de bank, verwijzend naar de passage in de app om een mail te sturen.

De gebruikers van de app - dat hoeven niet eens klanten van KBC te zijn - smaken het aanbod ook. Tegenover eind 2020 is het aantal transacties met externe partners verdubbeld tot 4,7 miljoen, zo zegt KBC. Daar zitten 160.000 aankopen van Sodexo-dienstencheques tussen, 474.000 De Lijn-tickets en 790.000 treintickets in 2022 alleen al. Ook werden via de app al 245.755 cashbacks uitbetaald, goed voor een bedrag van 1,3 miljoen euro. Ook elders krijgt de app lof: de Franse consultant Sia Partners noemde vorig jaar KBC de beste bankenapp uit 22 landen.

Voor alle duidelijkheid: veel bedrijven proberen klanten te nudgen. De ruime meerderheid van websites proberen lezers zo cookies te doen aanvaarden. “Maar van een bedrijf als Facebook is het intussen al beter geweten dat het gratis is omdat wij ervoor betalen met onze data”, zegt Dobbelaere-Welvaert. “Voor een bank ligt dat ook anders: klanten betalen daar al voor hun producten. Bovendien is dit de grootste bank van België.”