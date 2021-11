Georges-Louis Bouchez pleit voor nieuwe kerncentrales: ‘Uitbreiding is nodig om snel CO2-uitstoot te verminderen’

“In feite was het nooit de MR die de uitfasering van kernenergie op tafel legde. Als je vandaag het doel om de CO2-uitstoot snel te verminderen wilt bereiken, heb je een missie: het uitbreiden van kernenergie. Of integreer kernenergie zelfs voor een langere termijn in de energiemix”, klinkt het.

“Ik zal heel duidelijk zijn: degenen die de mogelijkheid uitsluiten om nieuwe kerncentrales te bouwen, begrijpen de situatie niet. Behalve als we over tien jaar een magische oplossing hebben om energie 100 procent hernieuwbaar te maken, wat vandaag de dag wetenschappelijk niet geloofwaardig is. Ik zeg niet dat dat het juiste is om te doen. Ik zeg dat je het niet kunt uitsluiten”, gaat hij verder.

Bouchez verwijst daarbij naar landen die wel plannen hebben om nieuwe kerncentrales te bouwen. “De VS doen het. De Fransen doen het. De Engelsen doen het. De Chinezen doen het. Vandaag zijn het alleen de Duitsers die die andere kant op gaan. En als je kijkt naar de kaart van CO2 -uitstoot door de opwekking van elektriciteit, dan kleurt Duitsland knalrood. Je kunt de Duitsers op veel manieren volgen, maar in dit geval was het stoppen van kernenergie niet hun meest geïnspireerde keuze”, aldus Bouchez nog.

“Energie 100 procent hernieuwbaar maken is volgens veel wetenschappers onmogelijk. Dus in de huidige stand van de wetenschap zijn we genoodzaakt om een ​​permanente energiebuffer te hebben en het is beter als het nucleair is”, besluit hij.

‘Nuclexit’

Kunnen de zeven Belgische kernreactoren tegen 2025 dicht? De federale regering wil de vraag eind deze maand beantwoorden, maar ze is er nog niet uit. Op dit moment zorgen de kerncentrales voor zowat de helft van onze elektriciteit. Als we ze stilleggen, moeten er voldoende alternatieven klaarstaan om stroom te leveren. Anders dreigt het licht uit te gaan. Bovendien moet deze stroom ook betaalbaar blijven.

De groenen haalden de kernuitstap in 2003 binnen in ruil voor hun regeringsdeelname aan de paars-groene regering van Verhofstadt. Sindsdien werden investeringen in duurzame alternatieven jaar na jaar op de lange baan geschoven. Nu ze opnieuw aan de knoppen zitten, maken ze er een principiële kwestie van om de ‘nuclexit’ alsnog te realiseren.

Hoewel de Franstalige liberalen in de vorige legislatuur voor de kernuitstap pleitten, willen ze er nu niet meer van weten. Ze werpen zich op als de rationele stem tegenover de dogmatische groenen – goed wetende dat de groenen in een lastig parket zitten nu ze de bouw van CO2-uitstotende gascentrales moeten verdedigen. Het groene verzet tegen kernenergie botst met de eigen overtuiging dat de uitstoot omlaag moet om de klimaatcrisis aan te pakken.