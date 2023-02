Gentse vrijwilligers zamelen geld in voor Turks nooddorp: ‘Iedere cent wordt aan een woonunit besteed’

Op maandag 6 februari om acht uur ’s ochtends hoorde Faith Topdemir het nieuws over de aardbeving in Turkije en Syrië, hij herinnert het zich nog precies. “Ik was op weg naar mijn werk en werd gebeld. Ik ben omgekeerd, terug naar huis gegaan en wilde meteen een actie beginnen.”

Topdemir is verbonden aan Helping Hands, een Gentse vrijwilligersorganisatie die al tien jaar actief is in de zuidoostelijke regio’s van Turkije. In het gebied bij de grens met Syrië bouwde de organisatie, die uit Turkse vrijwilligers bestaat, een weeshuis voor vluchtelingen. Ook nu zetten ze in op hulp voor de lange termijn.

“Na de aardbeving leven veel mensen in tentenkampen,” legt Topdemir uit, “maar dat kan niet langer dan vier tot zeven weken, want dan is het niet hygiënisch meer. Daarom zamelen wij geld in voor woonunits. Die zijn 21 vierkante meter groot en beschikken over een leefruimte, wc, douche en kitchenette.”

Helping Hands kocht al 75 van dit soort containerwoningen aan. “Omdat wij al lang in de regio actief zijn, hebben we er goede contacten. De provinciegouverneur en de burgemeester kennen het gebied het best en wezen de locatie van het nooddorp toe. En als wij voor de financiering van de woonunits zorgen, staan lokale ondernemingen garant voor de overige kosten.”

KAA Gent

Eén unit kost 4.000 euro. De organisatie zet in op minimaal 300 woningen en dus moet 1,2 miljoen euro worden opgehaald. De Gentse vrijwilligersorganisatie Burgerplicht, eveneens van Turkse oorsprong, heeft voor dat doel zeventien socioculturele verenigingen samengebracht. De deelnemende organisaties, zoals het Stadsmuseum en voetbalclub KAA Gent, zetten inzamelingsacties op poten.

“Net als iedereen was ik diep geraakt door de beelden uit Turkije”, vertelt Leyla Yüksel, gynaecoloog en medeoprichter van Burgerplicht. “De omvang van de aardbeving is enorm: het getroffen gebied is meer dan twee keer zo groot als België en er zijn tienduizenden huizen ingestort. Ik had direct de reflex: we moeten iets doen.”

De bouw van een nooddorp is dan een concrete vorm van hulp. “Het is heel duidelijk waar mensen geld voor geven. Er zijn geen overheadkosten, want iedere cent wordt aan een woonunit besteed. Met alle donaties uit onze stad bouwen we op die manier een soort Klein Gent in Turkije. Zo laten we zien dat Gent de meest solidaire stad is van Vlaanderen, misschien zelfs wel van Europa.”

Aan dat beeld draagt illustratrice Ann-Sofie Verbrugge in elk geval haar steentje bij. Zij maakte meerdere tekeningen en veilt die voor het goede doel. “Het is niet veel, maar iedereen doet wat hij of zij kan. Dit is mijn bijdrage. Ik ben blij dat ik op die manier iets voor de getroffenen kan doen. Een nooddorp is misschien een tijdelijke oplossing, maar het is tenminste iets.”

Ook de voetbalsupporters van KAA Gent laten zich van hun betere kant zien. Afgelopen zondag ging de collectebus in het Arteveldestadion rond. “Wij hebben niet altijd een goede naam”, zegt Wim Beelaert, van de KAA Gent Foundation, “maar we zijn wel degelijk tot veel staat. Zondag is er namelijk in totaal 5.000 euro opgehaald. Dat is dus al goed voor één unit. Al blijft het daar wat ons betreft niet bij, we gaan voor een tweede!”

Niet stilzitten

Fatih Topdemir waardeert de inzet van zijn stadsgenoten enorm. “Er moet duurzame hulp komen. Voor nu mikken we op 300 woningen. In samenspraak met de burgemeester komen de meest kwetsbare mensen als eerste in aanmerking, zoals bijvoorbeeld gezinnen met jonge kinderen of mensen die door de aardbeving iemand verloren zijn. Hopelijk breiden we het aantal woningen vervolgens uit.”

Het onderwerp emotioneert Topdemir zichtbaar. “Helping Hands komt al tien jaar in deze provincie. We zien nu hoe een heel gebied effectief verdwenen is. Dat doet iets met een mens. Daarom kunnen we niet zomaar stil blijven zitten, we gaan ervoor.”

Alle informatie vindt u op burgerplicht.be.